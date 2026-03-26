Bà xã JustaTee chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn lần 3, vén màn bí mật về bức ảnh xôn xao MXH những ngày qua

Những ngày gần đây, cư dân mạng rôm rả bàn luận về bức ảnh JustaTee đưa vợ – Trâm Anh – đi sinh con lần thứ 3. Từ một khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường, nhiều người nhanh chóng "soi" ra các chi tiết có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa và đặt nghi vấn đây có thể là sản phẩm của công nghệ AI hoặc ảnh ghép.

Bức hình đưa bà xã đi sinh con được JustaTee chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước những đồn đoán ngày càng đi xa, JustaTee đã lên tiếng đính chính. Nam rapper thừa nhận có chỉnh sửa hình ảnh cho chỉn chu hơn, tuy nhiên do không quá khéo léo nên bức ảnh xuất hiện lỗi, dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa hoàn toàn dập tắt sự tò mò của cư dân mạng.

Trước những tin đồ "JustaTee ghép ảnh đưa vợ đi sinh", thậm chí anh còn nhắn tin cả vào page của bệnh viện để xác nhận sự thật, khiến dân tình càng thêm tò mò.



Cuối cùng, Trâm Anh đã chính thức chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn lần 3, như một cách trả lời rõ ràng nhất cho mọi nghi vấn. Những hình ảnh cô đăng tải vẫn mang dấu hiệu đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, đặc biệt là JustaTee. Dân tình còn đùa vui rằng, bố bỉm 3 con mà lên ảnh nhìn như "trẻ vị thành niên" vậy.

Bức hình cả nhà cùng đón bé con thứ 3 mà Trâm Anh chia sẻ, có đầy đủ 5 thành viên trong gia đình, nhưng nhan sắc của các thành viên có phần "hơi lạ".

Nhưng điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là đoạn clip đi kèm, ghi lại hành trình sinh con với sự đồng hành xuyên suốt của JustaTee. Chỉ một dòng chú thích ngắn gọn ở cuối clip: "Áo vàng, áo xanh chứng kiến cho anh", đã đủ khiến mọi bàn tán gần như khép lại. Dân tình dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của JustaTee trong khoảnh khắc quan trọng ấy, dù ảnh có phần chỉnh sửa khác lạ, nhưng JustaTee đồng hành cùng bà xã trong giây phút vượt cạn lần 3 là hoàn toàn có thật.

Khoảnh khắc JustaTee đồng hành cũng bà xã Trâm Anh trong giây phút vượt cạn. (Ảnh chụp từ clip).

Phần cuối của clip nổi bật dòng chữ "Áo vàng, áo xanh chứng kiến cho anh".

Bên cạnh câu chuyện thật - giả của loạt hình ảnh, nhan sắc của Trâm Anh sau sinh cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Dù vừa trải qua lần sinh nở thứ 3 với nhiều mệt mỏi, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, nổi bật. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi, cho rằng cô vẫn xứng danh hot girl đình đám một thời.

Cận cảnh nhan sắc của Trâm Anh trong khoảnh khắc vượt cạn chào đón thiên thần nhỏ. (Ảnh chụp từ clip).

Sau tất cả, thay vì những tranh cãi không hồi kết, khoảnh khắc chân thực được chính người trong cuộc chia sẻ mới là câu trả lời rõ ràng nhất, khép lại loạt tin đồn gây xôn xao cộng đồng mạng suốt những ngày qua.