Valentine đầu tiên Sơn Tùng M-TP khoe “baby” siêu đáng yêu, dân mạng không tin là thật

Hôm nay 14/2 (tức 27 Tết), Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải loạt ảnh mừng Valentine trên trang cá nhân, nhân tiện "thả thính" các fan như phong cách thường thấy của mình bằng tâm sự: "Muốn dọn nhà hay dọn vào tim anh". Bên cạnh visual đốn tim fan nữ với mái tóc bạch kim nổi bật và phong cách cool ngầu quen thuộc, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến "người bạn" bên cạnh nam ca sĩ: một chú gấu bông trắng xinh đến từ Dior.

Loạt ảnh khoe gấu xịn của Sơn Tùng M-TP nhân ngày 14/2 (Ảnh FBNV).

Nhiều bình luận từ các fan để lại thể hiện sự quan tâm đến chú gấu xịn sò này của Sơn Tùng M-TP. Đặc biệt, nhiều netizen bất ngờ khi biết Dior cũng có dòng sản phẩm gấu bông: "Giờ mới biết Dior cũng có gấu.", cho thấy sự ngạc nhiên trước phạm vi sản phẩm đa dạng của nhà mốt Pháp danh tiếng.

Chú gấu Dior đặc biệt được netizen chú ý.

Thực tế, Dior từ lâu đã có dòng sản phẩm riêng mang tên Baby Dior, hướng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 14 tuổi. "Vũ trụ" này không chỉ đơn giản là thời trang trẻ em mà còn là một thế giới thu nhỏ của sự xa xỉ: từ quần áo, giày dép, phụ kiện cho đến những món đồ dùng như khăn tắm có mũ, túi ngủ, tất cả đều mang DNA sang trọng đặc trưng của nhà mốt Pháp. Trong đó, gấu teddy chính là một trong những item mang tính biểu tượng nhất, được thiết kế để đồng hành cùng trẻ từ những ngày đầu đời.

Chú gấu có giá 20 triệu đồng của nam ca sĩ là một item khá kinh điển trong dòng Baby Dior.

Chú gấu của Sơn Tùng M-TP thuộc dòng Teddy Bear White Faux Fur, thiết kế làm từ lông giả mềm mại màu trắng, kết hợp lớp nhồi polyester nhẹ và êm, tạo cảm giác cao cấp ngay từ cái chạm đầu tiên. Điểm nhận diện dễ thấy là huy hiệu Dior màu xám ở phía trước, đôi mắt nhựa đen cùng mũi, miệng thêu tỉ mỉ, mang lại vẻ ngoài vừa đáng yêu vừa sang trọng.

Phiên bản tiêu chuẩn của Sơn Tùng M-TP có kích thước khoảng 30cm được bán với giá khoảng 770 USD (tương đương 20 triệu đồng), trong khi bản cỡ lớn giá lên đến 3.300 USD (hơn 85 triệu đồng). Ngoài ra, Dior còn thường xuyên ra mắt các phiên bản theo mùa, với chất liệu và màu sắc đa dạng như nhung Cannage xanh nhạt, Toile de Jouy pastel hay các tông hồng, xanh baby đúng tinh thần thời trang cao cấp dành cho trẻ nhỏ.

Sơn Tùng M-TP đầu tư một chú gấu xịn từ dòng sản phẩm Baby của nhà mốt Pháp chỉ để dành lên sóng Valentine? (Ảnh FBNV).

Điều khiến dòng teddy Dior đặc biệt chính là cách nhà mốt xử lý chúng như một bộ sưu tập thời trang thu nhỏ. Mỗi mùa, những chú gấu đều được làm mới với họa tiết, chất liệu và concept riêng, đi kèm packaging chỉn chu. Phiên bản tiêu chuẩn thường được đặt trong túi vải cotton satin in Toile de Jouy đặc trưng, trong khi bản lớn còn có hộp Dior sang trọng. Chính sự chăm chút này khiến món đồ tưởng chừng chỉ dành cho trẻ em lại trở thành vật phẩm sưu tầm được giới yêu thời trang săn đón.

Không ít người lớn, đặc biệt là các fashionista và collectors, cũng xem teddy Dior như một món quà xa xỉ mang tính biểu tượng. Những phiên bản vintage sản xuất tại Pháp hiện nay thậm chí còn hiếm và có giá trị cao trên thị trường secondhand.

Một số phiên bản gấu teddy của Dior (Ảnh Instagram).



