Những con búp bê Natasha bằng cao su mềm với hình dáng em bé sơ sinh đang được bán rộng rãi trên mạng và nhiều cửa hàng đồ chơi.

Đặc tính của loại đồ chơi này là sự dẻo dai vượt trội, không bị hư hỏng ngay cả khi bị kéo giãn, bóp méo hoặc ném mạnh. Sự phổ biến nhanh chóng của búp bê Natasha bắt nguồn từ các video ngắn trên mạng xã hội mô tả cảm giác giải tỏa căng thẳng khi tác động lực mạnh lên vật thể.

Nhiều thanh niên, học sinh bị thu hút bởi khả năng biến dạng kỳ dị của món đồ này, và nó trở thành trào lưu giải trí thu hút giới trẻ.

Thế nhưng, rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự bàng hoàng khi chứng kiến cách con em mình tương tác với búp bê Natasha trong đời sống hàng ngày. Những hành động như quăng quật hình nhân vào tường hay kéo lê dưới đất được thực hiện một cách thản nhiên.

Phụ huynh càng lo lắng khi thấy trẻ cười đùa thích thú lúc khuôn mặt búp bê bị bóp méo biến dạng hoàn toàn sau những cú va đập mạnh. Cảnh tượng những hình nhân giống hệt trẻ sơ sinh bị đối xử thô bạo khiến người xem phải rùng mình.

Nhiều bậc làm cha mẹ lên tiếng cảnh báo về sự độc hại của trào lưu này đối với trẻ em, cảm thấy bất an trước vẻ ngoài nhũn nhẽo và chất liệu cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ của món đồ chơi. Một người mẹ cho biết con gái mình được tặng búp bê Natasha nhưng cô quyết định vứt bỏ ngay lập tức.

Luồng ý kiến lo ngại về tính bạo lực của trào lưu chơi búp bê Natasha đang nhận được nhiều bình luận đồng tình: "Bản chất của trẻ em vốn dĩ không bạo lực, thế nhưng khi tham gia trào lưu này nhiều bé lại thể hiện rất hung hăng"; "Tôi thấy tiếp xúc thường xuyên với hình ảnh một em bé bị hành hạ sẽ khiến trẻ nhỏ mất dần khả năng đồng cảm với nỗi đau của người khác".

"Phần lớn học sinh tham gia trào lưu này chỉ vì muốn hòa nhập với bạn bè và bắt chước các nội dung thịnh hành trên TikTok chứ không có ý xấu, nhưng sẽ bị ảnh hưởng xấu"...

Búp bê hình em bé bị đem ra phá nhằm giải trí, câu view. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít dân mạng nhận ra sự khác biệt giữa đồ chơi truyền thống và xu hướng "viral" hiện tại. "Trẻ nhỏ thông qua việc chơi đùa để học cách yêu thương, bảo vệ và tưởng tượng về những điều tốt đẹp trong tương lai. Thế nhưng, xu hướng đồ chơi này lại đang chuyển dịch sang hướng kích thích bạo lực để tìm kiếm cảm giác thỏa mãn nhất thời. Mình thấy nên bài trừ ngay", Mai Chi chia sẻ.

Phương Anh bình luận: "Một món đồ vật bị bóp méo có thể không để lại dấu vết vật lý nhưng những vết rạn nứt trong tư duy trẻ thơ là điều khó có thể hàn gắn. Sự lệch chuẩn trong định nghĩa về niềm vui đang khiến ranh giới giữa giải trí và bạo lực trở nên mong manh hơn bao giờ hết".

Nhiều ý kiến cho rằng nhà trường, phụ huynh nên giúp các em nhỏ tránh xa đồ chơi độc hại, còn các bạn trẻ thì tránh phát tán trào lưu xấu. Thanh Phong viết: "Búp bê Natasha thường được chuyền tay nhau trong lớp học hoặc mua lén lút tại các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ gần trường. Mọi người nên xem con em mình có không để vứt đi. Tốc độ lan truyền của tráo lưu cũng quá nhanh, chúng ta nên tránh các sản phẩm độc hại vậy".

Bảo Quốc chia sẻ: "Trẻ em xứng đáng được tiếp cận với những giá trị văn hóa tốt đẹp để trở thành những người có tâm hồn phong phú và nhân hậu. Vậy nên, các trao lưu như này cần phải tẩy chay, những người lớn trong xã hội có trách nhiệm làm gương".