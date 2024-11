Lấy cảm hứng từ bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) In the Mood for Love - Tâm Trạng Khi Yêu từng đoạt loạt giải Cannes, César của đạo diễn tài ba Vương Gia Vệ, nơi sự lãng mạn và bí ẩn đan xen dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn neon, Hà Linh Thư đã sáng tạo nên BST Thu đông 2024 có cùng tên gọi và giới thiệu đến giới mộ điệu trong đêm bế mạc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2024, diễn ra vào tối qua (16/11) tại Hà Nội.

BST gồm 30 look đã vẽ nên câu chuyện tình đẹp, buồn và khắc khoải, những cảm xúc thân mật cùng sự quyến rũ hoài niệm nhưng lại mang đậm bản sắc Hà Linh Thư. Câu chuyện tình được nhà thiết kế kể thông qua sự tương phản giữa những bộ suit mang tinh thần menswear và những chiếc đầm đài các, thanh lịch, duyên dáng - đại diện cho đàn ông và phụ nữ trong bản tình ca.

Trên nền âm nhạc điện tử, house, techno, lẩn khuất đâu đó là tiếng trống dồn dập trong ca khúc Pháp kinh điển Siboney, giai điệu cổ điển của Shigeru Umebayashi mô tả về nhịp tim của những kẻ si tình trong In the Mood for Love…, Hà Linh Thư đưa người xem bước thế giới đầy mê hoặc của Hong Kong vào thập niên 1960, nơi ánh đèn neon le lói trong những con hẻm hẹp, khu chợ đêm nhộn nhịp. Ở đó, mọi tâm trạng khi yêu của được thể hiện tinh tế qua sự biến đổi không ngừng của sắc màu.

Từ những gam màu nóng rực rỡ của tình yêu đan xen bên cạnh những gam màu lạnh của nỗi cô đơn khôn xiết, từ những sắc thái của đỏ nâu và xanh ngọc lục bảo, được bổ sung bởi màu xanh ngọc lam rực rỡ đã gợi lên ánh hào quang của hoàng hôn và những lời thì thầm sâu lắng của những khoảnh khắc đã mất. Cùng với âm thanh, ánh sáng, người mẫu và sàn diễn…, tất cả như một lời tự tình gửi vào thiên nhiên của những người đã bỏ lại một tình yêu thầm kín khi họ không thể nói được bằng lời, họ gửi vào phiến đá và bầu trời.

Mở màn cho bộ sưu tập In the Mood for Love - Tâm Trạng Khi Yêu của Hà Linh Thư là thiết kế dạ hội cổ điển với phần cut-out táo bạo ở lưng qua sự thể hiện của Hương Giang - Á quân The New Mentor 2023. Tiếp đó là chiếc đầm cách điệu từ sườn xám truyền thống, váy ngắn, áo dài, xen lẫn những bộ suit, các thiết kế áo bomber pullover, đầm bomber mạnh mẽ, áo khoác… lần lượt xuất hiện xen kẽ. Tất cả đều được Hà Linh Thư sáng tạo cùng hai chất liệu nhung lụa - vốn đã làm nên thương hiệu nhiều năm qua.

Trên những bộ cánh ứng dụng hiện đại, nhà thiết kế nổi tiếng của Hà Nội vẫn làm nổi bật văn hóa phương Đông vốn thấm đẫm trong dòng chảy sáng tạo của chị. Đó là sự kết hợp giữa các màu sắc nóng - lạnh trên cùng một thiết kế, những bông hoa đào lớn và rực rỡ, hay họa tiết rồng phượng quen thuộc của văn hóa Á đông - được thêu tay tỉ mỉ và tinh tế. Sự cân bằng tinh tế giữa nét đẹp phương Đông và phong cách đương đại của Hà Linh Thư khiến mỗi trang phục tựa như một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ hấp dẫn về mặt thị giác mà còn thể hiện sự trân trọng với di sản dân tộc.

Khép lại bộ sưu tập là sự xuất hiện của Quán quân The Face Vietnam 2023 Tú Anh với vai trò vedette. Nữ model khoác đầm nhung cúp ngực quyến rũ, kết hợp găng tay voan bồng bềnh và bờm nhung với những chi tiết cách điệu từ hoa anh đào. Cô bước đi tự tin cùng thần thái sang trọng, giúp làm nổi bật tinh thần chung của bộ sưu tập mà Hà Linh Thư muốn truyền tải đến giới mộ điệu.