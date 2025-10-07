Văn Minh Phương và bản giao hưởng tóc Thu Đông: Khi người Việt kể câu chuyện phong cách của chính mình
Trong dự án Người Việt thiết kế tóc, Văn Minh Phương dẫn dắt hành trình để mái tóc không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là lời thì thầm của phong cách Việt đương đại.
Trong thế giới tạo mẫu, nơi xu hướng quốc tế từng là kim chỉ nam, Văn Minh Phương chọn một lối đi riêng: viết nên những chương mới cho mái tóc Việt. Với dự án Người Việt thiết kế tóc, chị không chỉ dừng ở việc sáng tạo kỹ thuật, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: “Người Việt có thể kể câu chuyện của mình bằng mái tóc như thế nào?”.
BST Thu Đông 2025 chính là lời đáp bay bổng cho câu hỏi ấy. Ở đây, mái tóc không chỉ là phần tô điểm ngoại hình, mà trở thành nhân vật chính, hòa quyện với trang phục, phong thái và tinh thần để khắc họa bản lĩnh riêng của mỗi người phụ nữ.
Sáu mẫu tóc trong BST là sáu giai điệu thị giác. Ở đó, sự phóng khoáng của freehand trên khu vực chữ T mang lại cảm giác như những nét cọ ngẫu hứng, khắc họa tinh thần tự do của một Hà Nội đang chuyển mình.
Mỗi bộ sưu tập kỳ cựu của nhà tạo mẫu tóc đã có hơn 3 thập kỷ sáng tạo cùng ngành tóc, không chỉ lưu giữ giá trị truyền thống, mà còn ghi nhận những sáng tạo mới. Và trong mùa Thu Đông này, di sản ấy được viết tiếp bằng những sợi tóc, những gam màu và tầm nhìn của người phụ nữ, nhà tạo mẫu tóc mang tên Văn Minh Phương.