Sự đồng hành của ông bà không đặt nặng hiệu quả giáo dục, nhưng lại khiến con trẻ cảm nhận được sự chấp nhận vô điều kiện. (Ảnh: ITN).

Xây dựng “mạng lưới cảm xúc”

Các bậc cha mẹ hiện đại thường bận rộn với công việc, thời gian đồng hành với con ngắn ngủi và rời rạc, trong khi ông bà với sự đồng hành chậm rãi có thể cung cấp sự hỗ trợ cảm xúc đặc biệt. Sự đồng hành này không đặt nặng hiệu quả giáo dục, nhưng lại khiến con trẻ cảm nhận được sự chấp nhận vô điều kiện.

Nuôi dưỡng cảm giác an toàn cho trẻ

Khi cha mẹ chơi cùng con, thường vô tình đưa mục tiêu giáo dục vào (ví dụ như chơi xếp hình dạy hình dạng, đọc sách tranh đặt câu hỏi), nhưng ông bà có thể chỉ đơn giản là “cùng cháu lãng phí thời gian”: ngồi gần cửa xem kiến chuyển nhà, nghe cháu kể đi kể lại mười lần câu chuyện ngây ngô, cùng phơi chăn chiếu và hít mùi nắng.

Những khoảnh khắc ở bên nhau không mục đích sẽ khiến trẻ cảm thấy “dù mình chưa giỏi, vẫn có người muốn ở bên mình”, cảm giác an toàn chính là nguồn sức mạnh để trẻ khám phá thế giới.

Cân bằng trong việc nuôi dạy trẻ

Khi cha mẹ nổi giận vì hướng dẫn trẻ bài tập, ông bà nhẹ nhàng nói “Chúng ta ăn chút hoa quả trước đi, lát nữa làm cũng được”; khi trẻ khóc nhè vì bị mắng, họ có thể dùng kinh nghiệm “Ngày xưa các cụ cũng dạy ông/bà như vậy” để đồng cảm, giúp trẻ hiểu rằng “bị phê bình không có nghĩa là không được yêu thương”.

Lực lượng nhẹ nhàng từ bên thứ ba này có thể tránh cho gia đình rơi vào trạng thái áp lực cao, giúp trẻ học cách linh hoạt xử lý cảm xúc trong các tương tác cảm xúc đa dạng.

Kết nối kết quá khứ và hiện tại

Nuôi dạy trẻ hiện đại thường tập trung vào “nuôi dạy khoa học”, “năng lực cạnh tranh cho tương lai”, nhưng ông bà có thể một cách tự nhiên đưa văn hóa truyền thống, trí tuệ sống vào đời sống hàng ngày, giúp trẻ trong trải nghiệm “gần gũi đời thường” hiểu được ý nghĩa của “cội nguồn”.

Hóa giải lo lắng trong việc nuôi dạy trẻ

Khi cha mẹ lo lắng vì con “nói chậm”, ông bà có thể động viên “Bố con hồi nhỏ cũng không thích nói chuyện, đến khi đi học mới bắt đầu nói nhiều”.

Khi các bậc cha mẹ trẻ nghiêm ngặt hạn chế “kẹo, xem TV”, ông bà nhẹ nhàng gợi ý “thỉnh thoảng ăn một viên kẹo hay xem một chút hoạt hình, con vui cũng quan trọng mà”. Quan điểm nuôi dạy con “không lo lắng” này xuất phát từ việc ông bà thấy “trẻ có khả năng phát triển bản thân”, có thể giúp gia đình tìm ra sự cân bằng khoa học và linh hoạt.

Lấp đầy khoảng trống năng lượng của cha mẹ

Đón trẻ tan học khi cha mẹ phải làm thêm, nấu ăn…, những hỗ trợ mang tính chức năng giúp các ông bố bà mẹ trẻ giảm bớt mệt mỏi, có năng lượng hơn để dành thời gian chất lượng cho con;

Đồng thời, chủ động học hỏi kiến thức nuôi dạy con hiện đại (ví dụ như “cách sử dụng ghế an toàn”, “lưu ý khi bổ sung thực phẩm cho bé”), kết hợp “kinh nghiệm” với “khoa học”, ví dụ làm đồ ăn dặm theo phương pháp truyền thống nhưng tham khảo cách phối hợp dinh dưỡng hiện đại, vừa giữ được hương vị gia đình, vừa đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe.

Điều quan trọng trong giáo dục gia đình chính là, giá trị độc đáo của ông bà nằm ở việc mang đến tình yêu khác biệt, chứ không phải sao chép vai trò của cha mẹ.

Nói cách khác, nuôi dạy trẻ không phải là để ông bà thay cha mẹ trở thành “người chăm sóc chính”, mà là dùng kinh nghiệm sống và thời gian dành cho trẻ, mang đến cho trẻ một tình yêu “thảnh thơi, đầy tính lịch sử” - trong tình yêu đó có câu chuyện, có truyền thống, có trí tuệ được mài giũa qua năm tháng, tạo nên sự bổ sung cho tình yêu tươi mới, tràn đầy năng lượng của cha mẹ.

Khi ông bà nói “Từ từ thôi, con sẽ lớn” tức là họ đang truyền đạt sự kiên nhẫn; khi họ vô điều kiện chấp nhận sự không hoàn hảo của trẻ, tức là họ đang truyền cho trẻ niềm tin rằng “Dù mình thế nào, vẫn sẽ có người yêu thương mình”.

Sự nuôi dưỡng đặc biệt sẽ trở thành dinh dưỡng tinh thần quý giá trong quá trình trưởng thành của trẻ, giúp các con vừa có dũng khí tiến lên trong xã hội hiện đại đầy biến động, vừa có sự ấm áp để nhìn lại phía sau.

Theo sohu.com