Vì sao ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn mô hình Doctor-Led Beauty Clinic để chăm sóc cho làn da?

Bên cạnh yếu tố công nghệ, nhiều người bắt đầu quan tâm đến đội ngũ bác sĩ, quy trình chuyên môn và tính pháp lý của cơ sở điều trị. Đặc biệt, nhóm khách hàng có nhu cầu điều trị chuyên sâu hoặc khách quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam có xu hướng ưu tiên các mô hình Doctor-led Beauty Clinic – nơi bác sĩ giữ vai trò trung tâm trong quá trình thăm khám và xây dựng phác đồ điều trị.

Công nghệ hiện đại chưa phải là yếu tố quyết định

Trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, các vấn đề như mụn, tăng sắc tố, giãn mao mạch hay dấu hiệu lão hóa có thể có biểu hiện tương đối giống nhau nhưng nguyên nhân lại khác biệt. Điều đó đồng nghĩa với việc cùng một công nghệ chưa chắc phù hợp với mọi trường hợp.

Theo các chuyên gia da liễu, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng chỉ định và đúng thời điểm. Trước khi lựa chọn phương pháp điều trị, khách hàng cần được bác sĩ đánh giá toàn diện về tình trạng da, tiền sử điều trị cũng như khả năng đáp ứng của từng cá nhân.

Chính vì vậy, mô hình điều trị lấy bác sĩ làm trung tâm đang trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây.

Cá nhân hóa phác đồ – xu hướng trong chăm sóc da hiện đại

Không còn áp dụng một liệu trình chung cho tất cả khách hàng, nhiều cơ sở da liễu hiện nay hướng đến việc xây dựng phác đồ điều trị riêng cho từng trường hợp.

Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp dựa trên tình trạng da, mục tiêu điều trị và khả năng đáp ứng của từng người. Trong quá trình điều trị, phác đồ cũng có thể được điều chỉnh theo diễn biến thực tế để đảm bảo tính phù hợp và an toàn.

Theo nhiều chuyên gia, đây là xu hướng đang được áp dụng tại nhiều cơ sở da liễu trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm của khách hàng.

WEDO Skin Clinic by Dr.Meddi theo đuổi mô hình Doctor-led Beauty Clinic

Tại TP.HCM, WEDO Skin Clinic by Dr.Meddi là một trong những đơn vị phát triển theo định hướng kết hợp giữa chuyên môn bác sĩ và hệ thống công nghệ hỗ trợ trong chăm sóc da.

Theo đại diện phòng khám, mọi khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng da và tư vấn phương án điều trị phù hợp. Trong suốt liệu trình, bác sĩ tiếp tục theo dõi để điều chỉnh phác đồ khi cần thiết.

Song song với đội ngũ bác sĩ, WEDO Skin Clinic by Dr.Meddi đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ điều trị và chăm sóc da theo danh mục kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các kỹ thuật đang triển khai bao gồm điều trị tăng sắc tố bằng IPL, điều trị giãn mao mạch, điều trị mụn trứng cá, điều trị rám da, điều trị sẹo lồi, trẻ hóa da bằng thiết bị chăm sóc da, chiếu đèn LED và chụp, phân tích da bằng máy chuyên dụng.

Theo đơn vị này, công nghệ là công cụ hỗ trợ trong quá trình điều trị, còn việc lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ do bác sĩ chỉ định dựa trên tình trạng thực tế của từng khách hàng.

Đội ngũ bác sĩ và quy trình chuyên môn

WEDO Skin Clinic by Dr.Meddi chú trọng xây dựng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ nội khoa. Bên cạnh hoạt động khám và điều trị, đội ngũ bác sĩ thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Theo đại diện phòng khám, sự phối hợp giữa bác sĩ, kỹ thuật viên và hệ thống công nghệ giúp xây dựng quy trình điều trị đồng bộ, hướng đến trải nghiệm chăm sóc da chuyên nghiệp cho khách hàng.

Lựa chọn của nhiều khách hàng trong và ngoài nước

Không chỉ tiếp nhận khách hàng trong nước, WEDO Skin Clinic by Dr.Meddi còn phục vụ nhiều khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hoặc lưu trú tại TP.HCM.

Để đáp ứng nhu cầu này, phòng khám bố trí đội ngũ nhân sự có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt lịch, tư vấn và chăm sóc sau điều trị. Không gian điều trị được thiết kế theo hướng riêng tư cùng quy trình tiếp nhận được chuẩn hóa, góp phần mang lại sự thuận tiện cho khách hàng trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố chuyên môn và tính an toàn, mô hình Doctor-led Beauty Clinic được xem là một xu hướng đáng chú ý trong lĩnh vực chăm sóc da. Với định hướng lấy bác sĩ làm nền tảng, kết hợp công nghệ và quy trình điều trị cá nhân hóa, WEDO Skin Clinic by Dr.Meddi hướng đến việc mang lại trải nghiệm chăm sóc da phù hợp với từng khách hàng theo phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Công ty TNHH Trung Tâm Da Liễu Thẩm Mỹ Quốc Tế Wedo

Wedo Skin Clinic by Dr.Meddi - Phòng khám Chuyên khoa da liễu thuộc Công ty TNHH Trung tâm Da liễu thẩm mỹ Quốc tế Wedo

Chi nhánh 1: Số 10764/HCM-GPHĐ

Địa chỉ: 11 Trần Doãn Khanh, Tân Định Ward, HCMC

Hotline/Zalo/Whatsapp: +84 898 898 875

Thời gian hoạt động: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 17:30 – 20h30

Chi nhánh 2: Số GPHĐ 11726/HCM-GPHĐ

Địa chỉ: 17 Thái Thuận, Bình Trưng Ward, HCMC

Hotline/Zalo/Whatsapp: +84 707 19 66 22

Thời gian làm việc hằng ngày: 8 giờ - 22 giờ

Website: wedoskinclinic.com

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