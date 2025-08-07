Vogue bình chọn 14 kem dưỡng ẩm Hàn không gây bức bí, hack da dẻ mềm mọng "căng đét" trong hè

Nếu bạn vẫn nghĩ K-beauty chỉ nổi tiếng với kem chống nắng thì đã đến lúc update góc skincare của mình. Tinh tế, giàu dưỡng chất và cực kỳ tập trung vào việc phục hồi hàng rào ẩm tự nhiên, những lọ kem dưỡng Hàn Quốc đang ngày càng được giới chuyên gia đánh giá cao. Mới đây, Vogue đã chọn ra những cái tên nổi bật nhất dành cho mọi loại da từ khô đến nhạy cảm, từ đang nổi mụn đến cần chống lão hóa, cùng check xem item nào mình đang cần nhé.

1. Cấp ẩm toàn diện đỉnh nhất: O Hui Miracle Moisture Cream

Cái tên O Hui tại Hàn Quốc là một ngôi sao sáng trong thế giới skincare. và là lựa chọn được Vogue đánh giá cao nhất. Với kết cấu mượt mà, không nhờn rít, loại kem này còn chứa 3 loại ceramide giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da một cách tối ưu, đi kèm với chiết xuất hoa mẫu đơn - thành phần nổi bật nhờ khả năng chống oxy hóa và làm dịu da.

Nhìn chung, đây là một lựa chọn "all-in-one" lý tưởng cho ai muốn có làn da căng khỏe, mềm mại.

2. Đỉnh nhất cho da khô, nứt nẻ: Dr. Jart+ Ceramidin Cream

Nếu bạn thuộc team da khô hoặc bị bong tróc khi trời lạnh, Dr. Jart+ Ceramidin Cream là một bảo bối đáng thử. Kem có công thức giàu ceramide và panthenol giúp giữ ẩm sâu và phục hồi những vùng da nứt nẻ, kích ứng. Ngoài ra còn chứa glicerin, một chất hút ẩm quen thuộc cũng góp phần khóa nước và giữ cho làn da mềm mịn suốt cả ngày mà không gây bí hay gây mụn.

3. Kem dưỡng không hương liệu đỉnh nhất: Aestura Atobarrier365 Cream

Nếu bạn đang tìm một loại kem dưỡng không mùi, siêu lành tính thì nên thử Aestura Atobarrier365 Cream. Công thức của em này mô phỏng cấu trúc lipid tự nhiên của da với sự kết hợp giữa ceramide, axit béo và cholesterol giúp "vá" lại hàng rào bảo vệ da một cách tự nhiên nhất. Đặc biệt, công nghệ encapsulated giúp đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu, giữ ẩm bền vững và tránh tình trạng kích ứng, cực kỳ lý tưởng cho da nhạy cảm nhất, da đang yếu hoặc sau điều trị.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

4. Đỉnh nhất cho "da thủy tinh": Rovectin Calming Lotus Water Cream

Nếu bạn theo đuổi làn da "glass skin" căng bóng chuẩn Hàn thì đừng bỏ qua Rovectin Calming Lotus Water Cream. Em này chứa 75% chiết xuất hoa sen (thảo dược nổi tiếng với khả năng thanh lọc, chống oxy hóa và làm dịu da) làm nền thay vì nước, mang đến cảm giác nhẹ bẫng, tươi mát như sương mai khi apply lên da. Ngoài ra, kết cấu emulsion mỏng nhẹ cũng khiến sản phẩm trở thành lựa chọn hoàn hảo cho ai có da hỗn hợp và thiên dầu, nhất là vào những ngày thời tiết oi nóng.

Nơi mua: Rovectin Skin Essentials

5. Tốt nhất cho da dễ bị chàm: Etude House SoonJung 2x Barrier Intensive Cream

Kem dưỡng Etude có công thức tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả cho da dễ bị kích ứng hoặc chàm. Em này hoàn toàn không chứa hương liệu, dầu khoáng hay chất gây dị ứng, lại có panthenol giúp tăng cường độ ẩm, trong khi madecassoside từ rau má lại có tác dụng làm dịu, giảm đỏ hiệu quả. Cảm giác khi thoa lên da nhẹ như một lớp mask siêu mỏng ôm lấy làn da nhạy cảm, rất an toàn và lành tính.





Nơi mua: Ubuy Vietnam

6. Kem dưỡng nhẹ nhàng nhất: Dr. Althea 345 Relief Cream

Tên gọi "345" thể hiện đúng công thức của em này: 3 thành phần trị mụn (như niacinamide), 4 thành phần dưỡng ẩm (ceramide, HA...) và 5 hoạt chất làm dịu da (như beta-glucan, panthenol). Đây là 1 sản phẩm cực kỳ cân bằng giữa dưỡng - làm dịu - chống viêm, được "đo ni đóng giày" cho làn da đang mệt mỏi, dễ nổi mẩn hoặc mất nước do stress hay thời tiết thất thường, lại cực kỳ mỏng nhẹ và dễ thấm.





Nơi mua: dodoskin

7. Tốt nhất cho da nhạy cảm: CosRx Snail 92 All In One Cream

Là một kem dưỡng "đa nhiệm" rất đỉnh. Với 92% dịch nhầy ốc sên - thành phần nổi tiếng trong Kbeauty - làm nền (thay vì nước hay dầu), kem có khả năng phục hồi tổn thương, làm dịu mụn viêm và hỗ trợ tái tạo làn da sau kích ứng. Hyaluronic acid và allantoin cũng giúp tăng cường độ ẩm, trong khi arginine hỗ trợ làm săn chắc da. Dùng lâu dài, bạn sẽ thấy da mượt hơn, đàn hồi rõ rệt, đặc biệt là phục hồi da nhanh chóng, hiệu quả với cả da sau mụn hoặc đang bong tróc.





Nơi mua: Beauty Box

8. "Giàu" nước nhất: Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Moisturizer

Cái tên nói lên tất cả, kem dưỡng "ngân hàng nước" của Laneige sẽ là trạm cấp cứu tối ưu cho da trong tình trạng khô khốc hoặc thiếu sức sống. Với hyaluronic acid siêu nhỏ từ quá trình lên men và squalane, sản phẩm cấp nước mạnh mẽ và khóa ẩm lâu dài cho da. Không chỉ giúp da căng mọng tức thì, peptide trong công thức còn hỗ trợ phục hồi hàng rào da theo thời gian. Điểm mạnh là em này có thể dưỡng ẩm sâu, phục hồi da yếu mệt, phù hợp khi da bị stress.

Nơi mua: Laneige Vietnam

9. Đỉnh nhất cho da dầu: Beauty of Joseon Red Bean Water Gel

Nếu bạn sở hữu làn da dầu và đang cần một loại kem dưỡng vừa nhẹ vừa kiềm dầu tốt thì nên tin tưởng Beauty of Joseon Red Bean Water Gel. Texture gel mỏng nhẹ với chiết xuất đậu đỏ chứa saponin giúp hấp thụ dầu thừa suốt cả ngày, mang lại bề mặt da ráo thoáng mà vẫn đủ ẩm. Bộ ba peptide trong công thức còn hỗ trợ tăng sinh collagen là bí quyết cho làn da săn chắc, mịn màng. Nhờ ưu điểm mỏng nhẹ, kiếm soát dầu tốt nên em này rất lý tưởng cho thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: SonAuth

10. Tốt nhất cho da dễ bị mụn trứng cá: Rael Miracle Clear Barrier Cream

Trong những ngày làn da lên tiếng vì nội tiết, Rael Miracle Clear Barrier Cream sẽ giúp bạn cân bằng lại tất cả. Công thức của em này tập trung vào việc phục hồi hàng rào da nhờ ceramide và vitamin B5, đồng thời sử dụng succinic acid để kiểm soát dầu thừa và bã nhờn - nguyên nhân hàng đầu gây mụn trong kỳ kinh nguyệt. Một điểm cộng lớn là sản phẩm không làm khô da như nhiều kem trị mụn khác mà vẫn giữ được độ ẩm ổn định, không làm hại hàng rào da.

Nơi mua: Rael

11. Tốt nhất cho da hỗn hợp: Round Lab Birch Juice Moisturizing Cream

Với chiết xuất nhựa cây bạch dương, một thành phần tự nhiên giàu khoáng chất và amino acid, sản phẩm không chỉ cấp ẩm hiệu quả mà còn giúp làm sáng và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Cảm giác khi thoa cực kỳ "fresh" với texture gel-cream thoáng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít.

Bên cạnh đó, chiết xuất hạt moringa, nha đam và nghệ vàng làm dịu làn da đang stress, giúp phục hồi nhẹ nhàng sau khi tiếp xúc với nắng gắt hay ô nhiễm. Tuy nhiên, trong những ngày mùa đông lạnh và hanh khô, bạn có thể cần một lớp khóa ẩm thêm nếu da thiên khô.

Nơi mua: Watsons Vietnam Official Store

12. Kem dưỡng nhẹ nhất: Innisfree Cherry Blossom Glow Jelly Moisturizer

Em này dành cho những ai yêu thích kết cấu nhẹ như sương mai. Chất gel mát lạnh tan ngay trên da, để lại lớp finish căng bóng, mọng nước mà không hề bết dính. Với chiết xuất hoa anh đào kết hợp cùng glycerin, betaine và niacinamide, sản phẩm mang đến hiệu ứng "glow" trong suốt, đồng thời dưỡng sáng nhẹ nhàng.

Đây là loại kem dưỡng lý tưởng cho mùa hè hoặc khí hậu nóng ẩm, đặc biệt là khi bạn muốn makeup lên da thật mướt mát, không bị cakey. Tuy có hương thơm nhẹ nhưng phần lớn người dùng đều đánh giá là dễ chịu và không gây kích ứng.

Nơi mua: Innisfree

13. Tốt nhất cho da xỉn màu: Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream

Nếu da bạn đang xỉn màu, thiếu sức sống thì em này chính là "liều nhân sâm" dành cho bạn. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu dược liệu phương Đông, Sulwhasoo mang đến một dòng kem dưỡng đậm đặc với chiết xuất nhân sâm quý hiếm, nổi bật với khả năng chống oxy hóa, làm sáng và tái cấu trúc làn da.

Kết cấu kem dày dặn, mềm như lụa, thẩm thấu sâu và để lại làn da căng mọng, sáng khỏe rõ rệt sau vài tuần sử dụng. Đây không chỉ là kem dưỡng mà còn là món quà tự thưởng cho bản thân để được trải nghiệm chăm sóc da chuẩn spa Hàn Quốc.

Nơi mua: Sulwhasoo Vietnam

14. "Sửa" hàng rào da đỉnh nhất: SKIN1004 Madagascar Centella Probio-Cica Enrich Cream

Khi hàng rào da bị tổn thương (có thể do thời tiết khô lạnh, do treatment mạnh hoặc chỉ đơn giản là đang mệt mỏi), sản phẩm này sẽ là cứu cánh dịu dàng. Công thức siêu dày dặn với bơ hạt mỡ, dầu mắc ca, ceramide và chiết xuất rau má Madagascar giúp làm dịu, bảo vệ và nuôi dưỡng lớp biểu bì sâu bên trong. Dù đặc nhưng kem không gây bóng nhờn và để lại lớp finish satin, lý tưởng cho da khô và rất khô. Nếu bạn từng bị bong tróc vì tretinoin hay kem trị mụn thì đây là một trong những loại kem có thể phục hồi da chỉ sau vài đêm.





Nơi mua: SKIN1004

Nguồn: Vogue