Vật nhỏ trên tay Thiều Bảo Trâm được dân mạng truy lùng

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Thiều Bảo Trâm còn ghi điểm với phong cách đời thường tối giản, hiện đại và sang trọng. Trong một khoảnh khắc gần đây được Hạnh Sino chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 1994 chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ visual rạng rỡ. Đặc biệt, chiếc đồng hồ mà Thiều Bảo Trâm đeo trên tay trong khoảnh khắc ấy đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng, được dân tình tích cực xin “info” bởi kiểu dáng tinh giản nhưng đẹp mắt.

Chiếc đồng hồ của Thiều Bảo Trâm đang khiến netizen "xin info" ầm ầm. (Nguồn: hanhsinodaily)

Thiều Bảo Trâm ghi điểm qua ống kính cam thường với diện mạo nhẹ nhàng, tươi tắn. Nữ ca sĩ chọn áo cổ cao ôm body màu đen - một item casual nhưng giúp tôn lên làn da sáng cùng vóc dáng mảnh mai. Phần chân váy trắng ngắn đi kèm tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch, đúng tinh thần “less is more” mà cô theo đuổi bấy lâu. Gương mặt trang điểm trong veo, mái tóc dài buông tự nhiên càng khiến visual của mỹ nhân sinh năm 1994 thêm phần mềm mại, nữ tính.

Và tâm điểm chính của outfit, chiếc đồng hồ trên cổ tay của Thiều Bảo Trâm là 1 thiết kế của Chanel. Mẫu đồng hồ Chanel Première Ribbon với phom dáng nhỏ gọn, dây cao su mảnh bề mặt nhung và mặt số tinh giản trở thành điểm nhấn đắt giá, vừa đủ nổi bật mà không hề phô trương. Sản phẩm là sự kết hợp giữa titanium và vàng, mặt đồng hồ bằng sơn mài màu đen, lên tay khá nhỏ gọn và bắt mắt. Không khó hiểu khi dân mạng nhanh chóng “truy lùng info”, bởi phụ kiện này hoàn toàn phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của nữ ca sĩ.

Cộng đồng mạng mê mẩn mẫu đồng hồ của Thiều Bảo Trâm.

Mẫu đồng hồ của Chanel hiện đang được bán với giá gần 164 triệu VNĐ. (Nguồn: hanhsinodaily, Chanel)