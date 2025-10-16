Việt Hương lộ ảnh bầu

Sau gần một năm kết hôn, hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương gây chú ý khi để lộ ảnh đang mang thai con đầu lòng trong ngày sinh nhật.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Việt Hương diện váy đen ôm sát, tay khẽ đặt lên bụng và cười rạng rỡ bên chiếc bánh kem phủ dâu tây. Gương mặt rạng ngời cùng thân hình đầy đặn hơn thường ngày khiến nhiều người cho rằng nữ vận động viên xinh đẹp đang chuẩn bị đón “tin vui”. Tuy nhiên, Việt Hương chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.

Cựu hoa khôi bóng chuyền đang có em bé

Trước đó, Việt Hương từng làm lễ ăn hỏi vào tháng 4/2024 và tổ chức đám cưới vào đầu tháng 10 cùng năm. Hôn lễ được tổ chức tại quê nhà Sơn La của chú rể Vương Anh, với không gian trang trí sang trọng, cầu kỳ. Loạt ảnh trong đám cưới cũng hé lộ gia thế khủng nhà chồng Việt Hương.

Ảnh cưới của Việt Hương và chồng

Cặp đôi chụp tới 5 bộ ảnh cưới

Bên trong nhà chồng Việt Hương

Trần Việt Hương sinh năm 1998, quê Phú Thọ, từng là phụ công nổi bật của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin. Cô được mệnh danh là “hoa khôi bóng chuyền” nhờ gương mặt khả ái, chiều cao 1m77 cùng phong thái nhẹ nhàng, nữ tính. Sau khi kết hôn, Việt Hương gần như rút khỏi các hoạt động thể thao, tập trung cho cuộc sống riêng và thi thoảng mới xuất hiện trên mạng xã hội.