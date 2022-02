Hóa ra đây là lý do con gái Tăng Thanh Hà đòi ngủ cùng mẹ, fan lại một lần nữa "đổ gục" trước sự dịu dàng của bà mẹ 3 con

Từ sau khi lập gia đình, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Dù không còn được chứng kiến một Hà Tăng xuất thần trong các tác phẩm điện ảnh nhưng người hâm mộ vẫn hoàn toàn mãn nguyện khi thấy bà mẹ 3 con luôn hạnh phúc với công việc kinh doanh riêng và tổ ấm nhỏ trọn vẹn của mình.

Câu chuyện về quý tử Richard và tiểu thư Chloe trong cuộc sống hàng ngày thi thoảng lại được Hà Tăng chia sẻ. Hai cô bé, cậu bé đều đã lớn phổng phao, học giỏi, biết đọc viết chỉn chu và còn sống cực kỳ tình cảm. Ai cũng thắc mắc một gia đình giàu có và nổi tiếng như thế thì cách họ dạy con sẽ có điều gì khác biệt?

Mới đây, Hà Tăng chia sẻ hình ảnh bé Chloe nằm ngủ cạnh mình. Do mới sinh cách đây không lâu, em bé còn chưa vào nề nếp ngủ nên hiện tại Tăng Thanh Hà ngủ cùng con trai út, hai bé Richard và Chloe ngủ cùng bố. Tuy nhiên, do nhớ mẹ nên thi thoảng bé Chloe lại chạy sang để nằm cùng và Hà Tăng cũng chẳng thể từ chối vì lý do đáng yêu từ con gái.

Chloe ngủ ngoan bên cạnh mẹ.

Cụ thể, khi Hà Tăng thắc mắc: "Chloe, em ồn lắm sao con ngủ được", cô bé đáp lại: "Không sao đâu mẹ, con thích con ngủ được". Quả thực, các mẹ bỉm sữa trông con ban đêm đều cảm thấy mệt mỏi rã rời với hàng nghìn công việc, nào là cho con bú, hút sữa, thay bỉm, ru con ngủ, dỗ dành mỗi khi em bé khóc. Chính vì con trai út chưa ngủ xuyên đêm nên Hà Tăng buộc phải ngủ riêng để bảo đảm giấc ngủ cho chồng và các con của mình.

Tuy nhiên, cô bé Chloe không thấy ồn ào như vậy. Thứ con cần là được nằm cạnh mẹ và em bé mà thôi. Với sự đáng yêu này thì Hà Tăng không nỡ từ chối con mà để bé nằm cùng với mình. Các fan tinh ý nhận ra lần nào Chloe cũng quay mặt vào trong tường và ngủ rất ngoan, có lẽ cô bé thích sự yên bình và hơi ấm từ mẹ.

Hóa ra dù nhà rộng, có đủ phòng cho các bé ngủ riêng nhưng Hà Tăng và chồng vẫn lựa chọn để cả nhà cùng ngủ chung một phòng. "Ráng mấy tháng nữa em ngủ xuyên đêm cả nhà mình cùng bên nhau nha con", câu nói này khiến dân mạng phải "gục ngã" trước sự dịu dàng và ngọt ngào của bà mẹ 3 con. Có lẽ cũng chính vì thế mà các bé đều hiểu chuyện, nhẹ nhàng và yêu thương bố mẹ.

Chloe thèm nằm cạnh mẹ sau khi mẹ sinh em bé.

Khi gia đình có thêm thành viên mới, cách ứng xử của cha mẹ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tính cách của các con trong tương lai. Mẹ nên khéo léo dành thời gian cho tất cả các con, không phân biệt và yêu thương bé lớn nhiều hơn để con tránh bị tủi thân hoặc cảm thấy em đã giành mất mẹ. Nếu không nhẹ nhàng và khéo léo có thể dẫn đến việc con lớn trở nên ghét em. Thế nhưng Hà Tăng vẫn đang làm rất tốt điều đó.

Nhiều người đoán vì các con còn bé nên cô cũng chưa muốn cho các bé ngủ riêng mà cả nhà vẫn cùng nhau ngủ để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Điều này cũng chứng tỏ Hà Tăng ngọt ngào và yêu thương các con thế nào. Ai cũng hy vọng bà mẹ 3 con sớm chia sẻ những hình ảnh của em bé thứ 3 tới người hâm mộ.

Một vài khoảnh khắc của Richard và Chloe.

Ảnh: Instagram NV

