Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ tự nhuộm tóc tại nhà thay vì ra tiệm làm đầu?

Từ một công việc vốn thường được giao cho các salon chuyên nghiệp, nhuộm tóc tại nhà đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều phụ nữ. Chỉ cần một hộp thuốc nhuộm, vài dụng cụ cơ bản và khoảng thời gian rảnh, bạn có thể tự thay đổi màu tóc mà không cần đặt lịch hay dành hàng giờ ở salon. Sự phát triển của các sản phẩm nhuộm tóc tại nhà với màu sắc đa dạng, cách sử dụng đơn giản cũng khiến việc tự nhuộm trở nên dễ tiếp cận hơn. Đằng sau xu hướng này không chỉ là câu chuyện tiết kiệm tiền mà còn phản ánh nhu cầu chủ động và linh hoạt trong cách làm đẹp hiện nay.

1. Tiết kiệm đáng kể chi phí

Đây có lẽ là lý do dễ nhận thấy nhất. Chi phí nhuộm tóc tại salon không chỉ phụ thuộc vào loại thuốc nhuộm mà còn liên quan đến độ dài, độ dày của tóc, kỹ thuật xử lý và tay nghề của thợ. Với những màu cần tẩy, phủ màu hoặc xử lý nhiều bước, số tiền phải chi có thể cao hơn đáng kể. Trong khi đó, một hộp thuốc nhuộm tại nhà thường có mức giá dễ tiếp cận hơn. Với những người chỉ muốn thay đổi màu tóc cơ bản như nâu, đen, chocolate hay đỏ trầm, tự nhuộm có thể là phương án tiết kiệm nếu thực hiện đúng hướng dẫn. Đặc biệt, với người thường xuyên phải nhuộm lại phần chân tóc do tóc mọc nhanh, việc có thể tự xử lý tại nhà giúp giảm đáng kể chi phí nếu so với việc liên tục đến salon. Tất nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc sản phẩm càng rẻ càng tốt. Thuốc nhuộm vẫn cần có nguồn gốc rõ ràng và hướng dẫn sử dụng đầy đủ để hạn chế những rủi ro không đáng có.

2. Không cần mất hàng giờ ở salon

Một buổi làm tóc tại salon đôi khi chiếm vài tiếng, đặc biệt khi phải thực hiện nhiều bước như tẩy, nhuộm, hấp hoặc tạo kiểu. Với những phụ nữ có lịch làm việc bận rộn, việc dành cả buổi chỉ để nhuộm tóc không phải lúc nào cũng thuận tiện. Tự nhuộm tại nhà cho phép họ chủ động lựa chọn thời điểm. Có thể thực hiện vào buổi tối, cuối tuần hoặc bất cứ lúc nào có khoảng thời gian phù hợp. Không cần di chuyển, chờ đến lượt hay điều chỉnh lịch cá nhân theo lịch của salon. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhuộm tóc tại nhà phù hợp với xu hướng làm đẹp ngày càng đề cao sự tiện lợi. Khi nhiều sản phẩm được thiết kế để người dùng có thể thao tác dễ dàng hơn, việc thay đổi màu tóc không còn nhất thiết phải trở thành một "dự án" mất cả ngày.

3. Màu nhuộm tại nhà ngày càng đa dạng

Nếu trước đây thuốc nhuộm tại nhà chủ yếu xoay quanh một vài màu cơ bản thì hiện nay lựa chọn đã phong phú hơn rất nhiều. Từ nâu lạnh, nâu chocolate, nâu hạt dẻ đến đỏ rượu, đen ánh nâu hay những gam màu thời trang, người dùng có nhiều lựa chọn để thử nghiệm. Bao bì và hướng dẫn sử dụng cũng được cải thiện, giúp người mới bắt đầu dễ hình dung cách chia tóc, bôi thuốc và chờ màu. Một số sản phẩm còn cung cấp hình ảnh màu tóc tham khảo sau khi nhuộm, dù kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào màu tóc nền. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người chỉ muốn thay đổi nhẹ diện mạo. Thay vì phải tìm một màu hoàn toàn mới ở salon, họ có thể lựa chọn một tông gần với màu tóc hiện tại và tự thực hiện tại nhà.

4. Chủ động hơn với phần chân tóc

Với những người thường xuyên nhuộm tóc, phần chân tóc mọc ra là vấn đề khó tránh. Chỉ sau một thời gian, màu tóc tự nhiên bắt đầu lộ rõ và tạo sự khác biệt với phần tóc đã nhuộm. Thay vì chờ đến khi toàn bộ mái tóc cần nhuộm lại, nhiều người lựa chọn tự xử lý phần chân tóc tại nhà. Đây là cách nhanh chóng để duy trì màu tóc tương đối đồng đều mà không cần đến salon mỗi lần tóc mọc thêm. Tuy nhiên, việc nhuộm chân tóc cũng cần sự cẩn thận. Không nên tùy tiện phủ thuốc lên toàn bộ mái tóc trong mỗi lần nhuộm nếu phần thân và ngọn vẫn còn màu đẹp, bởi việc tiếp xúc hóa chất lặp lại có thể khiến tóc khô và dễ hư tổn hơn.

5. Cảm giác tự mình làm đẹp cũng trở thành một trải nghiệm

Ngoài chuyện tiền bạc và thời gian, tự nhuộm tóc còn mang lại cảm giác chủ động. Nhiều phụ nữ thích việc tự lựa chọn màu, tự chuẩn bị dụng cụ và theo dõi từng bước thay đổi của mái tóc. Đây cũng là một cách thử nghiệm diện mạo mới mà không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Các video hướng dẫn trên mạng xã hội càng khiến trải nghiệm này trở nên dễ tiếp cận. Chỉ cần tìm kiếm một màu tóc cụ thể, người dùng có thể tham khảo cách chia tóc, thao tác bôi thuốc và những lưu ý khi chăm sóc sau nhuộm. Dù vậy, video trên mạng chỉ nên được xem là nguồn tham khảo; tình trạng tóc của mỗi người khác nhau và không phải kỹ thuật nào cũng phù hợp với mọi trường hợp.

Dù nhuộm tóc tại nhà có nhiều ưu điểm, đây không phải lựa chọn phù hợp cho mọi tình huống. Những màu cần tẩy mạnh, chuyển từ tóc đen sang màu sáng, xử lý tóc đã hư tổn hoặc thực hiện nhiều bước kỹ thuật vẫn nên được cân nhắc tại salon. Nếu tóc đang yếu, từng tẩy nhiều lần hoặc da đầu có vấn đề, việc tự sử dụng hóa chất càng cần thận trọng. Trước khi nhuộm, nên đọc kỹ hướng dẫn, thử phản ứng trên da theo khuyến cáo của nhà sản xuất, kiểm tra tình trạng tóc và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Sau khi nhuộm, tóc cũng cần được chăm sóc bằng dầu xả, mặt nạ hoặc sản phẩm dành cho tóc nhuộm để hạn chế tình trạng khô xơ.

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Sự phổ biến của việc tự nhuộm tóc tại nhà cho thấy phụ nữ ngày càng muốn chủ động hơn với thời gian, ngân sách và diện mạo của chính mình. Tuy nhiên, salon vẫn có vai trò riêng, đặc biệt với những màu tóc phức tạp hoặc cần kỹ thuật chuyên môn. Vì vậy, thay vì xem nhuộm tại nhà là sự thay thế hoàn toàn cho salon, có lẽ nên coi đây là một lựa chọn linh hoạt: phù hợp cho những lần phủ màu đơn giản, dặm chân tóc hoặc thay đổi nhẹ, trong khi những ca xử lý khó vẫn nên được thực hiện bởi người có chuyên môn.