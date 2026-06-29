Messi nhắn tin xin 4 đôi dép cho vợ con, vô tình cứu một gia đình thoát nạn

Giữa bầu không khí sục sôi của kỳ World Cup 2026, nơi Lionel Messi đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới với những màn tỏa sáng liên tiếp trên sân cỏ, người hâm mộ lại bồi hồi chia sẻ lại một câu chuyện hậu trường đầy tính nhân văn. Năm 2021, chỉ một hành động tử tế và tin nhắn giản dị của siêu sao người Argentina đã vô tình cứu sống cả một thương hiệu thời trang gia đình khỏi bờ vực phá sản.

Trước khi trở thành một hiện tượng toàn cầu, Bagunza - một nhãn hiệu giày dép gia đình do anh Luciano cùng người thân điều hành tại Argentina - đang phải trải qua những ngày tháng tăm tối nhất. Doanh nghiệp gánh trên vai những khoản nợ lớn, chật vật duy trì bộ máy và đứng trước nguy cơ đóng cửa bất cứ lúc nào.

Trong cơn bĩ cực, một người bạn của gia đình tên là Mauro đã nảy ra ý tưởng liên hệ với người quen có mối quan hệ trực tiếp với dì của tuyển thủ Rodrigo De Paul. Chỉ vài giờ sau đó, họ đã có mặt tại cổng trụ sở của Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) để gửi lại những hộp dép do gia đình mình tự thiết kế, dành tặng cho De Paul và Lionel Messi với một hy vọng mong manh.

Suốt nhiều tháng sau đó, gia đình Luciano liên tục kiểm tra mạng xã hội của hai cầu thủ nhưng không thấy bất kỳ động thái nào. Họ biết các ngôi sao đã nhận được quà, nhưng không dám nghĩ tới việc các danh thủ sẽ sử dụng chúng.

Phép màu chỉ thực sự xảy ra khi Messi không chỉ mang đôi dép số 10 độc quyền đó, mà còn chủ động gửi một tin nhắn ngỏ lời muốn vợ và các con của anh cùng sử dụng đôi dép này:

"Chào Luciano, mọi thứ ổn cả chứ? Tôi là Leo đây, tôi muốn cảm ơn vì đôi dép bạn đã gửi. Chúng tuyệt lắm và vỏ hộp cũng rất xuất sắc nữa. Tôi muốn hỏi xem bạn có thể làm thêm vài đôi cho các con tôi và một đôi màu hồng phiên bản Paris cho vợ tôi được không? Size của bọn trẻ là 33, 29, 26 và Antonela là 35. Còn tôi thì đôi size 42/43 đi vừa vặn lắm" , Messi viết.

Tin nhắn từ cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đã khiến cả gia đình Luciano vỡ òa trong ngỡ ngàng. Lúc bấy giờ, xưởng của họ chỉ còn đúng 1.000 đôi trong kho, và đó thậm chí còn là một mẫu cũ được thiết kế từ tận kỳ Copa América 2021. Việc một mẫu dép cũ bỗng chốc được chính Messi "gọi tên" và đặt hàng cho cả vợ con là điều mà họ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi tin nhắn này được chia sẻ công khai, một "cơn địa chấn" truyền thông đã bùng nổ. Hơn 200.000 tin nhắn chúc mừng và đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới như Qatar, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Mexico... dồn dập đổ về Instagram của thương hiệu Bagunza. Từ một xưởng sản xuất chật vật trốn nợ, thương hiệu này đã có bước lội ngược dòng ngoạn mục, bắt đầu xuất khẩu sang Canada và đổ bộ vào Tây Ban Nha cũng như Mỹ, ngay trước thời điểm Messi chuyển sang thi đấu cho Inter Miami.

Đại diện thương hiệu, Luciano thẳng thắn chia sẻ rằng gia đình anh không hề trở thành tỷ phú sau một đêm vì họ vẫn phải liên tục tái đầu tư vào dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ vô tình nhưng vô giá từ Messi để công ty xóa sạch các khoản nợ cũ và duy trì cấu trúc, thương hiệu chắc chắn đã bị xóa sổ từ lâu.

Giờ đây, khi chứng kiến Messi tiếp tục viết nên những trang sử mới tại World Cup 2026, gia đình Luciano có lẽ là những người biết ơn anh hơn ai hết, bởi một tin nhắn xin dép cho vợ con của Messi, bằng một cách kỳ diệu, đã viết lại số phận của cả một gia đình như thế.

Ảnh: bagunza