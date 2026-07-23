Jennie diện chiếc áo "không dám buông tay" khi mặc, stylist khéo sửa đẹp mê

Mỗi lần tái xuất với một dự án âm nhạc mới, Jennie đều khiến người hâm mộ háo hức không chỉ bởi phần âm nhạc mà còn nhờ những tạo hình thời trang đầy sáng tạo. Trong teaser giới thiệu ca khúc Less Than A Lover, nữ idol tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với hình ảnh mong manh, trong trẻo như nàng thơ. Bộ trang phục tưởng chừng tối giản nhưng lại ẩn chứa nhiều chi tiết thú vị, đặc biệt là chiếc áo độc đáo được stylist biến tấu khéo léo đến mức nhiều người không nhận ra nguyên bản của nó.

Trong teaser, Jennie diện một chiếc áo trắng với phần vạt chéo mềm mại, kết hợp cùng quần short cạp cao, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa bay bổng. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp chất liệu mềm rủ giúp mỗi chuyển động của nữ ca sĩ đều trở nên nhẹ nhàng, như đang lướt đi trong gió. Mái tóc buông tự nhiên cùng lớp trang điểm trong veo càng khiến tạo hình mang đậm chất thơ, đúng với tinh thần lãng mạn của ca khúc mới. Tuy nhiên, khi giới mộ điệu truy tìm nguồn gốc bộ trang phục, nhiều người mới phát hiện chiếc áo này vốn không hề có diện mạo như những gì Jennie mặc.

Đây là thiết kế đến từ thương hiệu của Phoebe Philo - một trong những nhà thiết kế có sức ảnh hưởng lớn nhất làng mốt đương đại. Phiên bản nguyên gốc là mẫu áo không tay với phần viền bèo mềm mại, chỉ khoác hờ trên hai vai. Thiết kế được xử lý theo kiểu draping bất đối xứng, để lộ gần như toàn bộ phần lưng phía sau, tạo hiệu ứng gợi cảm và mang tính trình diễn rất cao. Chính vì kết cấu quá đặc biệt, chiếc áo cũng đi kèm không ít thử thách cho người mặc.

Trước Jennie, nữ diễn viên người Pháp Adèle Exarchopoulos từng lựa chọn thiết kế này khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. Trong những khoảnh khắc di chuyển, nhiều người dễ dàng nhận thấy cô thường xuyên phải dùng tay giữ phần thân trước của chiếc áo để tránh bị xô lệch. Khoảng hở lớn phía sau cùng kết cấu không có nhiều điểm cố định khiến thiết kế đẹp mắt nhưng khá khó mặc, đặc biệt trong những sự kiện phải liên tục di chuyển hoặc tạo dáng trước ống kính. Đó cũng là lý do màn "phù phép" của stylist Jennie nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng yêu thời trang.

Thay vì giữ nguyên thiết kế gốc, ê-kíp đã khéo léo chỉnh sửa để chiếc áo vừa an toàn hơn khi biểu diễn, vừa phù hợp với hình ảnh mà Jennie muốn truyền tải. Đầu tiên, stylist bổ sung một chiếc bra màu đen bên trong. Chi tiết này không chỉ giúp cố định phom áo mà còn tạo thêm chiều sâu về màu sắc, khiến tổng thể hiện đại và cá tính hơn.

Điểm sáng tạo nhất nằm ở phần thân sau. Hai vạt áo vốn buông tự do đã được xử lý lại để tạo độ xòe lớn hơn, giúp chất liệu rủ mềm sang hai bên mỗi khi Jennie chuyển động. Nhờ vậy, chiếc áo không còn chỉ là một thiết kế bất đối xứng thông thường mà mang hiệu ứng thị giác như đôi cánh thiên thần đang tung bay. nhiều góc quay, khi Jennie xoay người hoặc bước đi, hai vạt áo nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp gió, tạo nên khung hình đầy chất điện ảnh. Hiệu ứng này góp phần hoàn thiện hình tượng mong manh, thuần khiết mà teaser muốn truyền tải, đồng thời khiến thiết kế trở nên ấn tượng hơn cả phiên bản gốc.

Đây cũng là minh chứng cho vai trò quan trọng của stylist trong ngành công nghiệp giải trí. Một bộ trang phục đẹp chưa chắc đã phù hợp với sân khấu, MV hay teaser. Việc điều chỉnh cấu trúc, thay đổi chất liệu hoặc bổ sung chi tiết nhỏ có thể giúp trang phục phát huy tối đa hiệu quả thị giác, đồng thời đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho nghệ sĩ.

Không cần đến những bộ váy đính kết lộng lẫy hay trang phục quá phô trương, Jennie vẫn khiến người xem không thể rời mắt nhờ cách xử lý trang phục đầy tinh tế. Từ một chiếc áo vốn khiến người mặc phải liên tục giữ tay vì sợ xô lệch, stylist đã biến nó thành thiết kế bay bổng như đôi cánh thiên thần, vừa giữ được tinh thần nguyên bản của nhà mốt, vừa tạo nên dấu ấn rất riêng cho Jennie. Đó cũng là lý do mỗi lần nữ idol xuất hiện, cô không chỉ tạo xu hướng bằng quần áo, mà còn bằng cách kể một câu chuyện thời trang thông qua từng chi tiết nhỏ trong tạo hình của mình.