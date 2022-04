Vỗ tay cho Rosé tại sự kiện hôm nay: Diện váy khoét lưng khoe body đẹp đỉnh, bùng nổ khí chất model phát mê

Sáng nay (8/4) theo giờ Việt Nam, tạp chí Harper's Bazaar Korea bất ngờ đăng tải video Đại sứ toàn cầu của Tiffany & Co. - Rosé tham dự sự kiện Yellow Is The New Blue do hãng tổ chức. Không khiến dân tình thất vọng, nàng idol với phong cách tối giản bùng nổ khí chất model đẹp điên lên.

Rosé và khí chất đỉnh như model xuất hiện tại sự kiện của Tiffany & Co.

Rosé diện thiết kế váy đen 2 dây khoét lưng phía sau. Điểm nhấn trong lần xuất hiện này chính là bộ trang sức kim cương - vàng huyền thoại bao gồm vòng cổ và bông tai, được đính kết từ kim cương 21 và 11 carat đến từ Tiffany & Co.

Để hợp với nét tối giản mà thanh lịch của chiếc đầm, Rosé trang điểm tông nude nhẹ nhàng và để tóc mái chéo búi thấp. Ơn giời, mỹ nhân YG cuối cùng cũng không một màu với tóc dài duỗi thẳng nữa rồi, để kiểu tóc mới nhìn xinh rất xinh

Kiểu tóc mới này rất hợp với chiếc váy mà Rosé đang diện, giúp cô khoe ra vai thon, xương quai xanh cùng lưng trần gợi cảm

Thiết kế váy ôm sát làm tôn lên đường cong hút mắt của body Rosé

Netizen mừng ra mặt trước diện mạo này của Rosé:

- Rosé hôm nay xinh và sang quá, xem video thấy pose dáng với biểu cảm chuyên nghiệp hơn trước nhiều lắm.

- Như model luôn trời ơi, cái đầm hợp với tóc ghê gớm.

- Hiếm có idol Kpop nào toát lên được vibe yêu kiều mà vẫn quyền lực như Rosé, Tiffany & Co. chọn làm Đại sứ quá hợp.

- Tuổi 25 đỉnh quá chị ơi, vibe lady của cô Roseanne Park khiến tôi xỉu lên xỉu xuống.

- Ảnh cut từ video đã đỉnh như này rồi, ảnh HD chắc còn bùng nổ nữa.