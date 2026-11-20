Giữa thời tiết lạnh giá của Bắc Kinh, Jisoo vẫn xuất hiện trong bộ trang phục mỏng nhẹ, dáng ngắn và để lộ đôi chân, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh kín đáo, ấm áp của nhiều khách mời khác. Những khoảnh khắc nữ idol co ro vì lạnh, đôi tay đỏ ửng và có phần cứng đờ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thế nhưng, đằng sau lựa chọn trang phục có phần "thách thức thời tiết" ấy lại là một dụng ý thời trang đáng chú ý. Không chỉ được diện thiết kế mới nhất từ Dior, Jisoo còn xuất hiện ở vị trí trung tâm, trở thành gương mặt nổi bật trong sự kiện của nhà mốt tại Bắc Kinh.

Tại sự kiện kỷ niệm và thắp sáng của House of Dior, dàn khách mời quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có các đại diện đến từ Trung Quốc. Phần lớn lựa chọn trang phục có khả năng giữ ấm tốt, với áo khoác dày, thiết kế dài tay hoặc những bộ cánh kín đáo. Trong khi đó, Jisoo lại xuất hiện với diện mạo có phần trái ngược: một bộ trang phục mỏng nhẹ, phom dáng ngắn, để lộ phần lớn đôi chân.

Sự khác biệt này càng trở nên rõ rệt khi những hình ảnh ghi lại hậu trường sự kiện được chia sẻ. Trong lúc chờ đợi hoặc di chuyển ngoài trời, Jisoo nhiều lần để lộ biểu cảm co ro, đôi tay đỏ ửng vì lạnh và dáng vẻ có phần thiếu thoải mái. Theo thông tin được chia sẻ, nhiệt độ tại Bắc Kinh trong thời điểm diễn ra sự kiện chỉ khoảng 1-5 độ C. Với điều kiện thời tiết như vậy, việc diện một thiết kế mỏng và ngắn rõ ràng không phải lựa chọn dễ chịu. Không ít người hâm mộ vì thế vừa khen ngợi vẻ ngoài nổi bật của nữ idol, vừa bày tỏ sự xót xa khi thấy cô phải chịu lạnh để hoàn thành lịch trình.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ thời trang, lựa chọn của Jisoo không đơn thuần là một bộ trang phục đẹp để xuất hiện tại sự kiện. Thiết kế cô diện thuộc bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2027, một sáng tạo mới chưa được mở bán rộng rãi. Đặc trưng của trang phục mùa xuân hè thường nằm ở chất liệu nhẹ, phom dáng thoáng và cách xử lý thiết kế hướng đến cảm giác thanh thoát, thay vì khả năng giữ nhiệt như những bộ sưu tập mùa thu đông.

Việc Jisoo diện một thiết kế thuộc bộ sưu tập mới nhất cũng có thể xem là một cách giới thiệu sản phẩm trước thời điểm thương mại hóa. Thay vì lựa chọn một bộ cánh đã quen thuộc hoặc dễ tìm thấy trên thị trường, nữ idol được mặc một sáng tạo mới, giúp công chúng có cơ hội nhìn thấy thiết kế ngay từ giai đoạn đầu. Đây là cách thức thường thấy trong ngành thời trang cao cấp: những gương mặt đại diện và khách mời có sức ảnh hưởng xuất hiện trong trang phục mới để tạo sự chú ý, khơi gợi tò mò và đưa hình ảnh bộ sưu tập đến gần hơn với công chúng.

Ở khía cạnh này, Jisoo có lợi thế đáng kể. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, mỗi lần cô xuất hiện với một thiết kế mới đều có khả năng tạo ra lượng thảo luận lớn. Một bộ trang phục chưa được bán rộng rãi vì thế càng dễ trở thành tâm điểm, đặc biệt khi được diện bởi gương mặt có sức hút quốc tế như nữ thần tượng. Có thể nói, việc lựa chọn Jisoo để giới thiệu thiết kế mới giúp Dior tạo được hiệu ứng truyền thông trước cả khi sản phẩm chính thức đến tay khách hàng.

Không chỉ khác biệt về trang phục, vị trí xuất hiện của Jisoo tại sự kiện cũng là chi tiết khiến người hâm mộ chú ý. Nữ idol được sắp xếp đứng ở khu vực trung tâm, dễ dàng lọt vào khung hình của các ống kính truyền thông. Trong những sự kiện quy mô lớn của các nhà mốt, vị trí đứng và cách bố trí khách mời thường góp phần định hình hình ảnh tổng thể, đồng thời cho thấy mức độ nổi bật của từng nhân vật trong hoạt động truyền thông.

Khi đặt cạnh những khách mời khác, Jisoo có lợi thế về cả thiết kế trang phục lẫn vị trí xuất hiện. Bộ cánh mới nhất giúp cô trở thành một trong những gương mặt có diện mạo khác biệt nhất, còn vị trí trung tâm càng khiến hình ảnh nữ idol dễ được chú ý. Đây cũng là lý do nhiều người hâm mộ cho rằng Dior dành cho Jisoo sự ưu ái đặc biệt, thể hiện qua cách lựa chọn trang phục và sắp xếp hình ảnh tại sự kiện.

Dẫu vậy, sự nổi bật về mặt thời trang không thể xóa đi thực tế rằng thời tiết Bắc Kinh khi ấy khá khắc nghiệt. Những khoảnh khắc Jisoo lạnh run vẫn khiến người hâm mộ lo lắng, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa yêu cầu quảng bá hình ảnh và sự thoải mái của nghệ sĩ. Dù vậy, xét về hiệu quả truyền thông, màn xuất hiện lần này đã giúp Jisoo trở thành tâm điểm bàn luận. Cô không chỉ mang đến hình ảnh mới nhất của Dior Xuân Hè 2027 mà còn cho thấy sức hút của một gương mặt có khả năng biến trang phục thành chủ đề được công chúng quan tâm.