Vì sao nên để "tóc bẩn" khi đi nhuộm tóc?

Trước khi đi nhuộm tóc, nhiều người có thói quen gội đầu thật sạch để mái tóc trông tơi mượt và sẵn sàng tiếp nhận màu nhuộm. Thế nhưng, không ít thợ làm tóc lại khuyên khách hàng nên giữ nguyên mái tóc chưa gội trong một khoảng thời gian nhất định trước khi đến salon. Nghe có vẻ trái ngược với suy nghĩ thông thường, nhưng lời khuyên này có cơ sở, đặc biệt khi xét đến vai trò của lớp dầu tự nhiên trên da đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tóc càng bẩn thì nhuộm càng đẹp hay bạn nên để tóc bết dính nhiều ngày. Bí quyết nằm ở việc giữ da đầu ở trạng thái phù hợp, đồng thời phân biệt giữa nhuộm tóc thông thường và các kỹ thuật cần tẩy hoặc xử lý hóa chất mạnh.

1. Lớp dầu tự nhiên có thể giúp bảo vệ da đầu

Một trong những lý do thường được nhắc đến khi khuyên khách hàng không gội đầu ngay trước ngày nhuộm là lớp bã nhờn tự nhiên trên da đầu. Lớp dầu này giúp duy trì độ ẩm và hạn chế tình trạng da đầu bị khô căng do các yếu tố bên ngoài. Khi sử dụng thuốc nhuộm, đặc biệt là những sản phẩm có chứa chất oxy hóa hoặc thành phần dễ gây kích ứng, da đầu có thể xuất hiện cảm giác châm chích, ngứa hoặc nóng rát ở một số người. Việc không gội đầu sát giờ nhuộm có thể giúp tránh làm mất đi một phần lớp dầu tự nhiên ngay trước khi tiếp xúc với hóa chất. Dù vậy, lớp dầu này không phải một lớp lá chắn hoàn hảo và cũng không thể ngăn hoàn toàn nguy cơ kích ứng hay dị ứng với thuốc nhuộm. Nếu da đầu đang có vết xước, viêm, nổi mẩn hoặc tổn thương, tốt nhất nên hoãn nhuộm và tham khảo ý kiến chuyên gia phù hợp. Với những người có da đầu nhạy cảm, việc thử phản ứng với thuốc nhuộm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vẫn rất quan trọng.

2. Hạn chế cảm giác khô căng và khó chịu khi xử lý hóa chất

Trước khi nhuộm tóc, đặc biệt với những màu sáng cần tẩy, nhiều người lo lắng tóc sẽ trở nên khô xơ, dễ gãy và mất đi độ bóng mượt vốn có. Trên thực tế, mức độ hư tổn phụ thuộc chủ yếu vào loại hóa chất, nồng độ chất oxy hóa, thời gian xử lý, tình trạng tóc ban đầu và kỹ thuật thực hiện. Việc giữ lại một lượng dầu tự nhiên trên da đầu có thể giúp hạn chế cảm giác khô căng ở một số người, nhưng không đồng nghĩa với việc lớp dầu này bảo vệ được thân tóc khỏi mọi tổn thương hóa học. Nếu muốn giảm nguy cơ tóc hư tổn, bạn nên tránh tẩy hoặc nhuộm liên tục trong thời gian ngắn, đặc biệt khi tóc đã qua nhiều lần xử lý hóa chất. Trước ngày hẹn, hãy thông báo cho thợ làm tóc về tình trạng tóc, những lần nhuộm hoặc tẩy trước đó và các sản phẩm đã sử dụng. Với mái tóc khô xơ, dễ đứt gãy, việc đánh giá sức khỏe tóc trước khi quyết định nâng tông sẽ quan trọng hơn nhiều so với chuyện gội đầu trước hay sau một ngày.

3. Giúp quá trình nhuộm thuận lợi hơn, nhưng không quyết định độ bám màu

Một quan niệm khá phổ biến là tóc chưa gội sẽ giúp màu nhuộm bám tốt hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng trong mọi trường hợp. Với nhiều loại thuốc nhuộm oxy hóa, tóc và da đầu cần được chuẩn bị theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; lượng dầu tự nhiên không phải yếu tố bảo đảm màu lên chuẩn hay bền màu hơn. Nếu tóc có quá nhiều dầu, bụi bẩn, keo xịt, dầu gội khô hoặc sản phẩm tạo kiểu tích tụ, lớp cặn này thậm chí có thể khiến quá trình nhuộm khó đồng đều. Một số kỹ thuật, chẳng hạn nhuộm màu thời trang hoặc tẩy tóc, còn có yêu cầu chuẩn bị riêng tùy sản phẩm và tình trạng tóc. Vì vậy, thay vì tự đặt ra quy tắc phải để tóc bẩn một hoặc hai ngày, bạn nên hỏi salon về thời điểm gội phù hợp. Trong nhiều trường hợp, tóc chưa gội ngay trước buổi hẹn là lựa chọn hợp lý, nhưng tóc quá bết hoặc có nhiều sản phẩm tạo kiểu cũng không phải trạng thái lý tưởng.

Vậy nên để tóc chưa gội bao lâu trước khi nhuộm?

Không có một mốc thời gian phù hợp với tất cả mọi người. Nếu salon không đưa ra hướng dẫn riêng, bạn có thể tránh gội đầu ngay sát giờ hẹn, đồng thời giữ tóc sạch vừa phải, không để mồ hôi, bụi bẩn hay sản phẩm tạo kiểu tích tụ quá nhiều. Đặc biệt, hãy làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất thuốc nhuộm và thợ làm tóc, bởi cách chuẩn bị tóc có thể khác nhau giữa nhuộm phủ bạc, nhuộm tối màu, nâng tông và tẩy tóc.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên tự ý bỏ qua bước kiểm tra dị ứng chỉ vì đã để tóc chưa gội. Dị ứng với thuốc nhuộm vẫn có thể xảy ra ngay cả khi da đầu có nhiều dầu tự nhiên. Hãy thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn của sản phẩm, không nhuộm khi da đầu đang bị tổn thương và thông báo ngay cho thợ nếu cảm thấy nóng rát bất thường trong quá trình xử lý.

Dưới đây là 1 số sản phẩm làm sạch và dưỡng tóc hiệu quả mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

Dầu Gội Gừng Cho Da Khô Gàu Ginger Scalp Care Shampoo The Body Shop

Nơi mua: The Body Shop

Dầu gội dành cho tóc dầu bết Yves Rocher Purity Detoxifying Shampoo 300ml

Nơi mua: Yves Rocher

Dầu Dưỡng Tóc L'Oreal Paris Chiết Xuất Hoa Hồng Elseve Extraordinary Oil Serum 100ml

Xịt Mọc Tóc HERBARIO Vỏ Bưởi & Bồ Kết 100ml Hỗ Trợ Giảm Rụng Dưỡng Chân Tóc Chắc Khỏe

Nơi mua: HERBARIO

Tóm lại, để tóc chưa gội ngay trước buổi nhuộm có thể giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên và hạn chế việc làm sạch da đầu quá sát thời điểm tiếp xúc với hóa chất. Tuy nhiên, tóc càng bẩn không đồng nghĩa với việc càng dễ lên màu hoặc càng ít hư tổn. Muốn có màu tóc đẹp mà vẫn giữ được độ mềm mượt, bạn nên chú trọng tình trạng tóc ban đầu, lựa chọn kỹ thuật phù hợp và chăm sóc tóc đúng cách sau khi nhuộm.