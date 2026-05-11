Đồng phục tiếp viên Korean Air chưa bao giờ đổi mới, sau 21 năm vẫn là thứ kinh điển

Bước sang năm thứ 21 mà chưa có sự thay thế, bộ đồng phục của Korean Air vẫn sừng sững như một biểu tượng cho sự thanh lịch và tính "timeless" của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc. Gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội xứ Trung về vẻ đẹp và nguồn gốc của thiết kế này đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của công chúng nước này lẫn cộng đồng mạng Việt Nam.

Chủ nhân bài viết đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với người đứng sau tác phẩm kinh điển nói trên chính là cựu Giám đốc sáng tạo của Dior - NTK người Ý Gianfranco Ferré. Đây không chỉ là một bộ trang phục làm việc đơn thuần mà còn là một di sản thời trang mang đậm dấu ấn của một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất lịch sử.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2005 khi Korean Air quyết định tái định vị hình ảnh thương hiệu và mời Gianfranco Ferré thiết kế đồng phục mới. Đây cũng chính là bộ đồng phục hàng không đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ sự nghiệp lừng lẫy của Gianfranco, đồng thời là một trong những tác phẩm trong chương sự nghiệp cuối cùng trước khi ông qua đời vào năm 2007.

Xuất thân là một kiến trúc sư, các thiết kế của Gianfranco Ferré luôn mang đậm tinh thần cấu trúc với phom dáng gọn gàng nhưng vẫn sang trọng và đầy khí chất. Thời kỳ giữ vai trò Giám đốc sáng tạo tại Christian Dior từ năm 1989 đến 1996, Gianfranco Ferré đã mang đến một làn gió mới khi kết hợp sự lãng mạn cổ điển Pháp với phong cách mạnh mẽ, táo bạo của Ý, và tinh thần này đã được kế thừa hoàn hảo trong diện mạo của Korean Air.

Trong tuyên bố chính thức, Gianfranco nhấn mạnh rằng sự thoải mái và tính chức năng là ưu tiên hàng đầu khi thực hiện dự án này. NTK đã sử dụng các loại vải công nghệ cao như len và cotton co giãn để đảm bảo sự linh hoạt tối đa cho tổ bay trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, ông còn kết hợp poplin, gabardine, piqué hay organza - những chất liệu yêu thích vốn đã làm nên thương hiệu của mình vào dự án này. Phần áo được làm từ poplin Lycra co giãn phối cùng khăn lụa buộc cổ gọn gàng, tạo hiệu ứng thanh lịch tuyệt đối. Tiếp viên có thể lựa chọn phối cùng chân váy hoặc quần ống bootcut làm từ vải dệt phẳng Lycra, khoác bên ngoài là chiếc blazer cùng tông với những đường cắt ôm dáng chuẩn mực.

Về màu sắc, bộ đồng phục sử dụng tông xanh celadon và beige làm chủ đạo, đánh dấu sự thoát ly hoàn toàn khỏi nền đen tối của các mẫu thiết kế cũ. Đặc biệt, tông xanh ngọc lam gợi cảm giác mát lạnh và nhẹ nhàng được lấy cảm hứng trực tiếp từ gốm Celadon truyền thống của Hàn Quốc. Gam màu này không chỉ mang nét đẹp Á Đông tinh tế mà còn tạo hiệu ứng vô cùng hài hòa dưới ánh đèn vàng ấm áp bên trong khoang máy bay.

Điểm đắt giá nhất chính là phụ kiện tóc lấy cảm hứng từ binyeo - loại trâm cài tóc truyền thống của người phụ nữ Hàn Quốc. Chi tiết này được tích hợp một cách tinh xảo, đóng vai trò như nhịp cầu nối kết giữa văn hóa bản địa và vẻ đẹp sang trọng hiện đại.

Sau khi ra mắt, thiết kế đồng phục Korean Air của Gianfranco Ferré nhanh chóng được đánh giá thuộc top "Đồng phục tiếp viên đẹp nhất thế giới". Giới chuyên môn quốc tế, tiêu biểu là TheDesignAir, đã xếp đây là mẫu đồng phục đẹp nhất năm 2013 nhờ sự may đo tinh giản và những chi tiết đắt giá như chiếc khăn quàng cổ bay ngược trọng lực hay găng tay da toát lên vẻ quý phái thuần túy. Độ bóng của những chiếc áo sơ mi gợi liên tưởng đến mặt nước, tạo sự tương phản đầy thú vị với phom dáng cấu trúc chắc chắn của phần còn lại.

Mặc dù giữ nguyên phong cách thanh lịch trong hơn hai thập kỷ qua, Korean Air đang cân nhắc một thay đổi lớn về quy định hình ảnh trong tương lai gần. Theo một số nguồn tin, hãng hiện đang làm việc với công đoàn về khả năng nới lỏng quy định bắt buộc mang giày cao gót vốn là một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất về ngoại hình tiếp viên nhiều thập kỷ qua.

Việc cho phép tiếp viên sử dụng sneakers được xem là bước đi mang tính lịch sử, ưu tiên sức khỏe và trải nghiệm làm việc của tổ bay theo xu hướng chung của các hãng hàng không trên thế giới. Nếu tương lai này thành hiện thực, đây sẽ là sự giao thoa cần thiết giữa một thiết kế di sản vượt thời gian và tư duy vận hành hiện đại, đảm bảo rằng vẻ đẹp của Korean Air không chỉ nằm ở diện mạo mà còn ở sự quan tâm đến con người.

