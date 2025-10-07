Văn Minh Phương và bản giao hưởng tóc Thu Đông: Khi người Việt kể câu chuyện phong cách của chính mình

Trong thế giới tạo mẫu, nơi xu hướng quốc tế từng là kim chỉ nam, Văn Minh Phương chọn một lối đi riêng: viết nên những chương mới cho mái tóc Việt. Với dự án Người Việt thiết kế tóc, chị không chỉ dừng ở việc sáng tạo kỹ thuật, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: “Người Việt có thể kể câu chuyện của mình bằng mái tóc như thế nào?”.

Đỏ đơn sắc đường phố được đánh giá là biểu tượng bản lĩnh và phong thái tự tin của thế hệ mới.

BST Thu Đông 2025 chính là lời đáp bay bổng cho câu hỏi ấy. Ở đây, mái tóc không chỉ là phần tô điểm ngoại hình, mà trở thành nhân vật chính, hòa quyện với trang phục, phong thái và tinh thần để khắc họa bản lĩnh riêng của mỗi người phụ nữ.

Từ dự án Người Việt thiết kế tóc, NTMT Văn Minh Phương khẳng định vị thế dẫn đầu, đưa mái tóc Việt trở thành tuyên ngôn phong cách Thu Đông 2025.

Sáu mẫu tóc trong BST là sáu giai điệu thị giác. Ở đó, sự phóng khoáng của freehand trên khu vực chữ T mang lại cảm giác như những nét cọ ngẫu hứng, khắc họa tinh thần tự do của một Hà Nội đang chuyển mình.

Sự dịu dàng lại được thể hiện qua balayage Dusty Rose - sắc hồng bụi như một đóa hồng khô, thanh lịch cho nàng công sở, nhưng vẫn đủ cá tính để tỏa sáng giữa đám đông.

Những thử nghiệm táo bạo cũng được Văn Minh Phương đưa vào BST lần này. Đỏ - xanh lá đối lập mang theo dấu ấn Y2K, cùng váy áo ôm sát, nhấn mạnh vẻ đẹp nổi loạn của thế hệ trẻ.

Nhìn vào BST Thu Đông 2025, ta không chỉ thấy sáu kiểu tóc, mà thấy sáu sắc thái tâm hồn Việt.

Ở một góc khác, ánh cam đồng trải dọc hairline như vệt nắng cuối chiều, khiến mái tóc không chỉ bắt sáng mà còn truyền đi hơi ấm của những ngày thu Hà thành.

Mái tóc balayage gợi cảm hứng từ vũ công tạo cảm giác như váy tulle mềm mại, cho thấy tóc không còn tĩnh mà trở thành chuyển động, tiết tấu và nhịp điệu.

NTMT Văn Minh Phương đã chứng minh rằng mái tóc có thể vừa gắn bó với đời sống hằng ngày, vừa chạm tới nghệ thuật và khát vọng vươn ra thế giới.

Từ sắc freehand phóng khoáng đến balayage tầng lớp như vũ khúc, từ sự tinh tế của công sở đến sự bản lĩnh đường phố, mỗi sáng tạo đều mang trong mình hơi thở Hà thành, nhưng cũng có thể cất cánh ra quốc tế.

Kết lại là đỏ đơn sắc phong cách streetwear, kết hợp thời trang tương phản cao, mang đến một hình tượng mạnh mẽ, phóng khoáng như bản tuyên ngôn của thế hệ mới trên những con phố.

Mỗi bộ sưu tập kỳ cựu của nhà tạo mẫu tóc đã có hơn 3 thập kỷ sáng tạo cùng ngành tóc, không chỉ lưu giữ giá trị truyền thống, mà còn ghi nhận những sáng tạo mới. Và trong mùa Thu Đông này, di sản ấy được viết tiếp bằng những sợi tóc, những gam màu và tầm nhìn của người phụ nữ, nhà tạo mẫu tóc mang tên Văn Minh Phương.