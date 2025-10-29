Vóc dáng bất ngờ của vợ Quách Phú Thành sau 5 ngày sinh con thứ 3

Vừa qua, nam ca sĩ kiêm diễn viên Quách Phú Thành đã đón sinh nhật lần thứ 60 chỉ ít ngày sau khi gia đình có thêm thành viên mới. Vì vợ anh còn đang trong thời gian chăm con nhỏ nên nam diễn viên quyết định tổ chức tiệc riêng.

Phương Viện thon gọn sau khi sinh 5 ngày. (Ảnh: Weibo)

Vóc dáng của người đẹp Phương Viện - bà xã Quách Phú Thành - thu hút sự chú ý. Theo thông báo của gia đình, Phương Viện sinh con hôm 22/10. Chưa đầy 1 tuần nhưng cô đã xuất hiện trở lại với thân hình thon gọn. Tuy nhiên, bà mẹ bỉm sữa cũng chia sẻ với cộng đồng mạng rằng cô sẽ nhanh chóng quay lại phòng ở cữ để dưỡng sức.

Vợ chồng Quách Phú Thành cùng hai con gái lớn. (Ảnh: Weibo)

Bánh kem chủ đề Gia đình siêu nhân. (Ảnh: Weibo)

Quách Phú Thành đăng tải hình ảnh chiếc bánh làm bằng đường fondant lấy ý tưởng là Gia đình siêu nhân, trong đó có biểu tượng người bố bế em bé sơ sinh. Cặp đôi cũng chia sẻ vài khoảnh khắc kỷ niệm cùng hai con gái lớn. Trên trang cá nhân, Quách Phú Thành viết: "Cảm ơn vợ và mọi người đã chúc mừng sinh nhật". Trong khi đó, Phương Viện đăng dòng chia sẻ ngắn: "Chúc mừng sinh nhật ông xã".

Thông tin về bữa tiệc và hình ảnh của gia đình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Bên cạnh lời chúc, một số khán giả nhắc nhở nữ người mẫu cần nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe sau sinh.

Quách Phú Thành và Phương Viện cách nhau 22 tuổi, công khai mối quan hệ vào năm 2015 và kết hôn 2 năm sau đó. Trong 8 năm về chung nhà, họ đã có hai cô con gái. Theo lời bạn bè, từ khi lên chức bố, Quách Phú Thành dành mọi thời gian rảnh rỗi ở nhà chăm sóc các con.