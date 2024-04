Go So Young sinh năm 1972, cô từng là một nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc trước khi trở thành bà xã của nam tài tử điển trai tài năng Jang Dong Gun. Cô nổi tiếng qua các bộ phim: Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua...

Sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng quyến rũ, không ai ngờ nữ diễn viên đã ở tuổi 52. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, bà xã Jang Dong Gun vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Go So Young tiết lộ cô thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn để giữ dáng, cô không ăn kiêng mà chỉ giới hạn thời gian ăn. Người đẹp 52 tuổi cho biết cô không ăn gì sau 8h tối.

Go So Young rất quan tâm đến chế độ ăn để giúp duy trì vóc dáng, và giữ làn da đẹp.

Nhịn ăn gián đoạn là phương pháp hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống chứa calo trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Ưu điểm của phương pháp nhịn ăn gián đoạn là ít giới hạn các loại thực phẩm và linh động về thời gian hơn các chế độ ăn kiêng khác. Nghiên cứu chỉ ra nhịn ăn gián đoạn còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường chức năng não bộ và cải thiện sức khỏe tổng quát.

Ngoài nhịn ăn gián đoạn, Go So Young còn dành thời gian tập luyện hàng ngày. Trên trang cá nhân, bà xã Jang Dong Gun thường xuyên đăng tải hình ảnh tập pilates và tập gym. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, mỹ nhân 52 tuổi được người hâm mộ khen trẻ trung, rạng rỡ hơn rất nhiều so với tuổi thật.