Màn xuất hiện của Chi Pu tại concert Sao Nhập Ngũ nhanh chóng viral khắp mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Ngay khi bước lên sân khấu, nữ ca sĩ đã thu hút mọi ánh nhìn với thần thái tự tin cùng visual sáng bừng dưới ánh đèn. Đặc biệt, trong tiết mục Anh Ơi Ở Lại, mỹ nhân sinh năm 1993 lựa chọn tạo hình lộng lẫy tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích, với trang phục bay bổng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn đầy cuốn hút. Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và tạo hình đã tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc, khiến khán giả không khỏi say đắm.

Tạo hình công chúa khiến người xem phải ngẩn ngơ của Chi Pu. (Nguồn: TikTok)

Chi Pu chiếm trọn mọi spotlight khi khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh của Hacchic Couture. Thiết kế gam nude nhẹ nhàng ôm trọn phần thân trên, với lớp vải xuyên thấu và những đường xếp nếp mềm mại giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, vòng eo thon gọn. Phần chân váy xòe rộng được xử lý bằng nhiều tầng voan bay bổng, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển mỗi khi cô sải bước trên sân khấu. Những chi tiết hoa vải đính kết dọc thân váy trở thành điểm nhấn đắt giá, mang lại cảm giác lãng mạn, mong manh như một nàng công chúa. Dưới ánh đèn, tổng thể tạo hình càng thêm lấp lánh, góp phần khiến visual của nữ ca sĩ trở nên cuốn hút và khó rời mắt.

Chi Pu toả sáng như 1 nàng công chúa trên sân khấu.

Khoảnh khắc chụp đằng sau đầy nghệ thuật của nữ diễn viên, khi lớp váy bồng bềnh tung bay trong gió. (Ảnh: FBNV)

Vẫn "đốn tim" người hâm mộ với visual ngọt ngào pha chút quyến rũ, Chi Pu lựa chọn lớp makeup trong trẻo, tự nhiên cùng làn da căng mịn. Đôi mắt được nhấn nhá bằng eyeliner mảnh cùng hàng mi cong vút, tạo chiều sâu nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Tông son cam đào bóng nhẹ giúp tổng thể gương mặt thêm phần tươi tắn, hài hòa với layout trang điểm. Kiểu tóc uốn gợn nhẹ, buộc nửa đầu mang đến vẻ nữ tính, thanh lịch, đồng thời khéo léo khoe trọn đường nét khuôn mặt. Phần mái rẽ nhẹ ôm lấy gò má càng làm nổi bật đường nét mềm mại, giúp tổng thể visual trở nên cuốn hút và rạng rỡ hơn.

Nhan sắc trong veo, ngọt ngào đẹp phát sáng của Chi Pu.

Nữ ca sĩ tô điểm thêm cho diện mạo với trang sức lấp lánh.

Không chỉ dừng lại ở tạo hình công chúa, Chi Pu còn liên tục “đổi mood” trên sân khấu với loạt outfit từ cá tính đến dịu dàng. Những thiết kế cut-out ôm sát giúp cô khoe trọn vóc dáng săn chắc, đồng thời thể hiện tinh thần trình diễn tự tin, cuốn hút. Khi chuyển sang áo dài thiết tha, nữ ca sĩ lại ghi điểm với vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và yêu kiều. Đáng chú ý, khoảnh khắc người đẹp xuất hiện trong bộ quân phục giản dị, cô vẫn khiến người xem khó rời mắt. Visual rạng rỡ, thần thái tươi tắn cùng nụ cười sáng sân khấu giúp cô “cân đẹp” mọi concept, từ lộng lẫy đến nhẹ nhàng.