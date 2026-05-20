Mới đây, vòng eo của Ngu Thư Hân bất ngờ leo hot search sau khi cô đăng tải loạt ảnh thả dáng trong một thiết kế váy ôm sát cơ thể. Bộ váy tôn triệt để đường cong, đặc biệt là phần eo nhỏ đến khó tin khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bàn tán. Chính điều này khiến không ít người nghi ngờ mỹ nhân xứ Trung đã photoshop quá tay để có được vóc dáng hoàn hảo như vậy. Dù vậy, nhiều người hâm mộ bênh vực cho rằng đây vốn là body thực của Ngu Thư Hân, vì cô vốn nổi tiếng sở hữu thân hình mảnh mai, cộng thêm hiệu ứng từ góc chụp và trang phục tôn dáng tạo nên tổng thể hoàn hảo.

Ngu Thư Hân khoe dáng nuột khiến cõi mạng chấn động. (Ảnh: Instagram)

Minh tinh Cbiz diện một thiết kế bodycon tông nude ôm sát cơ thể, chất liệu xuyên thấu kết hợp chi tiết đính sequin lấp lánh tạo cảm giác vừa mềm mại vừa gợi cảm. Phần váy được cắt xẻ táo bạo ở hai bên hông, khiến mọi ánh nhìn gần như dồn hết vào vòng eo mỏng dính của nữ diễn viên. Đường cong cơ thể của cô vốn mảnh mai, nhưng trong khung hình này, phần thắt eo rõ nét đến mức tạo hiệu ứng như “đồng hồ cát siêu thực”, tương phản mạnh với vai và hông. Chính chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn Ngu Thư Hân đã can thiệp chỉnh ảnh vì đường cong quá sắc nét.

Đường thắt eo siêu nhỏ, hõm sâu 2 bên của Ngu Thư Hân bị nhiều netizen cho rằng phi thực tế. (Ảnh: Instagram)

Netizen cho rằng vòng eo của Ngu Thư Hân không thật.

Tuy nhiên, giả thiết Ngu Thư Hân photoshop chưa đủ xác thực, vì các chi tiết trong ảnh đều không bị bóp méo. Hơn nữa, nữ diễn viên đã đăng tải cả 1 đoạn video thả dáng, vòng eo của cô vẫn nhỏ và đường thắt eo cũng rõ nét, không mấy khác biệt so với hình ảnh đăng tải.

Body Ngu Thư Hân cũng sắc bén ngay cả trong video. (Nguồn: Weibo)

Sở dĩ, Ngu Thư Hân bị nhiều cộng đồng mạng nghi ngờ chỉnh sửa ảnh vì trước đó, tấm hình với cánh tay bất thường, dính chặt vào eo của nữ diễn viên từng là tâm điểm bàn luận trên MXH. Phần cánh tay mất cân đối được cho là kết quả của việc mỹ nhân sinh năm 1995 đã bóp ảnh cho eo nhỏ lại.

Bức ảnh từng gây xôn xoa cộng đồng mạng của Ngu Thư Hân. (Ảnh: Instagram)

Sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng không hề gầy guộc, Ngu Thư Hân nhiều lần gây chú ý với body thanh thoát, mềm mại nhưng vẫn đầy sức sống. Điểm nổi bật nhất của nữ diễn viên là vòng eo nhỏ cùng đường thắt eo rõ rệt, tạo nên tỷ lệ cơ thể khá lý tưởng. Phần eo gọn gàng kết hợp với hông cong vừa phải giúp cô trông quyến rũ một cách tự nhiên, không quá phô trương. Chính sự cân đối này khiến nữ diễn viên được khen là có body “mình hạc xương mai” nhưng vẫn toát lên nét khỏe khoắn, đầy sức sống thay vì cảm giác gầy gò thiếu sức sống như nhiều mỹ nhân Hoa ngữ.