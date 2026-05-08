Clip em bé vùng cao ăn bún cực đáng yêu "đốn tim" dân mạng. (Nguồn: @haiovungcao)

Nhân vật trung tâm trong clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội là một bé gái vùng cao khoảng 5 tuổi ở Lũng Phìn, Đồng Văn, Tuyên Quang. Cô bé có đôi mắt trong veo, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo xinh như thiên thần dù có hơi lấm lem, đang ngồi ăn bún với vẻ tập trung cao độ. Đồ ăn được đựng trong tô nhựa, ngoài bún và nước canh dường như không có thêm gì, nhưng cô bé ăn rất ngon lành bằng chiếc thìa rất lớn, vừa ăn vừa gãi gãi trán rồi đưa tay quệt mồ hôi.

Clip 19 giây nhanh chóng thu hút 5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt yêu thích, bình luận. Cư dân mạng đồng loạt thả tim, xuýt xoa trước vẻ xinh xắn, nét ngây thơ, trong trẻo của bé: "Cái vẻ đáng yêu này đúng là hết nước chấm, chẳng cần filter hay phục trang nào mà vẫn bừng sáng cả khung hình"...

Khoảnh khắc em bé có đôi má phúng phính miệt mài thưởng thức bữa ăn với vẻ ngoan ngoãn, cách bé nâng niu từng cọng bún mang đến năng lượng tích cực và cảm giác ấm áp cho người xem, nhiều người gọi bé là "thiên thần nhỏ giữa đại ngàn".

"Đúng là ngọc trong đá, dù lấm lem một chút nhưng khí chất quý phái không lẫn đi đâu được"; "Gương mặt có thể còn vương chút bụi đường vùng cao, nhưng đôi mắt thì sạch veo không một chút ưu phiền"; "Cái miệng nhỏ xinh ăn bún ngon lành mà thấy yêu đời lây!"; "Trời ơi sao mà xinh giữ trời"...

Mai Chi bình luận: "Mới có tí tuổi đầu mà cái nét hiền lành, ngoan ngoãn thế này thì đúng là thiên thần nhỏ của bản làng rồi. Mình U40 chưa chồng, không có dự định sinh con mà xem clip muốn lập gia đình luôn. Đúng là nét đáng yêu của trẻ con tiếp thêm năng lực cho người lớn cả ngày dài".

Nhiều bạn trẻ khen ngợi sự ngoan ngoãn, tự lập của em nhỏ. " Thích cái cách nhóc con nâng niu từng sợi bún, ăn uống ngon lành mà thấy thương vô cùng. Ở cái tuổi lên 5, trong khi nhiều bạn nhỏ vẫn cần bố mẹ dỗ dành, em đã ngồi đó ăn rất ra dáng và tự lập" , Mạnh Tiến chia sẻ.

Trông em bé ngoan ngoãn, nhiều dân mạng bảo đưa con lên để học hỏi. (Ảnh chụp màn hình)

Kim Anh viết: "Thương nhất là cái vẻ tập trung thưởng thức bữa ăn của bé. Ánh mắt em nhìn bát bún như đang thấy một món quà quý giá vậy. Chẳng cần thúc ép, chẳng cần xem điện thoại hay TV, em cứ thế ngồi đó ăn ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu".

Hùng Thái bình luận: "Thích cái sự điềm tĩnh và ngoan ngoãn lạ lùng của em bé. Em không hề nghịch ngợm hay lơ là, chỉ tập trung vào bữa ăn với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cái nét ngoan này khiến người xem cảm thấy ấm áp vô cùng".

Ngoài ra, không ít phụ huynh chia sẻ câu chuyện gia đình và bảo sẽ cho con lên học tập các bạn nhỏ vùng cao. Nguyệt Thu chia sẻ: "Đúng là nghịch lý, con người ta nắng gió kham khổ mà vẫn ra dáng, đáng yêu. Con nhà mình cơm bưng nước rót, đổi đủ loại thực đơn mà vẫn dắt tay nhau suy dinh dưỡng cả đôi. Nghĩ mà thấy bất lực cho cái sự nghiệp nuôi con quá!".

Thu Trang bình luận: "Nhìn bé ăn ngon lành mà thèm quá, ước gì hai đứa nhà mình cũng được một phần dễ nuôi như thế. Chắc tôi cũng phải mang con lên đây học tập tầm một năm quá, ở nhà chăm kỹ quá đâm ra hư thân, cái gì cũng chê không ăn".

Dương Nguyễn viết: " Đúng là con nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Con mình ở nhà thì đến bữa phải mời mới ăn, vừa ăn phải vừa xem điện thoại mới chịu. Mình thì bảo không ăn cho nhịn. Bà thì chiều cháu, cứ không ăn là phải theo hầu. Phải cho lên xem các bạn mới hiểu mình sướng như nào".