Vbiz nổi lên 1 mỹ nam 2K5 đẹp trai như hoàng tử, đặc biệt là không “dầu mỡ”

Các gương mặt trẻ của chương trình Tân Binh Toàn Năng (Tân Binh Thăng Cấp) đang cho thấy những bước chuyển mình tích cực khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, bên cạnh hoạt động âm nhạc. Dù định hướng hình ảnh theo phong cách idol Kpop, thế nhưng tạo hình của nhiều thành viên vẫn chưa được lòng khán giả. Không ít trang phục bị nhận xét là sến súa, diêm dúa và quá màu mè, khiến tổng thể trở nên nặng nề và thiếu tinh tế.

Trong dàn thí sinh, Lâm Anh là một trong số ít những visual thực sự nổi bật, sở hữu gương mặt điển trai cùng khí chất sáng sân khấu. Tại một sự kiện mới đây, mỹ nam sinh năm 2005 còn khiến cộng đồng mạng “đổ rầm rầm” khi xuất hiện với diện mạo bảnh bao, tối giản và đặc biệt là không hề mang cảm giác sến, “dầu mỡ”. Trang phục gọn gàng, tóc tai chỉn chu và lớp makeup nhẹ giúp Lâm Anh khoe trọn đường nét hài hòa, mang đến hình ảnh cuốn hút.

Tạo hình của các Tân Binh Toàn Năng vẫn khá sến, rối mắt cùng lối makeup đậm.

Cận cảnh visual điển trai của Lâm Anh tại sự kiện mới đây qua ống kính cam thường. (Nguồn: khanhnguyen1509)



Lâm Anh khiến "team qua đường" cũng phải đứng hình vài giây với giao diện điển trai như hoàng tử. Mỹ nam trẻ xuất hiện với set đồ all black, gồm áo lụa cut-out phối cùng quần trouser và blazer cổ trụ. Set đồ tối giản mang sự pha trộn giữa phong cách unisex, trẻ trung và lịch lãm, hơn hết là rất fit với vóc dáng của Lâm Anh.

Đặc biệt, đường nét góc cạnh, khuôn mặt siêu nhỏ cùng làn da trắng của học trò SOOBIN càng thêm phần bùng nổ với kiểu tóc wet look rủ mái. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng khiến anh chàng như mang vibe của các nam thần thanh xuân học đường. Lâm Anh cũng chọn phong cách trang điểm tinh giản để tôn trọn vẻ đẹp tự nhiên, đơn giản mà rất sáng ống kính.

Không quá khi nói rằng Lâm Anh không hề thua kém các mỹ nam Kpop trong tạo hình đơn giản mà sang này.

Cận cảnh visual sáng bừng đang được dân tình truyền tay nhau của học trò SOOBIN.

Lâm Anh ghi điểm tuyệt đối với cộng đồng mạng. Nhiều người còn đi truy lùng info của anh chàng sau tạo hình cực điển trai này.

Lâm Anh ghi điểm với nét đẹp chuẩn idol Kpop, từ gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn cùng khuôn hàm nam tính. Anh chàng cũng là một trong những top visual của Tân Binh Toàn Năng.