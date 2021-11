Viêm da cơ địa làm bé ngứa gãi khó ngủ, mẹ lưu ngay bí quyết này để chăm sóc bé hiệu quả tại nhà

Nguyên nhân gây viêm da cơ địa



Viêm da cơ địa ở trẻ em xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đa phần là do di truyền, hoặc do hệ thống miễn dịch của bé chưa đủ khả năng để chống chọi lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, một nguyên nhân phổ biến khác là do thời tiết hanh khô, lạnh, thiếu ẩm, không khí ô nhiễm,…

Hiện nay, khi tình hình dịch bệnh kéo dài tại các thành phố lớn, khiến các bé thường phải ở nhà nhiều trong không gian máy lạnh khô ráp và thiếu ẩm. Cũng dễ dàng tạo ra các nguy cơ da liễu, viêm da cơ địa hay chàm sữa nếu mẹ không chú tâm chăm sóc làn da nhạy cảm của bé.

Viêm da cơ địa ảnh hưởng thế nào đến trẻ

Viêm da cơ địa tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến lối sống và sinh hoạt của trẻ. Các triệu chứng như khô da, mẩn ngứa khiến bé thường xuyên khó chịu và quấy khóc, dẫn đến một loạt các tác hại khác như mất ngủ, kén ăn và suy dinh dưỡng.

Phương pháp chăm sóc da trẻ đúng cách

Để phòng ngừa cũng như hỗ trợ chăm sóc da bé khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường, các bố mẹ nên lưu ý những điểm sau đây.

Chọn sữa tắm có độ pH thích hợp với bé

Các loại xà phòng tắm hiện tại thường khiến da bé khô đi và thiếu ẩm. Việc sử dụng sai sản phẩm sẽ khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương. Độ pH trung tính giúp làm sạch chất bẩn mà vẫn duy trì được độ ẩm cho da.

Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn nếu sản phẩm mẹ sử dụng những loại sản phẩm dịu nhẹ và an toàn: không chứa xà phòng, không chứa chất tạo màu hay chất bảo quản, hạn chế hoặc không sử dụng sản phẩm có hương liệu.

Mẹ nên cho bé ngâm mình trong bồn hoặc chậu tắm có chứa nước ấm pha sữa tắm, tiến hành mát xa nhẹ nhàng cho bé. Chỉ nên tắm từ 5-10 phút để đảm bảo cấp ẩm cho da bé một cách hiệu quả.

Mẹ có thể lựa chọn sữa rửa mặt Physiogel Daily Moisture Therapy Dermo Cleanser để tắm cho bé khi bị viêm da cơ địa

Hạn chế gây tổn thương cho da bé

Viêm da cơ địa sẽ khiến trẻ khó chịu và cào gãi trầy da, bố mẹ cần lưu ý điểm tránh để bé dùng các đồ vật cạ vào da để gãi ngứa. Để ngăn ngừa việc này, chúng ta có thể xịt khoáng thường xuyên hoặc bôi dưỡng ẩm để giảm bớt cảm giác khó chịu cho bé.

Sử dụng sản phẩm phù hợphỗ trợ chăm sóc viêm da cơ địa

Thời tiết khô hanh, ngồi máy lạnh nhiều khiến da bé dễ bị mất nước, gây khô da và dễ bị bong tróc. Không chỉ thế, nếu bé mắc phải viêm da cơ địa hay chàm sữa, hàng rào lipid tự nhiên bảo vệ da bé sẽ càng thêm tổn thương và cần phải nuôi dưỡng hồi phục kịp thời.

Do đó khi chăm sóc da bé, việc thoa kem dưỡng ẩm để cấp nước cho làn da là một bước không thể bỏ qua. Mẹ nên cân nhắc những loại kem dưỡng ẩm có chứa thành phần: Glycerin và Palmitamide MEA (PEA) giúp giảm ngứa.

Loại kem dưỡng ẩm sử dụng nên có cơ chế hoạt động giúp cải thiện lớp màng lipid bảo vệ trên da, để đảm bảo da bé hồi phục và tái tạo lại như ban đầu.

Bên cạnh đó, tần suất cũng như thời gian dùng kem dưỡng ẩm cũng nên được chú ý. Thường các loại kem dưỡng ẩm sẽ có những hướng dẫn sử dụng kèm theo cho phù hợp với da bé, mẹ nên lưu ý điểm này.

Kết hợp dưỡng ẩm da thường xuyên với các biên pháp ngăn ngừa tình trạng viêm da cơ địa quay trở lại

Chăm sóc da cơ địa không chỉ nằm ở việc điều trị, mà còn phải ngăn ngừa để không tái phát lại ở bé lần nữa. Các mẹ nên bôi dưỡng ẩm toàn thân cho bé thay vì chỉ bôi ở những vùng từng bị viêm da cơ địa.

Bên cạnh việc thúc đẩy quá trình tái tạo hàng rào bảo vệ da bé sau những tổn thương, việc dưỡng ẩm cũng là phương pháp phòng ngừa các phản ứng viêm trên toàn bộ cơ thể, giúp da bé thêm đàn hồi và mềm mại hơn.

Mẹ nên kết hợp sử dụng sữa dưỡng ẩm 2 lần mỗi ngày với các biện pháp ngăn ngừa để ngăn ngừa tình trạng viêm da cơ địa quay trở lại một cách hiệu quả nhất.

