Vợ cũ Đan Trường đưa con trai ra sân bay đón ba và bà nội, lại một lần nữa phải khen cả 2 về cách nuôi dạy con hậu ly hôn

Sau khi ly hôn, hiện con trai Đan Trường đang sống cùng mẹ là doanh nhân Thủy Tiên tại Mỹ. Bà mẹ 1 con nổi tiếng yêu thương và chiều chuộng con, không xa bé bất cứ một ngày nào và đặc biệt là cách nữ doanh nhân ứng xử hậu ly hôn luôn khiến các fan cảm thấy ngưỡng mộ.

Về phần Đan Trường, dù không ở cạnh con thường xuyên nhưng nam ca sĩ vẫn dành rất nhiều tình cảm cho con trai. Cả hai đã chứng tỏ sự văn minh hậu ly hôn là hoàn toàn có. Nam ca sĩ cùng vợ cũ vẫn dành thời gian đưa con đi chơi, gặp gỡ bạn bè và ở bên con bất cứ khi nào có thể.

Mới đây, Đan Trường đã đưa gia đình sang Mỹ. Thủy Tiên và con trai cũng ra sân bay để đón ba và bà nội và luôn cười tươi khi gặp lại gia đình chồng. "Đã tới San Jose. Không gì vui bằng được gặp con Trai Thiên Từ", nam ca sĩ tâm sự.

Con trai Đan Trường ra sân bay đón ba và bà nội

Vừa gặp lại 2 cha con đã vui mừng hỏi han nhau. Cậu bé Mathis cũng rất ngoan khi lần lượt chào hỏi và ôm mọi người. Khoảnh khắc cả gia đình đoàn tụ khiến các fan mừng rỡ và không khỏi hâm mộ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên. Điều này có thể khẳng định sau khi ly hôn các cặp đôi vẫn có thể cư xử văn minh và cùng cố gắng chăm sóc, nuôi dạy con cái. Việc Thủy Tiên vẫn quan tâm tới gia đình nhà chồng và đưa con trai ra sân bay đón mọi người thể hiện sự tôn trọng và cách hành xử đáng khen của cả 2.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Thủy Tiên từng tâm sự: "Tiên và anh Trường đến với nhau là do duyên số. Nên khi duyên số đã hết thì việc chia tay cũng thuận theo tự nhiên. Tiên chỉ có một phương châm muốn chia sẻ đó là phụ nữ hãy làm một người vợ, người mẹ thật tốt nhưng nếu chúng ta đã làm hết sức mình mà vẫn không gặp may mắn trong hôn nhân thì hãy thật bản lĩnh, mạnh mẽ bước ra khỏi vòng an toàn mà tự chọn hướng đi riêng cho bản thân và làm chỗ dựa vững chắc cho con trẻ.

Cậu bé mừng rỡ khi gặp lại ba.

Tiên và anh Trường đã chia tay nhưng vẫn xem nhau như hai người bạn tốt. Thiên Từ hiện tại vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ nên Tiên nghĩ chưa cần thiết để nói với con chuyện chia tay của ba mẹ. Sau này con lớn hơn, con sẽ hiểu được".

Về cách nuôi dạy con, doanh nhân Thủy Tiên cũng luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho Thiên Từ được làm những gì mà bé yêu thích, không áp đặt hay định hướng cho con phải như thế này hay thế kia. Cô cho biết Thiên Từ còn nhỏ, còn nhiều thay đổi lắm nên cứ để con được vui chơi, học tập và được sống vui vẻ với những điều con muốn.

Những hình ảnh cũ của gia đình Đan Trường.

