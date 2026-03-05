Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc? Lý do liên quan đến 2 chất vừa bị cấm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định thu hồi và đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm sau khi phát hiện các sản phẩm này chứa hai hoạt chất không còn được phép sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp theo quy định mới của khu vực ASEAN.

Theo quyết định, cơ quan quản lý đã rút số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 291 sản phẩm thuộc nhiều nhóm khác nhau như chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc tóc. Tất cả các lô sản phẩm còn hạn sử dụng nằm trong danh sách này đều phải ngừng lưu hành và bị thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.

Một sản phẩm trong danh mục 291 mỹ phẩm bị thu hồi.

Nguyên nhân: chứa hai hoạt chất vừa bị đưa vào danh mục cấm

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định thu hồi là do các sản phẩm này có chứa hai hợp chất silicone dạng vòng là Cyclotetrasiloxane (D4) và Octamethylcyclotetrasiloxane (D5). Đây là hai thành phần từng được sử dụng khá phổ biến trong nhiều loại mỹ phẩm như kem dưỡng, kem nền, son môi, kem chống nắng hay các sản phẩm chăm sóc tóc.

Trong công thức mỹ phẩm, các hợp chất này giúp sản phẩm có kết cấu mịn, dễ tán, tạo cảm giác khô thoáng và bóng mượt ngay sau khi sử dụng. Nhờ đặc tính silicone bay hơi, chúng từng được các nhà sản xuất sử dụng rộng rãi để cải thiện trải nghiệm khi dùng mỹ phẩm.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới từ Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42, hai hoạt chất trên đã được đưa vào danh mục không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. Việc thay đổi quy định này khiến nhiều sản phẩm đang lưu hành phải ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi.

Lo ngại về môi trường và sức khỏe

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane có đặc tính bền vững trong môi trường, khó phân hủy và có khả năng tích tụ sinh học. Một số nghiên cứu quốc tế cũng cảnh báo chúng có thể liên quan đến nguy cơ rối loạn nội tiết hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu phơi nhiễm lâu dài.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia và khu vực đã bắt đầu rà soát và điều chỉnh quy định quản lý đối với các thành phần này trong mỹ phẩm, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng cũng như giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Doanh nghiệp phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có sản phẩm trong danh sách khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối và cơ sở kinh doanh. Các đơn vị phải tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định, đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan quản lý trước thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu thông báo đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán và sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Người tiêu dùng cần lưu ý gì?

Danh sách 291 sản phẩm bị thu hồi bao gồm nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, trải rộng ở nhiều nhóm sản phẩm từ tẩy trang, kem chống nắng cho đến các sản phẩm chăm sóc tóc.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm mình đang sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi. Nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện bị đình chỉ lưu hành, người dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ với nơi bán để được hướng dẫn trả lại theo quy định.

Động thái thu hồi lần này được xem là bước siết chặt quản lý mỹ phẩm theo chuẩn khu vực, nhằm đảm bảo thị trường làm đẹp minh bạch hơn và tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.