Vì sao chúng ta hầu như không nhớ những chuyện xảy ra trước 3 tuổi?

Khi nhớ lại tuổi thơ, ký ức rõ ràng nhất của nhiều người thường bắt đầu từ những năm đi học mẫu giáo. Những chuyện xảy ra sớm hơn dường như chỉ còn là vài mảnh hình ảnh mơ hồ, thậm chí hoàn toàn không để lại dấu vết.

Hiện tượng này được gọi là “chứng quên thời thơ ấu” hay “chứng quên thời kỳ ấu nhi”. Đó là tình trạng phần lớn người trưởng thành không thể chủ động nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong vài năm đầu đời.

Một số quan điểm cho rằng đây có thể được xem như “lớp bảo vệ” của não bộ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính được giới khoa học đề cập thường liên quan đến quá trình phát triển của não, ngôn ngữ và nhận thức về bản thân, chứ không đơn thuần là não cố tình xóa bỏ những ký ức đau buồn.

1. Hồi hải mã chưa phát triển hoàn thiện

Hồi hải mã là vùng não giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và lưu trữ ký ức dài hạn. Có thể hình dung bộ phận này giống như một người quản lý album, chịu trách nhiệm sắp xếp những trải nghiệm hằng ngày rồi đưa chúng vào “kho lưu trữ”.

Trong những năm đầu đời, hồi hải mã và các mạng lưới thần kinh liên quan vẫn đang phát triển. Vì vậy, khả năng ghi lại một sự kiện dưới dạng ký ức dài hạn chưa ổn định như ở trẻ lớn và người trưởng thành.

Bên cạnh đó, não của trẻ nhỏ thay đổi với tốc độ rất nhanh. Các kết nối thần kinh liên tục được hình thành, củng cố rồi loại bỏ trong quá trình được gọi là “cắt tỉa synap”. Những thay đổi mạnh mẽ này có thể khiến một số dấu vết ký ức ban đầu bị suy yếu hoặc khó truy cập về sau.

Có thể ví quá trình ấy giống như việc một hệ điều hành được nâng cấp. Những tệp tin được tạo bằng phiên bản quá cũ đôi khi vẫn tồn tại, nhưng hệ thống mới không còn công cụ phù hợp để mở chúng.

Bởi vậy, sự lãng quên trong giai đoạn đầu đời không nhất thiết là một khiếm khuyết. Đây có thể là hệ quả tự nhiên của một bộ não đang phát triển và liên tục tái tổ chức.

2. Trẻ chưa có đủ ngôn ngữ để “đặt tên” cho ký ức

Trước 3 tuổi, ngôn ngữ của trẻ còn tương đối hạn chế. Trẻ chủ yếu dùng lời nói để thể hiện những nhu cầu trước mắt như muốn ăn, muốn uống, muốn đi chơi, muốn được bế hoặc muốn tìm bố mẹ.

Trong khi đó, để lưu giữ và kể lại một sự kiện lâu dài, con người thường cần sắp xếp trải nghiệm thành một câu chuyện có trình tự: chuyện gì đã xảy ra, xảy ra ở đâu, khi nào, với ai và bản thân cảm thấy thế nào.

Khi chưa đủ vốn từ, ký ức của trẻ phần lớn tồn tại dưới dạng cảm giác, hình ảnh, âm thanh, mùi vị hoặc phản ứng cơ thể. Trẻ có thể từng sợ hãi, vui vẻ hoặc khó chịu nhưng chưa thể dùng ngôn ngữ để gọi tên và tổ chức những cảm xúc ấy.

Đến khi trưởng thành, chúng ta thường tìm kiếm ký ức bằng các từ khóa và câu chuyện. Nhưng những trải nghiệm đầu đời lại chưa từng được “đặt tên” rõ ràng. Chúng giống như một nhóm tệp tin không có tiêu đề: biết rằng chúng từng tồn tại nhưng rất khó tìm và mở lại.

3. Nhận thức về cái “tôi” chưa hoàn chỉnh

Trẻ khoảng 2-3 tuổi đôi khi chưa sử dụng thành thạo đại từ nhân xưng. Khi được hỏi tên, một số trẻ có thể lặp lại cách người lớn thường gọi mình thay vì nói “con” hoặc “tôi”.

Điều này liên quan đến quá trình hình thành nhận thức về bản thân. Trong những năm đầu đời, trẻ chưa có một khái niệm ổn định về cái “tôi” như người trưởng thành.

Khi chưa hình thành rõ ý thức rằng “đây là chuyện xảy ra với mình”, trẻ cũng khó sắp xếp các trải nghiệm thành một câu chuyện tự truyện cá nhân.

Đến khi lớn lên và muốn nhớ lại quá khứ, chúng ta thường tìm kiếm những câu chuyện được gắn với chính mình. Nhưng các trải nghiệm quá sớm có thể chưa được lưu trữ theo cấu trúc ấy, khiến việc truy xuất trở nên khó khăn.

4. Cách trẻ nhỏ ghi nhớ khác với cách người lớn hồi tưởng

Trước 3 tuổi, trẻ ghi nhận thế giới chủ yếu thông qua cảm giác, tri giác và cảm xúc cơ thể. Một cái ôm, giọng nói của mẹ, mùi sữa, cảm giác đói, nỗi sợ khi ở một mình hay sự dễ chịu khi được vỗ về đều có thể để lại dấu ấn.

Ngược lại, khi trưởng thành, chúng ta thường hồi tưởng bằng ngôn ngữ, ý nghĩa, mốc thời gian và trình tự sự kiện. Quá trình này cần sự phối hợp của nhiều vùng não, trong đó có hồi hải mã và vỏ não trước trán.

Nói cách khác, trẻ nhỏ “mã hóa” trải nghiệm bằng một hệ thống, còn người trưởng thành lại cố gắng tìm kiếm chúng bằng một hệ thống khác. Sự không tương thích ấy khiến nhiều ký ức đầu đời trở nên khó tiếp cận.

Ký ức cũng không phải một đoạn phim được lưu giữ nguyên vẹn. Mỗi lần nhớ lại, não bộ đều tái dựng sự kiện dựa trên những dấu vết còn lại và các thông tin hiện có. Nếu những manh mối ban đầu đã mất hoặc thay đổi, chúng ta càng khó khôi phục chính xác chuyện từng xảy ra.

Vậy có phải trước 3 tuổi chúng ta hoàn toàn không có ký ức?

Câu trả lời là không.

Trẻ vẫn có khả năng ghi nhớ khuôn mặt, giọng nói, thói quen, cảm giác an toàn và nhiều kỹ năng đã học được. Chỉ có điều, phần lớn những ký ức ấy không tồn tại dưới dạng một câu chuyện mà người trưởng thành có thể chủ động kể lại.

Một số người cho biết họ vẫn nhớ được những khoảnh khắc xảy ra khi mình còn rất nhỏ. Đáng chú ý, những ký ức này thường gắn với cảm xúc đặc biệt mạnh.

Có người kể rằng khi còn bé, mình chỉ chịu ngủ nếu được người lớn bế và dỗ dành. Một lần tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị đặt nằm một mình trên giường, người ấy vô cùng tức giận. Dù đã trưởng thành, cảm giác giận dữ khi đó dường như vẫn còn rất rõ.

Một người khác nhớ mình từng bị yêu cầu chụp ảnh cùng tiêu bản hổ khi mới khoảng 10 tháng tuổi. Dù mẹ liên tục giải thích đó chỉ là con hổ giả, đứa trẻ vẫn hoảng sợ và phản ứng dữ dội. Nhiều năm sau, cảm giác sợ hãi ấy vẫn còn được người này nhắc lại.

Có người lại nhớ cảnh mình quỳ trên sàn, lấy tay đập vào miệng trong giai đoạn cai sữa. Trải nghiệm khi ấy quá mạnh và khó chịu nên dường như đã để lại một dấu ấn sâu sắc.

Một số ký ức khác còn đau đớn hơn. Có người kể rằng trước năm 3 tuổi, những gì họ nhớ được hầu hết là cảnh bố mẹ cãi vã, đánh nhau, hàng xóm phải chạy sang can ngăn rồi bế đứa trẻ ra ngoài.

Một người khác nhớ cảnh cha đánh nhau với chú ruột và bị cuốc đập vào đầu. Dù được cứu sống, người cha mất khả năng lao động. Người mẹ vì quá đau khổ và tức giận đã ly hôn rồi rời đi. Đứa trẻ ở lại sống cùng người cha bệnh tật trong cảnh thiếu thốn. Một lần sang nhà hàng xóm uống nước khoai lang, em nghe một bà cụ nói rằng mình thật đáng thương. Cảm giác cay nơi sống mũi trong khoảnh khắc ấy vẫn còn được nhớ đến sau nhiều năm.

Những ký ức quá sớm có hoàn toàn chính xác?

Không nhất thiết.

Một sự kiện có cảm xúc mạnh có thể để lại dấu vết lâu dài trong cơ thể và hệ thần kinh. Tuy nhiên, ký ức mà một người kể lại sau nhiều năm đôi khi còn được hình thành từ lời thuật của cha mẹ, ảnh chụp, câu chuyện gia đình hoặc những lần nhắc lại sau này.

Khi người thân thường xuyên kể: “Hồi nhỏ con từng gặp chuyện như thế”, cảm giác mơ hồ còn sót lại có thể kết hợp với lời kể để tạo thành một ký ức tương đối hoàn chỉnh.

Vì ký ức là quá trình tái dựng chứ không phải bản ghi hình chính xác, rất khó xác định phần nào là trải nghiệm nguyên bản và phần nào được bổ sung từ những câu chuyện nghe lại sau này.

Điều này không có nghĩa cảm xúc của người trong cuộc là giả. Nỗi sợ hãi, bất an hoặc đau buồn có thể hoàn toàn có thật, ngay cả khi các chi tiết của sự kiện không còn chính xác tuyệt đối.

Không nhớ được những chuyện xảy ra trước 3 tuổi là hiện tượng phổ biến, chủ yếu liên quan đến sự phát triển chưa hoàn thiện của não bộ, ngôn ngữ và ý thức về bản thân.

Nhưng dù trẻ không thể kể lại rõ ràng khi lớn lên, những trải nghiệm đầu đời vẫn có thể ảnh hưởng đến cảm giác an toàn, cách phản ứng với căng thẳng và mối quan hệ của trẻ với những người xung quanh.

Vì thế, đừng nghĩ rằng trẻ còn nhỏ thì sẽ không biết hoặc rồi cũng quên hết. Trẻ có thể không nhớ câu chuyện, nhưng vẫn có thể lưu lại cảm giác mình từng được yêu thương, che chở hay từng phải sống trong sợ hãi.

Những gì còn lại sau tuổi thơ đôi khi không phải một hình ảnh rõ ràng, mà là cảm giác đã âm thầm đi cùng một người suốt nhiều năm.

Nguồn: Tổng hợp