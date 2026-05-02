Từ sau hiệu ứng bùng nổ của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay , cái tên Tam Triều Dâng đang được nhắc đến với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Không chỉ được quan tâm nhờ chemistry quá ngọt với Võ Điền Gia Huy, nữ diễn viên còn khiến nhiều người chú ý bởi visual thanh xuân hiếm có - kiểu gương mặt vừa trong trẻo vừa có cảm giác rất điện ảnh. Điều thú vị là ngoài đời, gu thời trang của Tam Triều Dâng cũng mang đúng tinh thần đó: nhẹ nhàng, nữ tính, trẻ trung nhưng không hề nhạt. Càng soi mới càng hiểu vì sao nữ chính đang viral này lại có sức hút lớn đến vậy.

Áo corset là item xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của Tam Triều Dâng. Kiểu áo ôm sát, tôn đường cong cơ thể này được Tam Triều Dâng biến hóa khá linh hoạt khi phối cùng quần jeans cạp cao hoặc chân váy dáng dài. Nếu mix với denim, tổng thể mang cảm giác trẻ trung, hiện đại và có chút phóng khoáng; còn khi đi cùng chân váy mềm rủ, outfit lại nghiêng về nét nữ tính, thanh lịch hơn. Dù theo cách phối nào, điểm chung vẫn là vẻ chỉn chu, tinh tế và một chút gợi cảm vừa đủ, đúng tinh thần mặc đẹp không phô trương mà vẫn cuốn hút.

Tiếp theo là cardigan - món đồ gần như gắn liền với hình ảnh ngọt ngào của Tam Triều Dâng. Trong những buổi đọc kịch bản hay đi chơi nhẹ nhàng, nữ diễn viên thường diện cardigan khoác ngoài áo hai dây hoặc baby tee, tạo nên tổng thể mềm mại, trẻ trung mà vẫn có lớp lang thú vị. Cô thường ưu tiên các gam trung tính hoặc pastel trong trẻo để giữ cảm giác dịu mắt, nữ tính, đồng thời khéo nhấn nhá bằng túi phụ kiện để outfit không bị đơn điệu.

Một công thức nữ diễn viên cũng áp dụng nhiều đó là áo ôm dáng phối jeans ống rộng hoặc quần cạp cao - combo vừa hack tỷ lệ cơ thể vừa tạo cảm giác trẻ trung, năng động mà không bao giờ lỗi mốt. Đây cũng là kiểu mặc rất đáng học cho hội chị em vì dễ ứng dụng từ đi học, đi làm đến đi chơi.

Khi chọn váy đi tiệc, Tam Triều Dâng ưu tiên các thiết kế dáng dài cổ yếm để tôn trọn bờ vai mảnh mai vốn là lợi thế của cô. Nữ diễn viên cũng chuộng những chất liệu mềm rủ nhẹ để tạo độ uyển chuyển khi di chuyển, giúp tổng thể vừa nữ tính vừa có cảm giác bay bổng, thanh thoát. Kiểu váy này không quá phô trương nhưng luôn mang đến vẻ sang nhẹ rất riêng, đồng thời khéo tôn đường cổ, lưng và vóc dáng mảnh mai một cách tinh tế.

Baby tee cũng là item được người đẹp sinh năm 1998 đặc biệt ưa chuộng. Kiểu áo nhỏ gọn, ôm nhẹ cơ thể giúp tổng thể trông trẻ trung, năng động và có chút Y2K dễ thương rất đúng tinh thần style của Tam Triều Dâng. Cô thường phối đơn giản cùng quần short hoặc jeans cạp cao là đã đủ tự tin xuống phố, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác thoải mái, không gò bó.

Khi đi biển, Tam Triều Dâng vẫn ưu tiên tinh thần kín đáo, không quá hở nhưng vẫn đủ cuốn hút. Cô thường phối swimsuit hoặc bikini cùng quần short, thêm phụ kiện như kính râm hay hoa cài đầu để hoàn thiện outfit mang vibe nghỉ dưỡng nhẹ nhàng. Đây cũng là công thức rất đáng tham khảo cho những ai thích mặc đẹp đi biển nhưng không chuộng phong cách quá táo bạo.

Có thể nói sức hút trong style của Tam Triều Dâng nằm ở chỗ rất dễ copy. Không cần hàng hiệu, không cần mix đồ phức tạp, chỉ cần nắm vài công thức cơ bản như cô nàng đang áp dụng là đã đủ nâng cấp phong cách hằng ngày. Với những ai theo đuổi kiểu mặc trẻ trung, nữ tính mà không quá điệu, gu của Tam Triều Dâng thật sự là một moodboard đáng lưu.

