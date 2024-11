Lộ rõ nhan sắc, vóc dáng nuột nà của Doãn Hải My qua cam thường sau khi sinh con cho Đoàn Văn Hậu

Trải qua thời gian ở cữ chăm con, bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô chăm chỉ cập nhật mạng xã hội và chia sẻ quá trình giảm cân sau khi sinh con.

Mới đây vóc dáng của Doãn Hải My lộ rõ qua camera thường của một nhân viên trong quán phụ kiện. Theo đó, đây chính là cửa hàng phụ kiện nam do Hải My quản lý. Cô nàng mua đồ uống đến quán cho nhân viên và được họ quay lại video.

Doãn Hải My xinh đẹp qua camera của một nhân viên

Nàng WAG xuất hiện cực giản dị với quần jean bó khoe đôi chân dài thon gọn. Hải My kết hợp cùng chiếc áo khoe luôn cơ thể thon gọn, nuột nà dù mới sinh con vài tháng.

Hạ sinh thành công nhóc tỳ đầu lòng, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu không có ý định ăn kiêng hay tìm đến các phương pháp giữ gìn vóc dáng. Cô thoải mái ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để em bé có thể phát triển tốt và toàn diện nhất.

Nhan sắc Hải My ngày càng ngọt ngào

Cặp đôi Văn Hậu - Hải My đã có một bé trai kháu khỉnh

Thời gian qua, Hải My đã dần trở lại với công việc. Cô nàng cũng hỗ trợ Đoàn Văn Hậu hết sức trong chuyến đi Hàn Quốc vừa qua. Theo đó, vợ chồng Văn Hậu đã cùng đồng hành tại đây trong quá trình hậu vệ sinh năm 1999 điều trị chấn thương. Hiện tại, cả hai đã về nước nhưng tình hình hồi phục của cầu thủ này vẫn chưa có thông tin cụ thể nhất.