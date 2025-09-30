Vì sao em bé rất thích nhét tay, nhét chân vào miệng bố mẹ?

Có bao giờ bố mẹ đang vui đùa cùng con thì bất ngờ bé “tặng” cho bố mẹ cả bàn tay hay bàn chân nhỏ xíu vào miệng?

Ban đầu, nhiều người thấy buồn cười, có khi hơi bối rối, nhưng thực ra đó lại là một hành động rất dễ thương và đầy ý nghĩa. Với trẻ nhỏ, miệng là “cửa ngõ” để khám phá thế giới. Thay vì chỉ đưa đồ chơi hay ngón tay của mình vào miệng, bé đôi khi chọn bố mẹ – người mà bé yêu thương và tin tưởng nhất – để “thử nghiệm”.

Đây cũng chính là cách trẻ thể hiện sự gắn bó và mong muốn tương tác. Khi thấy bố mẹ cười, phản ứng lại bằng ánh mắt hay âm thanh vui vẻ, bé sẽ càng cảm thấy hứng thú và lặp lại hành động đó nhiều lần.

Vì sao trẻ nhỏ thích nhét tay, nhét chân vào miệng bố mẹ?

Nhiều bậc phụ huynh từng bất ngờ khi thấy con nhỏ bất ngờ nhét tay, thậm chí nhét cả bàn chân vào miệng mình. Hành động này nhìn qua tưởng “nghịch dại” nhưng thực chất lại phản ánh rất nhiều điều thú vị về tâm lý và sự phát triển của trẻ.

1. Bản năng khám phá thế giới bằng miệng

Trong giai đoạn 6 – 18 tháng, trẻ có xu hướng đưa mọi thứ vào miệng: đồ chơi, khăn, ngón tay… bởi miệng là công cụ giúp con khám phá thế giới. Khi trẻ nhét tay, nhét chân vào miệng bố mẹ, đó cũng là một phần của quá trình tìm hiểu và trải nghiệm. Với trẻ, miệng không chỉ để ăn mà còn là “cửa ngõ” cảm nhận, nhận biết sự vật xung quanh.

2. Thể hiện sự gắn bó và tin tưởng

Khi trẻ làm hành động này với bố mẹ, đó là cách con thể hiện sự an toàn và gần gũi. Cũng giống như việc ôm, thơm hay rúc vào lòng mẹ, nhét tay hay chân vào miệng bố mẹ là biểu hiện tự nhiên của tình cảm. Trẻ đang vô thức nói rằng: “Con yêu và tin bố mẹ nhất, con muốn chơi với bố mẹ theo cách riêng của mình”.

3. Tò mò và bắt chước

Trẻ học hỏi thế giới xung quanh chủ yếu qua quan sát và bắt chước. Nếu thấy bố mẹ cười, phản ứng hài hước hoặc không quá khó chịu khi con làm vậy, trẻ sẽ coi đó là trò chơi thú vị và tiếp tục lặp lại. Đôi khi, đây chỉ là cách con thử phản ứng của người lớn và chờ đợi sự tương tác.

4. Cảm giác thích thú

Các cử động cơ thể, tiếng cười, phản ứng bất ngờ từ bố mẹ tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ. Với bé, đó giống như một trò chơi “chỉ mình con nghĩ ra”, mang lại sự hứng thú và phấn khích.

Làm gì khi trẻ có thói quen này?

Bố mẹ không nên quát mắng hay gạt phăng, bởi điều đó có thể khiến trẻ cảm thấy bị từ chối tình cảm.

Có thể nhẹ nhàng chuyển hướng bằng cách cho con ôm, thơm, hoặc chơi trò “bàn tay biết nhảy, bàn chân biết cười”.

Dạy con cách thể hiện tình yêu lành mạnh hơn, ví dụ: “Con thơm mẹ một cái nhé!” hoặc “Con nắm tay bố thật chặt nhé!”.

Tóm lại, việc trẻ thích nhét tay, nhét chân vào miệng bố mẹ hoàn toàn không phải là hành động xấu. Đó chỉ là một giai đoạn phát triển bình thường, phản ánh sự gắn bó, tò mò và khao khát tương tác của con. Điều quan trọng là cha mẹ khéo léo hướng dẫn để hành động ấy trở thành những cử chỉ yêu thương, gần gũi và an toàn hơn.

Vậy nên, thay vì gạt đi, bố mẹ có thể coi đó như một cách con đang nói lời yêu thương theo ngôn ngữ riêng của mình, đồng thời khéo léo hướng bé thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ lành mạnh hơn như ôm, thơm hay nắm tay thật chặt.