Đặng Tiểu Tô Sa đăng hình cô Văn Thùy Dương cùng trạng thái "mẹ ở đây rồi": Chẳng có điều gì yên lòng hơn khi cận kề ngày sinh mà có mẹ ở bên cạnh

Những ngày gần đây, Tô Sa liên tục đăng tải nhiều bài viết và những tấm hình cho thấy cô đã cận kề ngày lâm bồn. Cô Văn Thùy Dương cũng đã có mặt tại Úc để chuẩn chị chào đón cháu ngoại ra đời.

Bất kỳ thai phụ nào cũng sẽ có nhiều cảm xúc đan xen khi cận kề ngày sinh nở, có lẽ Tô Sa cũng vậy.

Trên trang cá nhân của mình, cô gái chuẩn bị lần đầu làm mẹ đã đăng tải hình ảnh của mẹ mình - cô Văn Thùy Dương cùng với dòng trạng thái: "Mommy's here" (Mẹ ở đây rồi).

Những ngày cuối thai kỳ, người phụ nữ như đang đứng giữa lằn ranh của mong chờ và lo sợ. Cơ thể nặng nề, từng bước đi cũng trở nên khó nhọc, những cơn gò bất chợt kéo đến khiến trái tim bồn chồn.

Đêm xuống, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như lời nhắc nhở rằng ngày vượt cạn đã rất gần và trong lòng là cả ngàn câu hỏi không lời đáp. Người ta có thể nói lời động viên, chồng có thể siết chặt tay, nhưng chỉ khi đôi mắt nhìn thấy bóng dáng thân quen của mẹ thì lòng mới thật sự thấy bình yên.

Mẹ ngồi đó, lặng lẽ, chẳng cần nói nhiều. Chỉ một cái vuốt tóc nhẹ, một ánh nhìn đầy thấu hiểu cũng đủ làm dịu đi bao căng thẳng. Mẹ đã từng đi qua con đường này, từng nếm trải nỗi đau tưởng như xé toang cả cơ thể, từng run rẩy mà vẫn kiên cường để đưa một sinh linh ra đời. Nên khi mẹ nắm tay con gái, thai phụ biết mình không hề đơn độc. Trong nỗi chênh vênh mong manh của phút cuối thai kỳ, mẹ chính là bến đỗ bình yên nhất.

Và cũng chính giây phút đó, người phụ nữ sắp làm mẹ lại càng thấm thía hơn bao giờ hết: vòng tay của mẹ chính là chiếc nôi vững chãi nhất, nâng đỡ cả những run rẩy yếu mềm để con đủ can đảm bước vào hành trình sinh nở thiêng liêng.

Cô Văn Thùy Dương là 1 hot mom mạnh mẽ khi ở tuổi U50 cô vẫn mang thai và sinh 2 bạn nhỏ Cơm - Canh, điều mà có lẽ ít người phụ nữ dám liều lĩnh. Vậy mà cô đã làm được, có lẽ sự mạnh mẽ của cô cũng phần nào khiến Tô Sa vững vàng hơn trong những ngày cuối của thai kỳ.

Mới đây, cô Dương cũng có 1 dòng trạng thái hài hước nhưng thật ra lại giống như 1 lời động viên không hề ủy mị dành cho con gái rượu của mình.

"Ngày thứ 2 ở Úc! Mặc đẹp đón cháu ngoại mà chắc nó thấy bà ngoại gấu quá nó không dám ra. Thấy bác sĩ bảo khoảng 1 tuần nữa khám lại nghĩa là chưa có ý định chui ra rồi! Tối qua nó đạp con bà, bà quát mỗi câu mà nó dỗi! Sợ thật!

Thôi chờ bà oánh mấy trận cho khoẻ cái cơ tay rồi bà bế nhá".