Vụ cháu bé viết tâm thư kêu cứu: Cô ruột nói gia đình từng 'linh cảm bất an'

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bức “tâm thư” của một bé trai kể về các mệnh lệnh và hình phạt khi sống cùng bố và mẹ kế như: Bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn và hạn chế ăn ngủ, bị quát mắng bằng những lời hạ nhục và những yêu cầu kiểm soát quá mức.

Bên cạnh đó còn có 3 đoạn video trích xuất từ camera và vài trang nhật ký. Trong đó bé trai kể lại quá trình sống chung. Một đoạn trong "tâm thư" viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao".

Ngoài ra, video còn thể hiện cảnh người mẹ kế bắt bé trai đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài, không được phép ngồi xuống.

Theo lời kể của chị Đ.T.B. (cô ruột cháu bé), bố cháu là anh Đ.V.H. (41 tuổi), hiện đang sinh sống tại tòa nhà V2, chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2010, anh H. kết hôn với chị N.T.H.N., nhưng đến năm 2014, chị không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Anh H. và vợ cũ có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H. (nay 13 tuổi).

Sau khi mẹ mất, hai bố con anh H. sống nương tựa vào nhau. Đến năm 2022, anh H. tái hôn với chị N.T.T. (40 tuổi) sau đó tiếp tục sinh hai bé sinh đôi (1 trai, 1 gái).

“Đầu năm 2025, khi gia đình có đám hiếu, anh trai tôi cùng vợ và các con về quê để lo công việc. Chị T. đã mang rất nhiều thư về nhà để mọi người trong gia đình biết cháu rất hư. Nhưng thực ra những bức thư này theo lời cháu kể là do lúc đó mẹ đã bắt viết, viết đúng theo ý của mẹ. Bức thư rất dài, nói xấu nhiều vấn đề. Gia đình tôi khi đó có cảm giác cháu đang không an toàn và có chia sẻ với anh trai.

Anh H. bình thường đi làm, công việc rất bận, còn chị T. luôn thể hiện mình là người tốt trước mặt mọi người, luôn tỏ thái độ niềm nở, tươi cười, mẹ con tỏ rõ tình cảm yêu thương nhau nên anh trai tôi không mảy may nghi ngờ. Anh cứ nghĩ con được sống trong tình yêu, bao bọc của vợ kế”, chị B. chia sẻ.

Theo chị B., khi gia đình cảnh báo, anh H. đã giật mình xem lại camera từ nhiều ngày trước thì mới ngỡ ngàng biết con không hề nói dối.

“Thực sự khi biết sự việc qua xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cố kiềm chế lại để mọi việc êm xuôi, không ồn ào vì anh H. và chị T. cũng có 2 con chung. Gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học sang nhà người thân ít ngày ổn định lại do sang chấn tâm lý , hoảng loạn”, chị B. cho hay.

Chị B. cũng cho hay, sau khi trẫn tĩnh tinh thần ít ngày, người thân động viên để bé trai tiếp tục đi học. Sau sự việc trên, anh H. cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị T. có những động thái không hay, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận. Cháu tôi ngoan và hiền lắm. Dù bị đối xử như thế nào cũng chưa bao giờ kêu than, chia sẻ với bố hay ông bà và mọi người trong gia đình. Nghĩ lại mà thương cháu vô cùng.

“Sau sự việc được chia sẻ, trong sáng nay Công an phường Kiến Hưng cũng đã liên hệ với anh trai tôi để xác minh làm rõ.”, chị B. nói thêm.

Được biết, ngay sau khi thông tin này lan truyền, trong sáng nay, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới về sự việc "bức tâm thư" vụ bé trai ở Hà Nội kêu cứu khi ở cùng với mẹ kế.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Tổng đài 111 đã kết nối với địa phương phối hợp xác minh sự việc.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu chung cư Victoria, thuộc phường Kiến Hưng, TP Hà Nội. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

