5 lọ kem mắt chứa retinol là "thần dược" cho những nàng ngoài 30 tuổi

Vùng da quanh mắt thường là nơi xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm nhất trên gương mặt. Sau tuổi 30, nhiều người bắt đầu nhận thấy các nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, vùng da dưới mắt kém săn chắc hoặc xuất hiện tình trạng khô, thiếu đàn hồi rõ hơn trước. Đây cũng là lý do các dòng kem mắt chứa retinol ngày càng được yêu thích vì khả năng hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và thúc đẩy tái tạo da. Retinol được xem là một trong những hoạt chất chống lão hóa nổi bật nhờ khả năng hỗ trợ tăng sinh collagen và làm bề mặt da mịn hơn theo thời gian. Dưới đây là 5 dòng kem mắt chứa retinol được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện vùng mắt lão hóa.

1. Torriden CELLMAZING Collagen Retinol Eye Cream

Torriden CELLMAZING Collagen Retinol Eye Cream là dòng kem mắt hướng đến khả năng cải thiện độ đàn hồi vùng da quanh mắt nhờ kết hợp retinol cùng collagen. Sản phẩm có texture khá mềm mượt, dễ tán và không quá đặc nên phù hợp với nhiều người mới bắt đầu sử dụng retinol cho vùng mắt. Ngoài việc hỗ trợ làm mịn các nếp nhăn nhỏ, kem mắt còn tập trung vào khả năng cấp ẩm giúp vùng da mắt trông căng và mềm hơn. Đây là dòng sản phẩm phù hợp với những người bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhẹ quanh mắt sau tuổi 30.

2. SOME BY MI Retinol 0.1% Intense Advanced Triple Action Eye Cream

SOME BY MI là thương hiệu nổi tiếng với các dòng skincare treatment dễ tiếp cận, và kem mắt Retinol 0.1% Intense Advanced Triple Action được nhiều người yêu thích nhờ công thức kết hợp retinol nồng độ vừa phải cùng các thành phần hỗ trợ dưỡng ẩm. Sản phẩm hướng đến khả năng cải thiện nếp nhăn, hỗ trợ làm sáng vùng da mắt và tăng độ đàn hồi. Texture kem tương đối nhẹ, thấm nhanh và không gây cảm giác quá bí khi sử dụng vào buổi tối. Với những người muốn bắt đầu dùng retinol cho vùng mắt nhưng vẫn ưu tiên cảm giác dịu nhẹ, đây là lựa chọn được nhiều người tham khảo.

3. Numbuzin No.9 NAD+ Retinol Volumeter Eye Cream

Dòng kem mắt No.9 của Numbuzin gây chú ý nhờ công thức kết hợp NAD+ cùng retinol nhằm hỗ trợ cải thiện vùng mắt thiếu săn chắc. Sản phẩm tập trung vào khả năng làm da quanh mắt trông đầy đặn và mịn hơn theo thời gian. Chất kem khá mượt, có độ dưỡng tốt nhưng vẫn dễ tán trên da mà không quá nặng mặt. Ngoài hỗ trợ giảm nếp nhăn, sản phẩm còn được nhiều người yêu thích nhờ khả năng giúp vùng mắt trông bớt mệt mỏi và thiếu sức sống hơn khi sử dụng đều đặn.

4. ELIXIR Retinol Power Wrinkle Smoothing Cream

ELIXIR là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chống lão hóa tại Nhật Bản, và dòng Retinol Power Wrinkle Smoothing Cream được nhiều người đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện nếp nhăn vùng mắt khá tốt. Sản phẩm sử dụng retinol tinh khiết kết hợp cùng các thành phần dưỡng ẩm giúp vùng da quanh mắt mềm mại và căng hơn. Texture kem khá đặc nhưng khi thoa lên da vẫn tán đều tương đối dễ. Đây là sản phẩm thường được những người có dấu hiệu lão hóa rõ hơn ở vùng mắt lựa chọn trong routine chống lão hóa chuyên sâu.

5. Neutrogena Visible Repair Eye Cream

Neutrogena Visible Repair Eye Cream là dòng kem mắt hướng đến khả năng hỗ trợ phục hồi và cải thiện nếp nhăn quanh mắt với công thức chứa retinol kết hợp các thành phần dưỡng ẩm. Sản phẩm có texture tương đối nhẹ, phù hợp với những người thích cảm giác ráo nhanh và không quá dày trên da. Ngoài khả năng hỗ trợ làm mịn bề mặt da, kem mắt còn giúp vùng mắt trông tươi và mềm hơn khi được sử dụng đều đặn trong thời gian dài.

Tóm lại, kem mắt chứa retinol đang trở thành sản phẩm được nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho vùng da quanh mắt. Tuy nhiên, retinol là hoạt chất cần thời gian để phát huy hiệu quả nên việc sử dụng đều đặn và đúng cách là điều quan trọng nhất. Khi mới bắt đầu, nên ưu tiên các sản phẩm có nồng độ phù hợp, sử dụng với tần suất vừa phải và kết hợp dưỡng ẩm đầy đủ để hạn chế kích ứng cho vùng da mắt vốn khá mỏng và nhạy cảm.