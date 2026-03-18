Volufiline: Filler dạng bôi gây tò mò nhất hiện nay có thực sự thần thánh?

Không may mắn có được một đôi môi căng mọng tự nhiên, thường thì bạn sẽ nghĩ ngay đến việc đi tiêm filler. Nhưng nếu ai đó (hoặc một thuật toán mạng xã hội) nói với bạn rằng có một loại serum có thể mang lại kết quả tương tự mà không cần kim tiêm, lại chỉ tốn một phần nhỏ chi phí, liệu bạn có thử không?

Nếu câu trả lời là "có", bạn không hề đơn độc. Volufiline đang là thành phần chiếm sóng với những lời quảng cáo về hiệu quả làm đầy khó tin. Content creator Amy Mataczynski chia sẻ với Vogue rằng cô đã bắt gặp nó trên TikTok và thấy kết quả sau vài tuần sử dụng: "Ý tưởng về một thành phần thực vật có thể làm da căng đầy mà không cần tiêm chích nghe quá hời để bỏ qua." Nhưng liệu phép màu này có thực sự như lời đồn?

Volufiline thực chất là gì?

Volufiline là một thành phần mỹ phẩm được cấp bằng sáng chế, phát triển bởi công ty Sederma (Pháp). Theo dược sĩ Natacha Bonjout, thành phần này chiết xuất từ rễ cây Anemarrhena asphodeloides (Tri mẫu), rất giàu sarsasapogenin - một hoạt chất giúp kích thích tế bào mỡ.

Trong mỹ phẩm, nó được định vị như một tác nhân tăng cường thể tích và đường nét cho da bằng cách tác động vào quá trình chuyển hóa lipid trong các tế bào mỡ dưới da. Chuyên gia hóa mỹ phẩm Krupa Koestline cho biết bạn sẽ thường thấy nó trong các sản phẩm đặc trị như dưỡng môi, kem mắt hoặc serum cho mặt. Vì đặc tính tan trong dầu, Volufiline hoạt động tốt nhất trong các loại serum gốc dầu hoặc kem dưỡng có kết cấu đặc thù.

"Filler dạng bôi" hoạt động như thế nào?

Bác sĩ da liễu Hadley King (New York) giải thích rằng Volufiline hoạt động bằng cách kích thích các tế bào mỡ lưu trữ lipid ở lớp hạ bì (lớp sâu nhất của da). Nó thúc đẩy các thụ thể điều chỉnh sự trưởng thành của tế bào mỡ, khuyến khích da tích trữ chất béo trong các tế bào hiện có. Kết quả là thể tích dưới da tăng lên, tạo vẻ ngoài căng mọng và đầy đặn hơn.

Những lợi ích được hứa hẹn

Lợi ích lớn nhất là hiệu quả làm đầy. Tuy nhiên, các sản phẩm chứa Volufiline còn tuyên bố có thể:

- Định hình lại đường nét gò má, môi, vùng dưới mắt hoặc vùng cổ.

- Cải thiện độ đàn hồi và làm mịn kết cấu da không đều màu.

- Dữ liệu lâm sàng từ Sederma cho thấy thể tích có thể tăng từ 8 đến 10% nếu sử dụng kiên trì.

Thực tế phũ phàng: Những mặt hạn chế cần lưu ý

Mặc dù nhiều người thề rằng họ thấy kết quả rõ rệt, các chuyên gia cảnh báo rằng nghiên cứu về Volufiline vẫn còn hạn chế. Đừng quá kỳ vọng vào những tác động lâu dài.

Dược sĩ Bonjout chỉ ra rằng nghiên cứu của Sederma chỉ thực hiện trên quy mô nhỏ (tăng 2,2% thể tích vùng ngực sau 56 ngày). Ngoài các bài đánh giá trên mạng xã hội, chưa có nghiên cứu độc lập nào chứng minh Volufiline có thể thay thế filler chuyên nghiệp. Nó không giúp tái tạo mỡ mặt đã mất do lão hóa hay nâng cơ một cách thần kỳ.

Cảnh báo an toàn:

- Loại da: Những người dễ bị mụn hoặc da nhạy cảm nên thận trọng vì Volufiline thường nằm trong các công thức gốc dầu dễ gây bít tắc hoặc kích ứng.

- Đối tượng: Người đang bị viêm da, viêm da cơ địa hoặc có vết thương hở nên tránh dùng. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên cân nhắc kỹ trước khi thêm vào chu trình dưỡng da.

Đừng dại dột dùng Volufiline nguyên chất 100%

Dù bạn có nôn nóng muốn thấy kết quả đến đâu, các chuyên gia đồng loạt khẳng định: Không bao giờ được dùng Volufiline nguyên chất trực tiếp lên mặt.

Nguyên liệu thô này được thiết kế để sử dụng ở nồng độ chỉ từ 2% đến 5%. Những sản phẩm quảng cáo "100% Volufiline" trên các sàn TMĐT như Amazon thường gây nghi ngờ về độ ổn định và tính an toàn. Việc dùng trực tiếp dầu nguyên chất lên da có thể gây kích ứng nặng, nổi mụn hoặc tệ hơn là... chẳng có gì xảy ra cả.

Cách sử dụng để đạt hiệu quả tối ưu

Để Volufiline phát huy tác dụng mà không gây "họa" cho da, bác sĩ King khuyên nên kết hợp chúng với: Peptides, Ceramides, Squalane, Hyaluronic Acid (HA) hoặc Niacinamide. Tránh dùng chung với các loại acid tẩy tế bào chết mạnh hoặc Retinoids để hạn chế kích ứng.

Sản phẩm gợi ý:

The Ordinary Volufiline 92% + Pal-Isoleucine 1

RajaniMD Volufiline Cream

d'Alba Intensive Volufiline Spray Ampoule

Lời khuyên cuối cùng: Hãy xem Volufiline là một lựa chọn nâng cao trong chu trình làm đẹp thay vì một sản phẩm điều trị thiết yếu. Hiệu quả của hoạt chất này đòi hỏi tính kỷ luật trong sử dụng và một sự hiểu biết thực tế về giới hạn của mỹ phẩm bôi ngoài da. Chúng chỉ mang lại những thay đổi nhẹ nhàng ở bề mặt, không phải là giải pháp thay thế cho các liệu pháp xâm lấn chuyên sâu.

Theo Vogue Beauty