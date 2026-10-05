Vì sao nhiều người chăm tóc càng kỹ, tóc càng gãy rụng nhiều?

Chăm sóc tóc kỹ lưỡng thường được xem là cách để duy trì mái tóc mềm mượt, chắc khỏe và hạn chế hư tổn. Thế nhưng, không phải cứ sử dụng nhiều sản phẩm hay thực hiện thật nhiều bước thì tóc sẽ đẹp hơn. Một số thói quen tưởng như đang "chăm tóc" lại vô tình làm tăng ma sát, khiến sợi tóc yếu đi hoặc da đầu bị ảnh hưởng. Đặc biệt, gãy tóc và rụng tóc là hai vấn đề khác nhau: tóc gãy thường xảy ra ở thân hoặc ngọn tóc do hư tổn cơ học, nhiệt và hóa chất, trong khi rụng tóc từ chân có thể liên quan đến chu kỳ tóc hoặc nhiều nguyên nhân khác. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến cần lưu ý.

1. Gội đầu hàng ngày

Gội đầu thường xuyên không phải lúc nào cũng xấu, bởi tần suất phù hợp còn phụ thuộc vào lượng dầu trên da đầu, mức độ vận động, thời tiết và loại tóc. Tuy nhiên, nếu tóc và da đầu không quá nhiều dầu mà vẫn gội hàng ngày với dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, tóc có thể trở nên khô và dễ rối hơn. Việc xoa bóp, vò và chà tóc liên tục trong quá trình gội cũng tạo ra ma sát, đặc biệt khi tóc đang ướt và dễ bị kéo giãn. Khi da đầu tiết dầu nhiều, gội thường xuyên có thể vẫn cần thiết, nhưng nên ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ và tập trung làm sạch da đầu thay vì chà mạnh toàn bộ chiều dài tóc. Sau khi gội, dùng dầu xả ở thân và ngọn sẽ giúp tóc dễ chải hơn, từ đó hạn chế gãy do kéo giật.

2. Bôi dầu xả sát chân tóc

Dầu xả là bước quan trọng để giảm rối và giúp bề mặt sợi tóc trở nên mềm mại hơn, nhưng vị trí sử dụng cũng rất quan trọng. Với đa số loại tóc, đặc biệt là tóc mảnh hoặc da đầu dễ đổ dầu, việc thoa một lượng lớn dầu xả sát chân tóc có thể khiến tóc nhanh xẹp và tạo cảm giác nặng, bết. Thay vì cố gắng phủ dầu xả từ da đầu xuống ngọn, hãy tập trung sản phẩm ở phần thân và ngọn - những khu vực thường chịu nhiều ma sát, nhiệt và tác động từ việc tạo kiểu. Có thể dùng tay vuốt nhẹ sản phẩm dọc theo tóc, chờ theo hướng dẫn rồi xả sạch. Với tóc rất khô hoặc xoăn, cách phân bố dầu xả có thể linh hoạt hơn, nhưng vẫn không nên mặc định rằng càng nhiều sản phẩm ở chân tóc thì tóc càng khỏe.

3. Dùng quá nhiều sản phẩm dưỡng tóc

Một mái tóc đẹp không nhất thiết cần hàng loạt loại serum, dầu dưỡng, mặt nạ, xịt dưỡng và kem tạo kiểu cùng lúc. Việc chồng quá nhiều sản phẩm có thể khiến tóc tích tụ cặn, trở nên nặng, bết hoặc khó tạo kiểu. Quan trọng hơn, mỗi lần thoa, vuốt hoặc chải để phân bố sản phẩm lại tạo thêm tác động cơ học lên sợi tóc. Với tóc đã yếu do tẩy, nhuộm hoặc uốn, việc liên tục kéo, vuốt và tạo kiểu có thể khiến tình trạng gãy trở nên rõ hơn. Thay vì dùng thật nhiều, hãy xác định vấn đề chính của tóc rồi chọn một vài sản phẩm thực sự cần thiết. Chẳng hạn, dầu xả có thể là bước cơ bản, mặt nạ dùng định kỳ nếu tóc khô xơ, còn serum hoặc dầu dưỡng có thể tập trung ở phần ngọn. Nếu tóc thường xuyên bết, hãy giảm lượng sản phẩm và quan sát xem tình trạng có cải thiện hay không.

4. Chải đầu sai cách

Chải tóc tưởng là thao tác đơn giản nhưng lại có thể gây ra rất nhiều lực kéo lên sợi tóc nếu thực hiện không đúng. Một trong những thời điểm tóc dễ tổn thương là ngay sau khi gội, khi sợi tóc đang ướt và dễ bị kéo giãn. Với mái tóc dài hoặc nhiều rối, việc dùng lược răng quá sít rồi kéo mạnh từ chân xuống ngọn càng dễ khiến tóc bị đứt. Cách nhẹ nhàng hơn là dùng lược phù hợp với tình trạng tóc, gỡ từng đoạn rối từ phần ngọn rồi từ từ di chuyển lên phía trên. Không nên giật mạnh khi gặp nút rối; hãy chia tóc thành những phần nhỏ và kiên nhẫn gỡ từng chút. Ngoài ra, việc chải tóc quá nhiều lần trong ngày cũng không cần thiết nếu tóc không bị rối.





5. Thay đổi kiểu tóc liên tục

Uốn, nhuộm, tẩy, duỗi hay sử dụng nhiệt thường xuyên có thể khiến tóc chịu nhiều tác động cùng lúc. Hóa chất có thể làm thay đổi cấu trúc và giảm độ chắc của sợi tóc, trong khi nhiệt độ cao và lực kéo từ các dụng cụ tạo kiểu tiếp tục làm tăng hư tổn. Nếu liên tục đổi từ tóc thẳng sang xoăn, rồi nhuộm sáng, tẩy màu và xử lý lại trong thời gian ngắn, mái tóc có thể không có đủ thời gian để duy trì trạng thái khỏe mạnh. Những phần tóc đã mọc ra không thể tự "phục hồi" hoàn toàn về cấu trúc ban đầu, vì vậy điều quan trọng là hạn chế các tác động mạnh chồng lên nhau và chăm sóc phần tóc hư tổn một cách phù hợp. Khi cần thay đổi màu hoặc kiểu tóc phức tạp, đặc biệt với tóc đã yếu, nên nhờ người có chuyên môn đánh giá tình trạng tóc trước khi thực hiện.

Dưới đây là 1 số loại dầu gội dịu nhẹ mà bạn có thể tham khảo:

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Chăm tóc hiệu quả đôi khi không nằm ở việc thêm một bước mới vào routine mà là bớt đi những thao tác không cần thiết. Gội với tần suất phù hợp, dùng dầu xả đúng vị trí, hạn chế chồng quá nhiều sản phẩm, chải tóc nhẹ nhàng và kiểm soát tần suất hóa chất, nhiệt là những thay đổi đơn giản nhưng có thể giúp giảm gãy tóc do hư tổn. Nếu tóc rụng nhiều từ chân, kéo dài, xuất hiện vùng thưa rõ rệt hoặc đi kèm ngứa, viêm da đầu, đừng chỉ tăng cường mỹ phẩm chăm tóc mà nên tìm nguyên nhân cụ thể. Khi đó, một routine càng đơn giản và phù hợp lại càng có ý nghĩa hơn việc chăm sóc tóc quá mức.