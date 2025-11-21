UNIQLO Việt Nam trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi

Ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Bền vững Tập đoàn Fast Retailing và ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam trao tặng áo giữ nhiệt HEATTECH cho các em học sinh và người dân tỉnh Tuyên Quang

Thông qua tổ chức Plan International tại Việt Nam, 5.000 chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH đầu tiên của đợt này đã được chuyển đến tận tay người dân, giáo viên và học sinh tại 8 trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong tháng 11. Trong tháng 01 năm 2026, UNIQLO sẽ tiếp tục mang thêm 5.000 chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH tới các tỉnh thành khác (*) nhằm hỗ trợ các gia đình ứng phó với mùa đông khắc nghiệt.

Ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển bền vững Tập đoàn Fast Retailing

Phát biểu trong sự kiện trao tặng diễn ra tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Nấm Dẩn, ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Bền vững Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO, cho biết: “ Chúng tôi luôn nỗ lực để giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn - không chỉ thông qua các sản phẩm LifeWear của UNIQLO mà còn trong từng hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh cần đi đôi với sự đóng góp tích cực cho cộng đồng. Từ tinh thần đó, sáng kiến “The Heart of LifeWear” ra đời, nhắc nhở chúng tôi rằng vai trò của một thương hiệu không chỉ là tạo ra trang phục, mà còn là mang đến những thay đổi tốt đẹp hơn mỗi ngày”.

Ông Akiyama Naoki Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, đồng thời chia sẻ: “ Hoạt động này thể hiện nỗ lực không ngừng của UNIQLO trong việc mang đến sự ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tin đến với cộng đồng tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng các em học sinh và các gia đình tại xã Nấm Dẩn hôm nay sẽ cảm thấy ấm áp hơn, vững tâm hơn khi chuẩn bị bước vào mùa đông sắp tới, với sự đồng hành từ những chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH, một dòng sản phẩm mang tính biểu tượng và sự tự hào của chúng tôi”.

Người dân Tuyên Quang nhận quà tặng từ UNIQLO

Vào tháng 9 vừa qua, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, công bố sẽ trao tặng 1 triệu sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đến với người tị nạn, trẻ em, nạn nhân thiên tai và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Đây là năm thứ hai UNIQLO duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ sáng kiến “The Heart of LifeWear” (tạm dịch: Trái tim của LifeWear), với mong muốn cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng yếu thế trên toàn cầu.

Trong năm 2024 - năm đầu tiên thực hiện sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear” tại Việt Nam, UNIQLO đã phối hợp với Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation) trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH, tương đương gần 3 tỷ đồng, cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực tỉnh Sơn La, Yên Bái. Đây là hai trong số 10 tỉnh thành có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Việt Nam, trong đó, một số địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Dự kiến số lượng trang phục quyên góp và đối tượng thụ hưởng của chương trình The Heart of LifeWear trên toàn thế giới trong năm 2025: