Trong chu trình skincare, toner là bước đệm quan trọng giúp cân bằng da sau khi rửa mặt và tạo điều kiện để các dưỡng chất phía sau thẩm thấu tốt hơn. Không cần chi quá nhiều tiền, bạn vẫn có thể sở hữu những chai toner chất lượng, thành phần đẹp và hiệu quả rõ rệt. Dưới đây là 5 lọ toner bình dân đáng sắm với khả năng cấp ẩm, làm dịu, hỗ trợ giảm mụn và củng cố hàng rào bảo vệ da, phù hợp với nhiều loại da khác nhau.

Klairs Supple Preparation Unscented Toner

Klairs Supple Preparation Unscented Toner là phiên bản không mùi được yêu thích nhờ khả năng cấp ẩm sâu và độ lành tính cao. Sản phẩm có chiết xuất từ thực vật, giúp cân bằng độ pH sau bước làm sạch, đồng thời hỗ trợ da hấp thu tốt hơn các bước dưỡng tiếp theo. Toner trong suốt, không màu, lỏng nhưng có độ sánh nhẹ, khi thoa lên da mang lại cảm giác ẩm mượt rõ rệt mà không hề nặng mặt; sản phẩm thấm nhanh và để lại bề mặt da mềm mại.

Công thức chứa Sodium Hyaluronate giúp cấp nước vượt trội, giữ da ẩm mịn; Phyto-Oligo hỗ trợ dưỡng ẩm, hạn chế khô căng; axit amin từ lúa mì giúp chống viêm và bổ sung độ ẩm sâu. Bên cạnh đó, toner còn hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn còn sót lại sau khi rửa mặt, góp phần giảm mẩn đỏ và ngăn ngừa mụn viêm.

Simple Kind to Skin Soothing Facial Toner

Đúng với tinh thần tối giản, Simple Soothing Facial Toner ghi điểm nhờ bảng thành phần an toàn và thân thiện với làn da nhạy cảm. Sản phẩm chứa Vitamin B5, chiết xuất cây phỉ (Witch Hazel) và Allantoin giúp cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ làm sáng da nhẹ nhàng. Khi sử dụng, da được làm sạch lần cuối một cách êm ái, trở nên mềm mại và mịn màng hơn mà không để lại cảm giác nhờn rít.

Chiết xuất cây phỉ hỗ trợ se da nhẹ và làm sạch lỗ chân lông, trong khi Allantoin và Vitamin B5 tập trung làm dịu, giảm kích ứng và củng cố độ ẩm tự nhiên. Đặc biệt, sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, phẩm màu, cồn hay dầu khoáng, giúp hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng.

Cocoon Bí Đao Giảm Dầu & Mụn

Cocoon Bí Đao Giảm Dầu & Mụn là đại diện nổi bật của thương hiệu thuần chay Việt Nam, hướng đến làn da dầu mụn với công thức không chứa cồn. Sự kết hợp giữa bí đao, rau má và tinh dầu tràm trà giúp cân bằng pH, kiểm soát dầu thừa và làm sạch lỗ chân lông, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa mụn ẩn và mụn viêm.

Bí đao có đặc tính làm mát và diệt khuẩn, góp phần cải thiện tình trạng mụn trứng cá; rau má chứa các hợp chất như asiaticoside, madecassoside giúp làm dịu vết đỏ và tăng sinh collagen; tinh dầu tràm trà giúp kháng khuẩn, giảm sưng viêm. Sản phẩm còn bổ sung Niacinamide giúp kiểm soát dầu và giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông to, HA cấp ẩm và chiết xuất cam thảo hỗ trợ chống viêm, giảm đỏ. Nhờ đó, toner không chỉ làm sạch và cân bằng da sau rửa mặt mà còn duy trì độ ẩm cần thiết, giúp da mịn màng và bớt nhạy cảm hơn theo thời gian.

Ma:nyo Bifida Biome Ampoule Toner

Ma:nyo Bifida Biome Ampoule Toner là dạng ampoule-in-toner kết hợp khả năng cấp ẩm chuyên sâu với nhiệm vụ củng cố hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm nổi bật với Bifida Biome và 5 loại probiotics giúp tăng cường hàng rào ẩm và duy trì trạng thái cân bằng khỏe mạnh. Lactobacillus Ferment Lysate giúp cân bằng pH, làm dịu da nhạy cảm và giảm đỏ; Ceramide NP hỗ trợ củng cố lớp màng lipid tự nhiên, ngăn tác nhân gây hại xâm nhập và cải thiện độ đàn hồi; Bifida Ferment Filtrate giúp bảo vệ da, giảm viêm và duy trì độ ẩm. Ngoài ra, PHA trong công thức nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết trên bề mặt, mang lại làn da đều màu và mịn màng hơn mà ít gây kích ứng.

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner là lựa chọn quen thuộc cho làn da dầu mụn nhờ khả năng làm sạch sâu và hỗ trợ tẩy tế bào chết hóa học. Bộ ba acid AHA-BHA-PHA giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt, làm sạch lỗ chân lông và cải thiện độ mịn của da. Bên cạnh đó, 2% Niacinamide hỗ trợ duy trì độ ẩm và làm sáng vùng da xỉn màu, trong khi 10.000 ppm chiết xuất tràm trà giúp kháng khuẩn, tiêu viêm và làm dịu da mụn.

Công thức còn bổ sung các chiết xuất tự nhiên như cây phỉ, đu đủ, tổ yến vàng và hoa sen giúp cân bằng ẩm và nuôi dưỡng làn da mềm mại. Với kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, sản phẩm phù hợp cho da dầu, da mụn hoặc những ai muốn cải thiện bề mặt da và tình trạng lỗ chân lông to theo hướng chuyên sâu nhưng vẫn ở mức giá hợp lý.

