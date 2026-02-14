Vụ bê bối rúng động Địa Ngục Độc Thân: Hot girl giống Jennie bị điều tra, mất trắng vì phông bạt

Địa Ngục Độc Thân (Single's Inferno) đã bước sang mùa thứ 5, gây sốt toàn cõi mạng với dàn cast sở hữu combo ngoại hình cực phẩm, profile đỉnh cao cùng gia thế khủng. Giữa làn sóng ấy, người ta lại nhớ đến một cái tên từng làm rúng động show hẹn hò đình đám này ngay từ mùa đầu tiên - Song Ji A (thường được biết đến với nghệ danh Freezia).

Xuất hiện trên Single's Inferno với vẻ ngoài sang chảnh, Song Ji A nhanh chóng trở thành hiện tượng đúng nghĩa. Biệt danh "yêu nữ hàng hiệu" được gắn cho cô, thậm chí nhiều người còn so sánh hình tượng của Ji A với Jennie (BLACKPINK). Từ một YouTuber làm đẹp có tiếng, sự xuất hiện trên Netflix đã đưa Song Ji A lên tầm cao mới, một biểu tượng của phong cách sống xa hoa mà giới trẻ Hàn Quốc luôn theo đuổi.

Hình ảnh sang chảnh, lôi cuốn trong mùa 1 Địa Ngục Độc Thân từng giúp Song Ji A nổi đình nổi đám (Ảnh chụp màn hình).



Thế nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ trong nháy mắt khi cộng đồng mạng Hàn Quốc bắt đầu soi ra nhiều món đồ hiệu mà Song Ji A diện trong show lẫn trên Instagram có dấu hiệu là hàng giả. Từ áo len Chanel, túi Dior cho đến phụ kiện Louis Vuitton, tất cả đều bị đặt dấu hỏi.

Sự việc nhanh chóng leo thang khi Dispatch - hãng tin khét tiếng bậc nhất xứ Hàn vào cuộc. Song Ji A buộc phải giao nộp hơn 20 món đồ nghi vấn để gửi đến Viện Xác thực Thương hiệu Hàn Quốc kiểm định. Hình ảnh Song Ji A trong phòng điều tra với vẻ ngoài bịt kín là một cú trượt dài từ đỉnh vinh quang xuống vực thẳm scandal mà chính cô cũng không thể lường trước.

Loạt ảnh phân tích cặn kẽ drama của Song Ji A từ Dispatch.

Từ ngôi sao thời trang đang lên, Song Ji A đối diện với vụ điều tra hàng giả (Ảnh Dispatch).

Kết quả kiểm định khi ấy cho thấy trong 21 món đồ được kiểm tra, 8 món xác nhận là hàng giả. Bên cạnh đó, 12 món đồ mà trước đó netizen nghi ngờ, bao gồm giày LV, 3 túi Chanel, đồng hồ Rolex và set đồ Gucci mà cô từng khoe là quà tặng bố lại được xác nhận là hàng thật có kèm hóa đơn chứng minh.

Hơn nửa số món đồ được mang đi kiểm đinh của Song Ji A là hàng thật, điều đó phần nào chính là cứu cánh cho sự trở lại của mỹ nhân này sau đó.

Khi được hỏi: "Tại sao lại làm vậy?", Song Ji A cúi đầu và trả lời: "Tất cả là lỗi của em vì không biết mình đang làm gì. Đáng lẽ em phải nói ngay khi mọi người nhầm tưởng chúng là hàng hiệu... Em từng mua một chiếc túi Dior trên phố khi 20 tuổi, và đeo vòng cổ Van Cleef vì thấy nó đẹp. Em nghĩ chỉ cần mặc đẹp là được. Cũng có những thứ em mua mà không biết chúng là hàng giả. Đó là lỗi của em, và em không muốn bào chữa gì cả."

Sau đó các video đập hộp, giới thiệu sản phẩm xa xỉ từ kênh YouTube của Song Ji A cũng bị gỡ bỏ, nhiều người xem đặt câu hỏi liệu các món đồ trong đó có phải là hàng giả không. Agency của cô đã lên tiếng thanh minh, cho rằng, lý do video haul hàng hiệu bị chuyển sang chế độ riêng tư không phải vì sản phẩm trong video là hàng giả, mà vì các phụ kiện Song Ji A đang đeo trên người là hàng nhái. Phía nữ YouTuber khẳng định cô chưa bao giờ review hàng fake trên kênh của mình.

Với sự nhúng tay của Dispatch, từng chút một sự thật về Song Ji A được đưa ra ánh sáng, trở thành 1 trong số ít trường hợp bị phanh phui dùng hàng fake lớn nhất xứ Hàn.

Nhưng giải thích này không đủ để xoa dịu làn sóng phẫn nộ, với người hâm mộ Hàn Quốc - nơi văn hóa "authentic luxury" được coi trọng tuyệt đối, việc diện hàng giả không chỉ là gian lận mà còn là sự phản bội niềm tin. Hậu quả của scandal đến nhanh chóng và tàn khốc khi các chương trình sắp sửa lên sóng vội vã cắt bỏ Song Ji A. Thậm chí Kim Hyun Joong - chàng trai mà cô nắm tay rời khỏi Địa Ngục Độc Thân cũng unfollow và cắt đứt quan hệ.

Song Ji A đã xóa sạch toàn bộ bài đăng trên Instagram, chỉ giữ lại duy nhất bức thư xin lỗi viết tay: "Tôi thừa nhận mọi thứ đều là lỗi của tôi. Khi nghĩ về quá khứ, tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi đáng lẽ phải suy ngẫm khi được mọi người ủng hộ nhưng lại quá tập trung vào vẻ bề ngoài của mình."

Từ cô gái hot số 1, Song Ji A bị hầu hết dàn cast quay lưng trong đó có "nam chính" của mình (Ảnh chụp màn hình).

Sau 5 tháng im lặng, tháng 6/2022, Song Ji A thận trọng từng bước quay lại mạng xã hội. Tháng 2/2024, cô xuất hiện trên một chương trình và lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau scandal. Ngôi sao thời trang thừa nhận trong nước mắt rằng mình không còn bạn bè, mẹ của cô cũng xuất hiện trên show, bày tỏ lo lắng khi con gái gọi điện cho mẹ hàng chục lần mỗi ngày, nhắn tin đến tận 1 giờ sáng vì quá cô đơn.

Dù vậy, Song Ji A vẫn kiên trì duy trì hoạt động influencer trên trang Instagram gần 5 triệu followers. Độ ảnh hưởng trên mạng xã hội đáng kể giúp cô nhận được lời mời tham dự các sự kiện thời trang và hợp tác với các thương hiệu làm đẹp, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên các show truyền hình lớn như trước. Hot girl Địa Ngục Độc Thân cũng tích cực phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc thông qua nền tảng Bilibili.

Sau drama Song Ji A dần trở lại, vẫn với phong thái từng làm nên thương hiệu (Ảnh IGNV).

Người đẹp không ngại ngần trong việc tiếp tục show ra hàng hiệu trên MXH (Ảnh IGNV).

Thời điểm tháng 9/2024 khi tham gia Seoul Fashion Week, khoảnh khắc ngón tay run lên bần bật của Song Ji A trước ống kính cũng tạo nên cuộc bàn luận xôn xao. Netizen phần lớn bày tỏ sự cảm thông cho giai đoạn trở lại còn thiếu tự tin của người đẹp sinh năm 1997.

Gần đây, vào cuối năm 2025, Song Ji A xuất hiện tại một sự kiện với trang phục giản dị và đặc biệt không mang theo túi hiệu. Video về sự xuất hiện này đạt 3,5 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày với phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Một số khen ngợi Ji A đã trưởng thành và chân thực hơn, số khác lại lo lắng về việc cô giảm cân quá nhiều. "Có lẽ cô ấy cố tình đi theo phong cách tối giản để tách mình khỏi scandal hàng giả ngày trước." - một bình luận phân tích.

Xuất hiện tại các hoạt động công khai, đâu đó người ta vẫn nhìn ra sự lúng túng, e dè của người đẹp này sau scandal (Ảnh X).



