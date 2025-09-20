Dấu ấn trở lại Paris sau 12 năm

Với mong muốn lan tỏa tinh thần Á Đông đến bạn bè quốc tế, nhà thiết kế Hà Linh Thư sẽ tổ chức show diễn riêng giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture Xuân - Hè 2026 mang tên “Stairway to Heaven”. Sự kiện diễn ra vào ngày 1/10 tại khách sạn lịch sử Hotel Le Marois (Paris), trong khuôn khổ Paris Fashion Air.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Linh Thư mang sáng tạo của mình ra mắt tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Paris - kinh đô thời trang hoa lệ. Năm 2013, chị từng tham gia J Spring Fashion Show trên du thuyền sông Seine, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và giới chuyên môn.

Lần trở lại này, NTK giới thiệu bộ sưu tập Couture Xuân - Hè 2026 với chủ đề “Stairway to Heaven - Nấc thang lên thiên đường”, lấy cảm hứng từ ca khúc kinh điển cùng tên của ban nhạc rock huyền thoại Led Zeppelin. Đây cũng là giai điệu gắn bó nhiều năm với Hà Linh Thư, gợi nhắc tinh thần psychedelic rock mà chị yêu thích và theo đuổi trong hành trình sáng tạo.

Hà Linh Thư sẽ ra mắt bộ sưu tập Haute Couture Xuân - Hè 2026 vào ngày 1/10 tại Paris

Từ bộ sưu tập “November Rain” năm 2009, tinh thần rock đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các thiết kế của Hà Linh Thư. Chị không khai thác rock theo hình ảnh quen thuộc của áo da, đinh tán, mà chọn cách thể hiện trừu tượng và tinh tế hơn.

“Sự trừu tượng của bài hát cũng chính là sự trừu tượng của thời trang. Trong thiết kế của tôi, rock không chỉ là sự nổi loạn bề ngoài, mà còn là sức mạnh nội tại và vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ,” Hà Linh Thư chia sẻ. Theo chị, những họa tiết uyển chuyển, đường nét phóng khoáng chính là sự phản chiếu tinh thần psychedelic rock, khơi gợi trí tưởng tượng nơi người xem.

Đúng như tên gọi, “Stairway to Heaven” gồm 30 thiết kế Couture dẫn dắt giới mộ điệu bước vào một “khu vườn địa đàng” rực rỡ, nơi “nỗi buồn chỉ thoáng qua, niềm vui là vĩnh viễn”.

Bảng màu được xử lý theo nhịp điệu cảm xúc: khởi đầu với các tông mạnh mẽ như đỏ, vàng, cam, xanh lá; dần chuyển sang gam trầm ấm nâu, đen. Ẩn hiện trong “khu vườn” ấy là hình ảnh con rắn – biểu tượng của sự cám dỗ chết người, đồng thời gợi nhắc nét quyến rũ quyền lực của người phụ nữ thương hiệu Hà Linh Thư. Xen kẽ còn có hoa thược dược, hoa đào – hình tượng văn hóa phương Đông, được khai thác bằng kỹ thuật thêu và xử lý chất liệu tinh tế.

Một trong 30 thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập

Ở bộ sưu tập này, NTK tiếp tục tôn vinh nhung và lụa - hai chất liệu đặc trưng đã làm nên tên tuổi. Trên nền chất liệu cao cấp ấy, chị cùng ê-kíp áp dụng kỹ thuật thêu tay truyền thống, thêu 3D và đính kết thủ công. Kết quả là những thiết kế vừa mang sắc thái huyền ảo, siêu thực, vừa kết hợp phom dáng hiện đại, cắt cúp phi tuyến tính, đem đến vẻ đẹp nữ tính, phóng khoáng và đầy mê hoặc.

Mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập được ví như một bản hoan ca: khi thì rực rỡ, khi thì sâu lắng, luôn ẩn chứa sự hòa quyện giữa nghệ thuật và cảm xúc. Quá trình sáng tạo và hoàn thiện kéo dài 6 tháng, với sự tham gia của đội ngũ nghệ nhân thêu lành nghề.

Show diễn sẽ diễn ra tại Hotel Le Marois - một trong những khách sạn lịch sử và danh giá của Paris. Công trình được xây dựng năm 1863 bởi bá tước Le Marois, tọa lạc trên mảnh đất từng là dinh thự của Marie Duplessis – nguyên mẫu nhân vật Violetta trong vở opera La Traviata (Verdi) và Lady of the Camellias (Alexandre Dumas con).

Với kiến trúc phong cách Đệ nhị Đế chế, nội thất cổ điển, vị trí đối diện Grand Palais, Hotel Le Marois từ lâu là địa điểm tổ chức các sự kiện nghệ thuật, văn hóa hàng đầu tại Paris. Đây sẽ là không gian lý tưởng để bộ sưu tập “Stairway to Heaven” tỏa sáng.

Theo kế hoạch, Hà Linh Thư cùng ê-kíp sẽ có mặt tại Paris từ cuối tháng 9 để chuẩn bị cho show diễn. Lần này, NTK sẽ tuyển chọn hoàn toàn dàn người mẫu quốc tế. Đặc biệt, vị trí vedette được “chọn mặt gửi vàng” cho Tú Anh – Quán quân The Face 2022. Người mẫu trẻ hiện cũng đang tích cực tham gia casting tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Milan, Paris, London.

Hành trình của “người đàn bà nhung lụa”

Thành lập thương hiệu từ năm 2001, NTK Hà Linh Thư định hình triết lý: “Thời trang là nghệ thuật và cũng là triết lý sống”. Các thiết kế không chỉ để mặc, mà còn là sự trải nghiệm về văn hóa, tinh thần và phong cách sống.

Hà Linh Thư bên các bản sketch của bộ sưu tập.

Nổi bật với kỹ thuật xử lý nhung và lụa, kết hợp thêu tay và đính kết thủ công, Hà Linh Thư nâng tầm chất liệu truyền thống thành những tác phẩm nghệ thuật. Thương hiệu HA LINH THU hướng đến hình ảnh “người phụ nữ nhung lụa” - biểu tượng của sự sang trọng, bản lĩnh và quyến rũ quyền lực.

Từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thương hiệu đã vươn ra thế giới, chinh phục những phụ nữ tìm đến không chỉ vì thời trang, mà còn bởi lối sống gắn liền với chiều sâu văn hóa và tinh thần Á Đông.

Lần trở lại Paris lần này, với bộ sưu tập “Stairway to Heaven”, Hà Linh Thư không chỉ tiếp nối hành trình quốc tế của mình, mà còn khẳng định vị thế của thời trang Việt Nam trên bản đồ thế giới.