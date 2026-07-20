Vóc dáng hiện tại khiến hơn 6 triệu người nể của Trúc Anh (Mắt Biếc)

Nhắc đến Trúc Anh, nhiều khán giả vẫn nhớ ngay đến hình ảnh nàng Hà Lan trong Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng nét diễn tự nhiên giúp nữ diễn viên sinh năm 1998 nhanh chóng trở thành “nàng thơ” được yêu mến trên màn ảnh Việt. Ở thời điểm đó, không ít khán giả tin rằng Trúc Anh sẽ sớm tìm được vị trí nổi bật trong thế hệ diễn viên trẻ.

Đoạn video về sự thay đổi ngoại hình của Trúc Anh nhận được 6,2 triệu lượt xem. (Nguồn: Trúc Anh)

Trúc Anh đã từng gây sốt với vai diễn Hà Lan trong bộ phim Mắt Biếc. (Nguồn: Facebook)

Với ngoại hình xinh xắn và khả năng diễn xuất được đánh giá tốt, cô từng được kỳ vọng trở thành một trong những “ngọc nữ” thế hệ mới của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau giai đoạn được biết đến rộng rãi, Trúc Anh bất ngờ có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Từ vóc dáng mảnh mai, nữ diễn viên tăng cân nhanh chóng và từng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác hẳn hình ảnh nàng thơ năm nào.

Trúc Anh đã tăng cân mất kiểm soát sau vai diễn đình đám trong phim "Mắt Biếc". (Nguồn: Facebook)

Đáng chú ý, Trúc Anh từng tiết lộ vào tháng 2/2025, cân nặng của cô chạm mốc 85kg. Đằng sau sự thay đổi về ngoại hình là một khoảng thời gian không dễ dàng. Đầu năm 2025, nữ diễn viên cởi mở chia sẻ về việc bản thân gặp rối loạn cảm xúc và trầm cảm mức độ trung bình. Thay vì né tránh, cô lựa chọn đối diện với vấn đề, tuân thủ quá trình điều trị và từng bước xây dựng lại cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Trúc Anh cũng cho biết một trong những nguyên nhân khiến cô tăng cân mất kiểm soát là hội chứng buồng trứng đa nang. Từ đây, nữ diễn viên bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì sinh hoạt khoa học và kiên trì tập luyện. Việc vận động thường xuyên không chỉ hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, góp phần cân bằng nội tiết tố và thúc đẩy trao đổi chất mà còn giúp cô giảm căng thẳng, lo âu.

Nữ diễn viên đối diện nhiều vấn đề nghiêm trọng do tăng cân mất kiểm soát như rạn da, rụng tóc, mụn… (Nguồn: Facebook)

Và những nỗ lực ấy đã mang đến kết quả đáng kinh ngạc. Đến ngày 5/5/2026, Trúc Anh cho biết cân nặng của cô đã giảm xuống còn 60kg, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và tinh thần cũng duy trì trạng thái tích cực.

Qua loạt hình ảnh trước và sau giảm cân, sự thay đổi của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trúc Anh tự tin diện bộ trang phục tôn dáng, khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái tươi tắn. Một đoạn clip cô chia sẻ trên mạng xã hội thậm chí đã thu về hơn 6,2 triệu lượt xem. Cô nàng cho biết "10 giây giật giật này là cả một quãng đường của Trúc Anh đó". Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận khen ngợi màn “lột xác” của Trúc Anh.

Vóc dáng của Trúc Anh đã thay đổi rõ rệt. (Nguồn: TikTok)

Netizen không khỏi ngỡ ngàng trước màn giảm cân lột xác ngoạn mục này. (Nguồn: TikTok)

Từ nàng thơ trong Mắt biếc đến hình ảnh một cô gái chủ động đối diện với những vấn đề của bản thân, hành trình của Trúc Anh không chỉ gây chú ý bởi màn giảm cân ngoạn mục này mà còn truyền cảm hứng về việc kiên trì chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.