Vợ Duy Mạnh khoe nhan sắc xinh đẹp, ra dáng tiểu thư Hà thành, đã không còn bị chê mặc xấu!

Nhắc đến Quỳnh Anh - bà xã của tiền vệ Duy Mạnh, người hâm mộ ngay lập tức hình dung ra một cô nàng "công chúa béo" sinh ra là tiểu thư Hà thành với những tính cách chuẩn mực: dịu dàng, thanh lịch và luôn toát ra vẻ nữ tính tự nhiên. Không cần trang điểm đậm hay diện đồ hiệu lồng lộn, Quỳnh Anh vẫn đủ sức "đốn tim" fan với nét đẹp nhẹ nhàng, tinh tế.

Mới đây, khoảnh khắc đời thường của Quỳnh Anh viral cõi mạng với hình ảnh giản dị nhưng vẫn cuốn hút. Diện chiếc váy hoa dịu dàng, nàng WAG tạo dáng giữa những chậu hoa xinh xắn, mái tóc dài buông nhẹ, làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh nắng tự nhiên. Khi Quỳnh Anh khoác túi hiệu trăm triệu, tay cầm ô đi dạo, dáng vẻ thướt tha trong tà váy dài, ánh mắt dịu dàng và nụ cười e ấp tạo nên hình ảnh một tiểu thư Hà thành thanh lịch, yêu thích sự bình yên và gần gũi với thiên nhiên. Phong cách thời trang này của Quỳnh Anh cũng được khen, cô nàng không còn bị chê mặc xấu, chứng minh khi chọn đúng outfit phù hợp, bà xã Duy Mạnh sẽ phát huy được nét xinh đẹp, khí chất của riêng mình.

Không chỉ dịu dàng trong khoảnh khắc đời thường, Quỳnh Anh còn cực kỳ trẻ trung, năng động khi xuất hiện cùng chồng. Trong video của cặp đôi, cô được Duy Mạnh cõng trên vai, cười rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười tươi rói kết hợp với phong thái tự nhiên khiến hình ảnh của Quỳnh Anh vừa ngọt ngào, vừa hiện đại nhận được nhiều lời khen.

Nhìn những hình ảnh đời thường của Quỳnh Anh, dễ nhận thấy một sự hài hòa hoàn hảo giữa nhan sắc, khí chất và lối sống thanh lịch, nhẹ nhàng. Cô không chỉ là nàng WAGs xinh đẹp mà còn là hình mẫu "tiểu thư" hiện đại của giới trẻ Hà Nội: đẹp mà không cầu kỳ, dịu dàng mà không nhạt nhòa. Và chuyện tình cảm, hôn nhân của cô nàng cùng tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh vẫn luôn đầy sức hút với người hâm mộ.



