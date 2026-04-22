Mới đây, loạt khoảnh khắc cam thường của Han So Hee trên phố bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Qua những khung hình chụp vội từ người qua đường, minh tinh xứ Hàn vẫn nổi bật giữa khung cảnh đời thường với làn da trắng sứ gần như phát sáng, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông xung quanh. Vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô thu hút mọi ánh nhìn dù chỉ diện trang phục tối màu. Bên cạnh đó, thần thái lạnh lùng pha chút bất cần quen thuộc càng khiến visual của Han So Hee thêm phần cuốn hút, quyến rũ.

Sắc vóc qua ống kính cam thường khiến nhiều người khó rời mắt của Han So Hee. (Nguồn: Threads)

Han So Hee gần như “đánh bật” mọi tiêu chuẩn visual ngoài đời thật với dáng người thanh mảnh, cân đối, càng được tôn lên nhờ trang phục ôm sát. Phần vai mảnh, xương quai xanh cùng vòng eo gọn gàng tạo nên tổng thể mềm mại, nữ tính mà vẫn có độ sắc sảo rất riêng. Mỹ nhân xứ Hàn diện chiếc áo hai dây màu đen họa tiết nhỏ mang hơi hướng vintage, ôm vừa vặn cơ thể, mix cùng quần short ngắn tăng thêm chút ngẫu hứng, cá tính. Nữ diễn viên hoàn thiện outfit bằng đôi sandal cao gót quai mảnh, “kéo dài” thêm chiều cao. Han So Hee xuất hiện với diện mạo khá đơn giản, mái tóc dài xõa tự nhiên, vài khoảnh khắc trông còn như xơ rối, makeup nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra vibe mỹ nữ.

Vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài của Han So Hee qua ống kính người qua đường. (Ảnh: Threads)

Đôi chân thon dài, cùng tỷ lệ cơ thể cân đối của Han So Hee nổi bật giữa phố. (Ảnh:X)

Visual sắc nét cùng làn da trắng phát sát của minh tinh xứ Hàn. (Ảnh: Threads)

Thậm chí, ngay cả trong khoảnh khắc tóc rối, visual của Han So Hee cũng khó có điểm chê. (Ảnh: X)

Trước đó, Han So Hee cũng từng viral khắp cõi mạng với khoảnh khắc cắn bút ký tặng người hâm mộ. Khoảnh khắc chân thực, thậm chí mái tóc có phần rối nhẹ vì di chuyển ngoài trời, nhưng visual của nữ diễn viên vẫn khiến ai nấy đều phải “đứng hình” vài giây. Chính sự tự nhiên ấy lại trở thành điểm cộng lớn, khi từng đường nét gương mặt vẫn sắc sảo, thần thái thì vừa lạnh lùng vừa có chút quyến rũ. Chỉ cần vài giây ký tên một cách độc lạ, nhan sắc mang vẻ yêu kiều, phóng khoáng của cô đã trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH suốt một khoảng thời gian. Thậm chí, khoảnh khắc này còn hot đến độ trở thành trend được nhiều thần tượng hưởng ứng.