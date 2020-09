Váy áo có kín cỡ nào thì stylist cũng không để vòng eo của Rosé chịu cảnh bất công, cứ nhìn màn đụng độ Âu Dương Na Na là rõ

Các Blink thi thoảng có thể sẽ "kêu gào" về việc Rosé để tóc trăm lần như một hoặc ít được YG "push" nhất BLACKPINK, nhưng ắt là fan sẽ đỡ than phiền hơn về khoản trang phục của "Hoa hồng nước Úc". Bởi lẽ, Rosé nhiều lần được stylist chỉnh sửa trang phục để khoe trọn vòng eo. Nói thế không có nghĩa là Rosé luôn được mặc đẹp nhé, dĩ nhiên sẽ có lần này lần nọ. Thế nhưng nhìn chung thì Rosé thường sẽ diện đồ phô diễn body thon gầy đáng mơ ước, điểm nào đẹp sẽ được tôn vinh, và đương nhiên, vòng eo của Rosé thì thường xuyên được đối xử công bằng.

Mới đây, đoá hồng BLACKPINK có pha đụng hàng với Âu Dương Na Na khi cùng diện bodysuit. Trong khi mỹ nhân xứ Đài diện nguyên xi bản gốc thì Rosé được stylist chăm chút hơn khi biến bodysuit thành crop top giúp cô khoe eo triệt để.

Rosé là người diện thiết kế này trước khi biểu diễn ca khúc How You Like That vào tháng 7. Set đồ được mix & match hợp lý chẳng những giúp cô nàng khoe eo thon, chân dài và body cân đối mà còn toát lên vẻ cá tính, sexy. Tựu trung thì vòng eo nhỏ nhắn của Rosé gần như chưa bao giờ phải chịu cảnh bất công hết.

Chưa kể, Rosé còn khéo léo diện dây áo lót trong để thêm tinh tế.

Set đồ tông xuyệt tông đen tạo nên cho Rosé diện mạo cuốn hút, chất lừ.

Trùng hợp là Âu Dương Na Na cũng diện bodysuit tương tự khi tham gia sự kiện của Gentle Monster mới đây. Ngôi sao sinh năm 2000 kết hợp bodysuit đen với quần jeans bụi bặm và boots hầm hố, mang đến hình ảnh sành điệu, trẻ trung.





Tuy không được cắt xén trang phục như Rosé nhưng Âu Dương Na Na vẫn khoe được vóc dáng quyến rũ cùng nhan sắc ngọt ngào.

Được biết, bodysuit kèm ống tay áo dài là thiết kế của thương hiệu Orseund Iris có giá gần 13,8 triệu đồng.

Trước đó, Rosé nhiều lần được stylist cắt váy áo để lộ vòng eo phẳng lì mà nhiều chị em mơ mộng.

Nếu bạn cũng đang tìm một bộ bodysuit quyến rũ để chưng diện thu này, thì đây là các gợi ý bạn có thể tham khảo qua.

Nơi mua: Zara - 529k

Ảnh: Internet