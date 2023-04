Vì sao cơm cữ cho mẹ sau sinh ở Hàn Quốc luôn có món canh rong biển?

Khoảng thời gian sau sinh là lúc mẹ bỉm cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để hồi phục sức khoẻ. Nhiều người thắc mắc không biết cơm cữ ở Hàn Quốc có gì khác so với Việt Nam không. Cùng lắng nghe trải nghiệm của các mẹ đã có hành trình sinh nở tại xứ sở Kim Chi nhé.

Canh rong biển là món không thể thiếu trong thực đơn

Chị Mai Phạm, quê gốc ở Hải Phòng, hiện đang sinh sống và định cư tại Hàn Quốc. Chị cho biết, chị vừa sinh bé đầu tiên và đã có nhiều trải nghiệm tại bệnh viện phụ sản ở đây.

Các món ăn dành cho bà đẻ ở Hàn có khá nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Ngoài việc kiêng cay thì sản phụ sau sinh ăn tất tần tật các món, từ đồ muối chua cho đến rau sống. Đặc biệt nhất là trong các bữa cơm của chị Mai thì bữa nào cũng có canh rong biển.

Các bác sĩ cũng cho biết, canh rong biển chứa rất nhiều chất sắt bổ máu tốt cho người mẹ và thải độc tốt nên khi sinh xong ăn canh rong biển để vừa bổ máu vừa thải chất độc trong người ra.

Chị Ngọc Phạm chia sẻ những món ăn sau sinh.

Ngoài món canh rong biển bữa cơm nào cũng có, người Hàn Quốc ăn tất cả các món sau sinh. Ngoài ra, hầu hết sản phụ sau sinh sẽ vào khu chăm sóc sau sinh để nghỉ ngơi, lấy lại sức, vì ở đây các điều dưỡng sẽ chăm bé 24/24 để mẹ có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Kể từ bữa ăn thứ 2, sản phụ sẽ được ăn nhiều món và các món ăn khá đa dạng. Ở bữa thứ 2, các sản phụ sẽ được ăn thịt và chưa ăn đồ tanh. Người Hàn Quốc cho rằng, sau sinh ăn kim chi sẽ dễ tiêu hóa hơn.

Đến bữa thứ 3, các sản phụ có thể ăn các món tanh như cá hồi. Món canh rong biển vẫn là chủ đạo dành cho bà mẹ sau sinh. Ngoài ra có nấm xào, salad cá hồi, thịt chiên rưới sốt.

Bữa cơm dành cho sản phụ sau sinh ở bệnh viện Hàn Quốc khá đầy đủ chất. Chị Mai Phạm cho biết, đồ ăn nấu khá vừa miệng, cơm canh đều nóng sốt khi ăn.

Chị Hồng Nhung (28 tuổi, hiện đang sống ở Seoul, Hàn Quốc) đã trải qua những ngày tháng sau sinh khá thuận lợi và suôn sẻ. Một trong những điều khiến chị Nhung ấn tượng chính là bệnh viện Choriwon, nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm sữa Hàn Quốc.

Chị Nhung chia sẻ những bữa cơm sau sinh ở Hàn Quốc.

Chị Nhung nhận xét về thực đơn cơm cữ sau sinh: "Những bữa cơm thịnh soạn không khác gì ở khách sạn. Phòng đẹp, được đem đồ ăn đến tận phòng như kiểu Room service của khách sạn thay vì ăn buffet tại phòng ăn chung. Giá dịch vụ cũng khá đa dạng, nhưng quan trọng là mình cảm thấy thực sự đáng đồng tiền bát gạo.

Ở đây cũng có món canh rong biển ăn hàng ngày, chế biến rất ngon và dễ ăn nữa".

Vì sao cơm cữ cho bà đẻ ở Hàn Quốc luôn có món canh rong biển?

Không chỉ là món ăn ngon, rong biển còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin và khoáng chất, đặc biệt là i-ốt rất tốt cho những bà mẹ sau khi sinh giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Ngoài ra, rong biển còn có tác dụng lợi sữa, khử độc máu, giúp giảm nguy cơ rụng răng, hạn chế rụng tóc thường gặp ở người mẹ sau sinh. Đó là lý do vì sao người Hàn Quốc sinh em bé xong sẽ ăn canh rong biển đầu tiên và liên tục trong vài tháng đầu để bồi bổ cơ thể hiệu quả.

Cũng vì lý do kể trên, sữa của những bà mẹ Hàn Quốc thường mang nhiều hương vị và nguồn dinh dưỡng từ rong biển. Do đó, để tưởng nhớ lại hương vị đầu đời này nên vào dịp sinh nhật thì cho dù còn nhỏ hay đã 50, 60 tuổi, người Hàn vẫn ăn món canh rong biển để kỷ niệm ngày đầu tiên chào đời.

Món canh rong biển ngon và mang nhiều ý nghĩa.

Ngoài ra, món canh rong biển tuy không chứa nhiều màu sắc sặc sỡ như những món ăn truyền thống khác của Hàn Quốc nhưng ẩn chứa sâu xa bên trong là ý nghĩa cầu bình an và sung túc trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao sáng sớm ngày sinh nhật thì người Hàn thường được những người thân trong gia đình nấu cho món canh rong biển với mong muốn mang lại nhiều điều may mắn trong tuổi mới.