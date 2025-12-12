Vì sao thuốc ho Prospan chuẩn Đức trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều mẹ Việt?

Nguồn gốc uy tín - Thương hiệu dược phẩm Đức hơn 150 năm

Prospan là sản phẩm của EngelHard Arzneimittel - Công ty dược phẩm danh tiếng hàng đầu của Đức thành lập vào năm 1872. Sản phẩm ra đời từ năm 1950, đến năm 2009 được CTCP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco nhập khẩu nguyên chai từ Đức và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đến nay, Prospan được phân phối rộng rãi tại hơn 20.000 nhà thuốc toàn quốc và trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Quy trình nhập khẩu chính ngạch được kiểm soát chặt chẽ từ khâu đóng gói, vận chuyển và bảo quản, giúp giữ trọn vẹn hiệu quả của Prospan từ nhà máy tại Đức tới tận tay người tiêu dùng. Tại Việt Nam, sản phẩm nhập khẩu có bao bì song ngữ Anh - Việt với đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, thành phần, công dụng, cách sử dụng,... giúp người dùng dễ dàng đọc hiểu và sử dụng đúng.

Với nguồn gốc rõ ràng, mẹ yên tâm hơn khi lựa chọn Prospan.

Thành phần thảo dược an toàn từ lá thường xuân

Một trong những yếu tố làm nên hiệu quả của Prospan là có thành phần chính được chiết xuất từ lá thường xuân lành tính. Đây là loại thảo dược đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về công dụng giảm ho, long đờm, kháng viêm và chống co thắt phế quản. Điểm đặc biệt là chiết xuất lá thường xuân trong Prospan được bào chế theo quy trình đặc biệt được cấp bằng sáng chế, đảm bảo hàm lượng hoạt chất và độ tinh khiết cao. Thực tế rất ít loại siro thảo dược nào trên thị trường làm được điều này.

Công thức bào chế Prospan không đường - không cồn - không chất tạo màu nên an toàn với người dùng kể cả trẻ sơ sinh. Đây là lý do vì sao loại thuốc ho này được nhiều bác sĩ nhi khoa kê đơn và được các mẹ bỉm ưa chuộng đến vậy.

Chất lượng tốt với 1 chuẩn công thức toàn cầu

Có thể mẹ từng thấy Prospan có rất nhiều phiên bản bao bì khác nhau cho từng quốc gia, nhưng tất cả đều được sản xuất trên cùng 1 dây chuyền tại nhà máy của Engelhard Arzneimittel (CHLB Đức). Mỗi sản phẩm ra đời đều trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt, trên dây chuyền công nghệ hiện đại chuẩn GMP-EU. Không có sự khác biệt về hàm lượng thành phần hay chất lượng giữa các phiên bản Prospan trên toàn cầu.

Prospan hoạt động theo 3 cơ chế: tiêu nhầy (long đờm), chống co thắt phế quản, và giảm ho một cách tự nhiên mà không gây ức chế thần kinh hay làm mất phản xạ ho của cơ thể. Nhờ vậy hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị ho do viêm đường hô hấp cấp, viêm phế quản mạn tính.

Thuốc ho Prospan mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho bé

Vị thuốc dễ uống, phù hợp với trẻ nhỏ

Một trong những "điểm cộng" của thuốc ho Prospan là hương vị dịu ngọt, dễ uống. Ngay cả những em bé khó tính cũng rất dễ hợp tác với Prospan, không còn sợ hãi hay khó chịu mỗi khi uống thuốc. Từ đó hạn chế được tối đa tình trạng trẻ bị nôn ói và không tiếp nhận thuốc. Đây cũng là yếu tố giúp thuốc ho này ghi điểm với các bậc phụ huynh. Có thể nói rằng, Prospan là người bạn song hành cùng hệ hô hấp của bé ngay từ những giai đoạn đầu đời.

Với thành phần lành tính, hương vị dễ uống, Prospan rất thích hợp cho bé khi trị ho.

ThS.BS. Hoàng Thị Quỳnh Như đưa ra lời khuyên, trên thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc ho thảo dược dành cho trẻ. Tuy nhiên phụ huynh cần cẩn thận tìm hiểu để lựa chọn được sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn và hiệu quả cho bé. Prospan là một trong những loại thuốc ho thảo dược an toàn, hiệu quả. Ba mẹ có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm này để chăm sóc sức khỏe hô hấp cho bé.

Với nguồn gốc chuẩn Đức, thành phần thảo dược lành tính, chất lượng vượt trội và được khoa học công nhận, thuốc ho Prospan luôn đồng hành cùng mẹ trong việc bảo vệ sức khỏe của con yêu.