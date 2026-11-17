Hồi con gái lên ba, lên bốn, cứ thấy mẹ về đến nhà là cô bé kéo vạt áo, gọi “mẹ ơi” hết lần này đến lần khác.

Ngã đau hay có chuyện ấm ức, con lập tức nhào vào lòng mẹ. Vẽ được một bức tranh nguệch ngoạc, con cũng giơ ngay trước mặt mẹ để khoe.

Bây giờ con đã học cấp hai, cứ như thành một người khác. Đi học về, mẹ hỏi: “Hôm nay con thế nào?”. Con đáp gọn: “Cũng được ạ”. Rồi con vào phòng, đóng cửa, đeo tai nghe.

Người mẹ chạnh lòng, có lúc tự hỏi mình đã làm gì sai. Dần dần nhớ lại, chị nghĩ có lẽ chính mình đã bỏ lỡ vài giai đoạn con cần mẹ ở bên.

1. Từ 0 đến 6 tuổi, khi con giơ tay đòi mẹ bế

Ở tuổi này, trẻ nói năng còn lộn xộn, chưa biết diễn đạt rõ điều mình nghĩ. Mỗi lần khóc lóc, mè nheo, điều con muốn nói thường chỉ là: “Mẹ ơi, con cần mẹ.”

Không tìm thấy đồ chơi, sợ tiếng sấm, sợ bóng tối hay chỉ muốn mẹ để ý đến mình thêm một chút, con cũng có thể òa khóc.

Người mẹ nhớ một lần đưa con gái đi siêu thị khi con mới ba, bốn tuổi. Ở quầy đồ chơi, cô bé thích một chú thỏ biết hát, ôm khư khư không chịu buông. Mẹ bảo không mua, con liền nằm lăn ra sàn, đạp chân loạn xạ, khóc to đến mức nửa siêu thị cũng nghe thấy.

Chị nóng bừng mặt, vừa ngượng vừa bực, lập tức cúi xuống kéo con dậy: “Đứng lên! Đừng làm mẹ mất mặt ở đây!”.

Cô bé càng khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi lấm lem. Đang khóc, con bỗng giơ hai bàn tay nhỏ xíu, nhào vào lòng mẹ.

Chỉ một cử chỉ ấy cũng đủ làm chị mềm lòng. Chị bế con lên và nói: “Mẹ biết con thích chú thỏ ấy. Không mua được nên con buồn, đúng không?”.

Con tựa vào vai mẹ khóc thêm một lúc rồi nín. Cô bé còn nói khẽ: “Thế lần sau mẹ con mình mua nhé”.

Hôm đó, chị mới hiểu điều con cần nhất là mẹ hiểu vì sao con buồn. Khi đang khóc, con chỉ mong có người ôm mình một cái. Câu “Có gì đâu mà khóc?” là điều con chẳng muốn nghe chút nào.

Thế nhưng sau một ngày mệt mỏi, cha mẹ lại dễ buột miệng:

“Thôi đừng khóc nữa, có tí chuyện ấy mà.”

“Có chút chuyện đã khóc, sau này biết làm sao?”

Nghe qua tưởng nhẹ, nhưng với một đứa trẻ nhạy cảm, những lời ấy như cái gai nhỏ trong lòng. Nghe nhiều lần, con quả thật ít khóc hơn, cũng ít kể với mẹ hơn. Nhìn bên ngoài có vẻ con đã hiểu chuyện, trong lòng con đã dần khép lại.

Lần sau, khi con khóc, mẹ có thể ngồi xuống, ôm con và nói: “Mẹ biết con đang buồn. Mẹ ở đây với con”. Con có thể quên những lời giảng giải, nhưng sẽ nhớ rằng lúc mình buồn, có người quan tâm.

2. Từ 7 đến 12 tuổi, khi con muốn được là chính mình

Lên tiểu học, con bắt đầu để ý người khác nhìn mình thế nào. Con thầm nghĩ: “Mình như thế này có được không? Mẹ có thích mình như thế này không?”.

Điều con mong nghe nhất lúc ấy là: “Con cứ là chính mình. Mẹ thích con như con vốn là.”

Người mẹ trong câu chuyện từng bỏ lỡ những dịp để nói với con điều đó.

Năm con học lớp một, có hôm cô bé giơ bức tranh trước mặt mẹ, hào hứng gọi: “Mẹ nhìn này!”. Trong tranh, ba người gồm bố, mẹ và con nắm tay nhau, ai cũng có cái đầu to tướng.

Đang cúi xuống trả lời tin nhắn công việc, chị chẳng ngẩng lên, chỉ hỏi: “Con làm xong bài tập chưa?”. Cô bé đáp “dạ”, rồi rụt tay lại và cất bức tranh vào cặp.

Từ hôm ấy, suốt một thời gian dài, con chẳng chủ động mang tranh cho mẹ xem nữa. Ban đầu, chị còn thấy đỡ bị làm phiền. Mãi đến một lần dọn cặp cho con, chị mới thấy cả xấp tranh vẽ ở mặt sau vở bài tập. Trong một bức, có một nhân vật nhỏ ngồi ôm đầu gối ở góc.

Chị chợt giật mình. Con vẫn thích vẽ, chỉ là chẳng còn muốn mang tranh cho mẹ xem.

Một lần khác, trong buổi họp mặt họ hàng, con nép sau lưng mẹ, nhất quyết không chịu chào. Trước mặt cả nhà, chị nói: “Con bé này, sao con cứ rụt rè thế?”. Mặt cô bé đỏ bừng đến tận cổ. Suốt bữa ăn, con chẳng nói câu nào.

Hồi ấy chị mới nghĩ lại. Miệng nói yêu con, nhưng chị luôn mong con biết điều, dạn dĩ, học giỏi và lớn lên đúng như hình dung của mình. Trẻ nghe ra được điều đó. Nghe nhiều lần, con dần nghĩ: “Hình như mẹ chỉ thích mình khi mình giống với người mà mẹ muốn”.

Vì vậy, khi con bỗng “ngoan” hơn, cha mẹ cũng cần để ý. Có khi con thôi kể chuyện, thôi khoe tranh vì đã quen giữ mọi thứ trong lòng. Với trẻ, cách dễ nhất để tự bảo vệ mình là khép cửa lại. Đằng nào nói ra cũng bị gạt đi, vậy thì thôi.

3. Từ 13 đến 18 tuổi, khi con muốn tự bước ra ngoài

Ngay khi con vào cấp hai, mẹ có thể nhận ra sự thay đổi. Con có bạn bè, có nhóm riêng và bắt đầu muốn giữ một số chuyện cho mình. Đó là lúc con tập tự bước ra ngoài và có cuộc sống riêng.

Điều dễ khiến mẹ con xa nhau ở giai đoạn này là mẹ quản quá chặt. Con đi với ai, mấy giờ về, đang nhắn tin với người nào, mẹ đều muốn hỏi cho đến ngọn ngành. Nói qua nói lại, cuối cùng thành: “Chuyện này con phải nghe mẹ” hay “Con đi đâu mẹ cũng phải biết”.

Càng bị quản chặt, con càng lùi xa. Con sợ vừa mở miệng đã bị gạt đi, sợ lựa chọn của mình bị mẹ ngăn lại. Sau cùng, con giữ hết mọi chuyện cho riêng mình, dù trong lòng vẫn muốn gần mẹ.

5 việc nhỏ giúp mẹ và con gái dần gần nhau hơn

Khoảng cách giữa hai mẹ con hình thành từng chút một. Có lần con cần mẹ lắng nghe mà mẹ bỏ qua, có câu mẹ lỡ nói quá nặng, có chuyện mẹ can thiệp quá sâu. Hai mẹ con cũng có thể gần lại từ những việc nhỏ như thế.

Ôm con một cái. Cứ ôm con, đừng tiện miệng dặn thêm “Con phải nghe lời mẹ”.

Trước khi ngủ, hỏi con một câu. “Hôm nay có chuyện gì vui không con?”. Con muốn kể thì nghe, con chưa muốn kể thì cứ để đó.

Đợi con nói hết. Dù thấy điều con nói chưa đúng, mẹ vẫn có thể đợi con kể xong rồi mới lên tiếng.

Nhắc mình rằng con có thể khác mẹ. Con có thể có sở thích, tính cách và cách nhìn riêng.

Bớt tự trách mình. Những lời lỡ nói trước đây, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng sửa được. Mẹ có thể bắt đầu đổi cách nói từ hôm nay.

Cứ từ từ, con sẽ chủ động tìm đến mẹ.