Visual chấn động của tiểu thư Hà thành, vóc dáng như chưa từng qua cuộc sinh nở nào khiến dân mạng ngưỡng mộ

Đẻ xong vẫn đẹp là chuyện khó với ai chứ không phải với nàng Wags Doãn Hải My. Tiểu thư Hà thành mỗi lần xuất hiện đều khiến hội chị em trầm trồ vì vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút. Em bé Lúa hiện tại đã được 8 tháng tuổi nhưng ngay từ lúc mới sinh con, Doãn Hải My đã nhận được rất nhiều lời khen về nhan sắc lẫn vóc dáng.

Mới đây, xuất hiện trong bộ ảnh Noel của gia đình, thần thái đỉnh chóp của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa: "Sao có người vừa xinh, vừa cao, vừa trắng, đẻ xong vẫn đỉnh như chưa từng qua cuộc sinh nở thế này".

Visual chấn động của nàng Wags

Bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết khi lên bàn đẻ nặng 59kg, sau một tháng sinh con trai đầu lòng, cô hiện nặng 50kg. Người đẹp dự định giữ mức cân này thay vì giảm cân do không muốn vóc dáng gầy như trước đây (46 - 47kg).

Theo chia sẻ của người đẹp, chế độ ăn uống thời điểm sau sinh của cô đa dạng, đảm bảo ăn chín uống sôi để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và em bé. Trong ngày, cô uống nhiều nước và sữa ấm, vừa tốt cho cơ thể người mẹ vừa hỗ trợ gọi sữa về.

Nàng Wags từng khẳng định không kiêng khem hay hạn chế ăn uống để nhanh về dáng. Ngược lại, cô còn ăn nhiều và tẩm bổ để có sữa nuôi con. Hải My cho rằng việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và chăm hút sữa góp phần không nhỏ giúp cô nhanh về dáng.

Doãn Hải My như chưa từng trải qua cuộc sinh nở nào

Ở những tháng cuối thai kỳ, Doãn Hải My nói rằng may mắn tăng cân ít nên vóc dáng không quá sồ sề, dù vẫn ăn uống đầy đủ. "Tôi nghĩ do cơ địa mỗi người và cũng được hưởng chút gen của mẹ. Mẹ My khi có em bé cũng không bị phá nét", Doãn Hải My nói. Tuy nhiên, Doãn Hải My cũng không tránh khỏi những vết rạn đỏ ở bụng khi tăng hơn 10kg trong quá trình mang thai.

Nhan sắc được chấm điểm 10

Công nhận ai cũng phải khen nàng Wags sở hữu vóc dáng, thần thái quá đỉnh, là niềm mơ ước của mọi mẹ bỉm. Ngoài việc ăn uống khoa học, tập luyện thể dục thể thao thì quan tâm, yêu thương bản thân mình cũng là điều mẹ bỉm nên làm. Nhìn vào mẹ bỉm Doãn Hải My hiện đại vừa chăm con giỏi vừa biết chăm sóc bản thân sẽ giúp cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.