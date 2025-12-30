Vắng Gil Lê, Xoài Non biến thành Lisa lúc nào không hay

Sau chuyến du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) gần đây, Xoài Non vừa xả ảnh street style khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao. Loạt ảnh đời thường của hot girl sinh năm 2002 nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ visual thăng hạng cùng phong cách thời trang mang đậm tinh thần quiet luxury.

Giữa đường phố Thượng Hải, Xoài Non lựa chọn một chiếc trench coat dáng ngắn màu đen đến từ local brand Việt. Thiết kế có phom suông vừa phải, phần cầu vai gọn gàng và chi tiết thắt đai nhẹ ở eo giúp tổng thể trông thanh thoát mà vẫn đủ cool. Đây cũng là kiểu áo được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng bởi khả năng hack dáng, phù hợp cả khi diện đơn lẻ lẫn layering.

Ảnh FBNV

Bên cạnh chiếc trench coat tối giản còn có 2 món phụ kiện không kém phần trendy là boots cao cổ có mức giá khoảng 850 Euro (hơn 26 triệu đồng). Đây là một trong những món đồ hot nhất từ Balenciaga khi kết hợp cùng "ông hoàng giày dép cao su" Crocs, tạo nên sự pha trộn độc đáo giữa luxury và streetwear.

Kết hợp cùng với đó là mẫu tote bag đến từ JW Pei - thương hiệu Mỹ nổi tiếng với phong cách thời trang bền vững và mức giá dễ tiếp cận. Chỉ hơn 3 triệu đồng cho một chiếc túi rộng rãi, thiết kế tối giản, thẩm mỹ nhưng không kém phần tiện dụng.

Ảnh: ayserkris, grailed, weibo

Xoài Non lần này vẫn trung thành với layout trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da trắng mịn và đôi má hồng tự nhiên. Mái tóc vàng sáng kết hợp tóc mái ngang tạo nên diện mạo trẻ trung, ngọt ngào. Theo nhận xét từ nhiều cư dân mạng bên dưới bài đăng, chính sự kết hợp này khiến họ không khỏi liên tưởng đến Lisa (BLACKPINK).

Đây là thành quả từ khoảng thời gian quyết tâm ăn kiêng và điều chỉnh lối sống của Xoài Non sau giai đoạn gây bàn tán bởi ngoại hình thừa cân. Đôi chân dài, dáng người mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô nàng "cân đẹp" những outfit dáng rộng mà không lo bị nuốt dáng. Visual hiện tại của Xoài Non được nhiều người đánh giá là chín muồi hơn, không còn quá bầu bĩnh nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có.

Ảnh FBNV

Trước khi loạt ảnh "solo" này được đăng tải, cư dân mạng đã truyền tay nhau khoảnh khắc Xoài Non được Gil Lê thơm má trước tháp truyền hình Thượng Hải. Khung hình ngọt ngào ấy nhanh chóng viral, khiến chuyến đi lần này càng nhận được nhiều sự quan tâm. Dù Gil Lê không xuất hiện trong bộ ảnh mới, nhưng rõ ràng Xoài Non vẫn đủ sức trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc và phong cách ngày càng thăng hạng.