Vai to, dáng thô đến mấy cũng chẳng sao khi bạn nắm trong tay "bí kíp" chọn áo hai dây chấp hết nhược điểm

Vừa mát mẻ thoải mái vừa khoe được bờ vai, bắp tay thon gọn hay thềm ngực nóng bỏng, những thiết kế áo hai dây, áo sát nách trở thành vật bất ly thân của các chị em ngay khi mùa Hè bắt đầu. Nhưng cũng chính những thiết kế ấy lại có thể nhanh chóng tố lên những nhược điểm vóc dáng nếu như chị em không chọn được đúng kiểu dáng hợp với mình. Và đây là những gợi ý "tốt khoe xấu che" các chị em có thể tham khảo mỗi khi chọn áo hai dây, sát nách cho mình.

1. Những cô nàng có phần cổ cao, vai ngang

Phần cổ cao thanh mảnh là một lợi thế nhưng cũng là "con dao hai lưỡi" đối với vóc dáng của các chị em. Nhờ lợi thế này mà nhìn bạn luôn cao ráo mảnh mai, nhưng nếu chọn áo không phù hợp sẽ khiến tỉ lệ cơ thể trở nên bất hợp lý.

* Thiết kế phù hợp: Áo cắt vai, khoét nách, áo cổ yếm

Kiểu áo phù hợp nhất cho nàng cổ cao là áo sát nách khoét vai. Dáng áo có đường viền cổ dày sẽ giúp rút ngắn phần cổ dài của bạn. Phần tay sát nách khoét sâu cũng tạo ánh nhìn hướng xuống theo chiều dọc tạo tỷ lệ cân bằng hơn cho phần cổ và phần thân trên của bạn.

2. Cô nàng cổ tròn ngắn

Ngược lại với cổ dài là những nàng cổ tròn ngắn, thường tạo cảm giác thân hình tròn đầy hơn hẳn so với thực tế. Chính vì vậy bạn cần chọn được những thiết kế tạo hiệu ứng cho phần cổ dài hơn và tạo độ thon gọn cho phần thân trên.

* Thiết kế phù hợp: Áo cup ngực, cổ V sâu, áo có quai dây mảnh mai

Phần cổ tròn và ngắn của bạn nhìn sẽ thon thả hơn khi diện những thiết kế cổ V, hay áo có quai dây mảnh mai. Những thiết kế cup ngực cũng góp phần giúp phần cổ thêm mảnh mai, nhấn thêm vào vòng 1 gợi cảm của bạn. Nếu diện áo sát nách tới công sở, nàng cổ ngắn hãy chú ý hơn về kiểu dáng và độ cắt khoét, bạn có thể khoác thêm blazer để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu cho mình.

3. Vòng 1 mảnh mai, lộ rõ đường xương quai xanh

Vòng 1 nhỏ nhắn, lộ xương quai xanh, đó là một trong những ưu điểm giúp các nàng có thể chinh phục mọi kiểu áo hai dây/ sát nách. Nhưng nếu muốn mình gợi cảm, sexy và tinh tế hơn khi diện áo hai dây thì các nàng cũng nên chú ý một chút.

* Những thiết kế phù hợp: Áo hai dây ôm sát, áo lụa viền ren, áo cổ V, áo yếm

Nếu bạn không ngại chuyện vòng 1 hơi lép thì có thể diện những thiết kế áo sát nách/ hai dây ôm sát; còn không những thiết kế cổ V như thể sinh ra để dành riêng cho bạn. Vòng 1 mảnh mai, đôi xương quai xanh gợi cảm, tất cả càng thêm tinh tế, thanh tao khi bạn diện một chiếc áo cổ V nhẹ nhàng.

4. Cô nàng có bờ vai to rộng

Rất nhiều cô nàng e ngại với bờ vai to rộng thô cứng mà bỏ qua tất cả các kiểu áo hai dây gợi cảm. Nhưng không phải tất cả các kiểu áo đểu tố nhược điểm này, có những dáng áo vẫn rất hợp với bờ vai của bạn.

* Những dáng áo phù hợp: Áo có phần quai dây to bản

Phần quai dây to bản sẽ giúp bạn thu gọn bờ vai to rộng, phần nách cũng chỉ nên vừa đủ, ôm lấy người để hỗ trợ thu hợp bờ vai thô cứng. Những nàng vai to không có quá nhiều lựa chọn với áo mỏng mát nhưng chỉ cần chọn đúng thiết kế như vậy là đủ gợi cảm nguyên mùa Hè.

5. Cô nàng có bắp tay to

Từ xưa đến nay, những chiếc áo sát nách/ hai dây luôn trở thành nỗi ác mộng đối với những cô nàng bắp tay to chắc nịch. Họ luôn cảm thấy thiếu tự tin khi khoe ra phần bắp tay to và cơ bắp của mình.

* Những kiểu áo phù hợp: Áo vai vuông kèm đường khoét nách dài

Nhưng bạn hoàn toàn có thể gạt hết mọi lo lắng và tự tin diện áo sát nách với kiểu áo vai vuông này. Thiết kế như dành riêng cho những bạn có bắp tay to thô cứng, kiểu áo mà rất nhiều cô nàng fashionista đình đám đang ưa chuộng và lên đồ cực cá tính từ đầu hè lại có thể giúp nàng tay to khắc phục nhược điểm. Kiểu áo này không khác áo phông là mấy nhưng đậm nét cá tính, phóng khoáng và khác biệt cho style của các nàng.

Nguồn: Elle